Adalet Bakanı Gürlek’in eşine yönelik eylem planından şok gelişme: İfadeleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Adalet Bakanı Gürlek’in eşine yönelik eylem planından şok gelişme: İfadeleri ortaya çıktı

Adalet Bakanı Gürlek’in eşine yönelik eylem planından şok gelişme: İfadeleri ortaya çıktı
15.07.2026 11:34
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Adalet Bakanı Akın Gürlek’in eşine yönelik eylem planında şok gelişme: İfadeleri ortaya çıktı Adalet Bakanı Akın Gürlek’in eşine yönelik eylem planı yapan ve tutuklanan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. Skandal planı ise, gittiği bir iş yerinde şüphelilerin konuşmalarına şahit olan kişinin CİMER’e yaptığı ihbar ortaya çıkardı. İhbarda, şüpheli Yavuz Canbaşı’nın saldırı için 250 bin TL istediğini, Uğur Yılmaz’ın ise “İş bittikten sonra 1 milyon 500 bin TL vereceğim” dediğini anlattı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in eşine yönelik “ses getirecek eylem” planı yapan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. Ayrıca şüphelilerin hain planını ortaya çıkaran ihbarın da detaylarına ulaşıldı.

İKİ ŞÜPHELİ DE TUTUKLANMIŞTI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, CİMER'e yapılan ihbar üzerine Adalet Bakanı Akın Gürlek'in eşine yönelik örgüt bağlantılı "ses getirecek bir eylem" hazırlığında oldukları tespit edilen Uğur Yılmaz ve Yavuz Canbaşı tutuklanmıştı.

3.2 MİLYON NAKİT PARA ELE GEİRİLDİ

Soruşturmada şüphelilerin hedefe ilişkin keşif yaptığı, adres ve güzergâh çalışması yürüttüğü, operasyonlarda ise ruhsatsız silahlar ile 3 milyon 206 bin lira nakit para ele geçirilmişti.

CİMER İHBARI, HAİN PLANI ORTAYA ÇIKARDI

Şüphelilerin hain planını ise, Güngören’de gittiği bir iş yerinde 4 şahsın kendi aralarındaki konuşmalarına şahit olan kişinin CİMER’e yaptığı ihbar ortaya çıkardı.

İhbarcı, bu şahısların takma ad kullanan ve çok sayıda suç kaydı olan insanlar olduğunu ifade ederek, "Yurt dışına bilet aldıklarını konuşuyorlardı. O sırada Elif Gülşah Gürlek ismini zikrettiler. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'nın soy ismi Gürlek olduğu için dikkatimi çekti. Elif Gülşah Gürlek'in, Akın Gürlek'in eşi olduğunu öğrenince ihbarda bulundum" demişti.

“İŞ BİTTİKTEN SONRA 1 BUÇUK MİLYON VERECEĞİM”

Sabah’ın haberine göre, soruşturma çerçevesinde ihbarcıya canlı teşhis işlemi yaptırıldı. İhbarcı, Yavuz Canbaş'ın telefonunda görüntülü olarak konuştuğu kişinin Uğur Yılmaz olduğunu teşhis etti.

İfadesinin devamında, "Yavuz isimli şahsın görüşme esnasında Elif Gülşah Gürlek'e yönelik düzenlenecek saldırı ile alakalı Uğur'dan 250 bin TL para talep etti. Uğur, 'İş bittikten sonra 1 buçuk milyon TL vereceğim. Para hazır ben de' demişti" şeklinde anlatımda bulunduğu ortaya çıktı.

“SUİKAST GİRİŞİMİ GERÇEKLEŞTİRİLMEK İSTENİYOR”

Tutuklanan şüpheli Uğur Yılmaz, emniyetteki ifadesinde "Elif Gülşah Gürlek'e suikast girişimi benzeri bir olay gerçekleştirilmek isteniliyor ama benim bu olaylarla hiçbir alakam yoktur. Ben böyle bir eylem hazırlığında bulunmadım" dedi.

İhbarcı tarafından teşhis edilmesine ise "Çevremde beni kıskanan ve zarar görmemi isteyen insanlar var." savunmasını yaptı.

EVDEKİ PARA İLE TETİKÇİ PARASI ÖRTÜŞTÜ

Saldırının ardından "1 milyon 500 bin TL vereceğim, para hazır bende" dediği iddiasını da reddeden ancak evinde yapılan aramada 1 milyon 748 bin TL ele geçirilen Yılmaz, aracını sattığını ileri sürdü.

TELEFON ŞİFRESİNİ VERMEDİ

Öte yandan şüphelinin telefon şifresini paylaşmadığını, gerekçe olarak da kendisinin ve kız arkadaşının özel görüntülerin olduğunu söyledi.

HUSUMET SAVUNMASI

Diğer tutuklanan Yavuz Canbaş, saldırı için 250 bin lira talep ettiği, iş bitince 1 milyon 500 bin lira ödeme yapılacağının konuşulduğu yönündeki iddialar reddetti.

Canbaş, "İhbarcı şahıs abimle yaşadığı tartışma nedeniyle asılsız şekilde beyanda bulunmuş ve bunu delillendirmek amacıyla teşhise katılmıştır" dedi.

18-25 YAŞ ARASI GENÇLERİ TETİKÇİ OLARAK DEVŞİRMİŞLER

Öte yandan fiziki ve istihbari çalışmalar sonucunda, şüpheliler Uğur Yılmaz ve Yavuz Canbaşı'nın yurt içi ve yurt dışı kaynaklı organize suç örgütlerine 18-25 yaş aralığında örgüt üyeleri temin ettikleri tespit edilmişti.

Bu kişilerin temin ettiği gençlerin ise silahlı eylem ve kurşunlama olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Uğur Yılmaz, Akın Gürlek, Tutuklama, Gürlek, Son Dakika

Son Dakika Adalet Bakanı Adalet Bakanı Gürlek’in eşine yönelik eylem planından şok gelişme: İfadeleri ortaya çıktı - Son Dakika

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