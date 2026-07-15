AHBAP'ta ne kadar yardım parası topladı? Haluk Levent'in verdiği rakam dudak uçuklattı - Son Dakika
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AHBAP'ta ne kadar yardım parası topladı? Haluk Levent'in verdiği rakam dudak uçuklattı

15.07.2026 12:42
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Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Haluk Levent, emniyetteki ifadesinde toplanan deprem yardımlarına açıklık getirdi. 2023 deprem döneminde dernek hesaplarında yaklaşık 4 milyar 300 milyon TL yardım toplandığını belirten Levent, bu paranın neredeyse tamamının iki yıl içinde afet bölgesine harcandığını vurgulayarak, "Kaçak göçek olmasın diye tüm fatura ve belgeleri İçişleri Bakanlığına ve bölge valiliklerine teslim ettik" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında sanatçı ve dernek başkanı Haluk Levent'in de bulunduğu 23 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Haluk Levent, emniyetteki ifadesinde AHBAP derneği tarafından yürütülen yardım kampanyalarından yurtiçi ve yurtdışı olarak dernek hesaplarına ne kadar yardım toplandığını, bu yardım paralarının nerelere harcandığını da anlattı. 

MALİ ŞUBEDEKİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında 24 şüpheliyi gözaltına almıştı. Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan şüphelilerden 23'ü, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Gözaltındaki 1 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin ardından doğrudan serbest bırakıldığı bildirildi.

NE KADAR YARDIM TOPLADILAR? 

Adliyeye sevk edilen Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'in, emniyetteki ifadesinde dernek hesaplarına gelen yardımların miktarı ve nerelere harcandığına dair detaylı açıklamalar yaptığı öğrenildi. Toplanan deprem yardımlarının şeffaf bir şekilde yönetildiğini belirten Levent, ifadesinde şu bilgileri verdi: "Detayları Twitter (@haluklevent) ve Instagram (@haluklevent) şahsi hesaplarımdan canlı olarak açıkladım ama tahmin ediyorum ki 2023 yılı deprem dönemi için 4 milyar 300 milyon TL civarında bir para geldiğini hatırlıyorum. Rakamlarda ufak değişiklikler olabilir, net rakamı muhasebe kayıtları bilir. Bu paranın 4 milyarlık kısmının o yıl harcandığını belgeleriyle açıklamıştık."

AHBAP'ta ne kadar yardım parası topladı? Haluk Levent'in verdiği rakam dudak uçuklattı

"KAÇAK-GÖÇEK OLMASIN DİYE..."

Derneğin tüm mali verilerinin devletin sıkı denetiminden geçtiğini vurgulayan Levent, toplanan yardımların deprem bölgesinde valiliklerin koordinasyonunda kullanıldığını ekledi: "Tüm faturalar 2023 mali denetimi içerisinde İçişleri Bakanlığı Dernekler Masasında mevcuttur. Ayrıca 2024 ve 2025 mali raporların denetimi yine İçişleri Bakanlığı Dernekler Masasında mevcuttur. Gelen yardım paralarının neredeyse tamamı 2 yıl içerisinde deprem bölgesine yaptığımız çalışmalarda kullanılmıştır. Özellikle kaçak-göçek olmasın diye hepsinin faturası ve teslim tesellüm belgeleri Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Osmaniye ve Adana Valiliklerinde kayıtlıdır."

İşte Haluk Levent'in ifadesinin tamamı:

"Yeliz KAYA isimli şahsın üzerine kayıtlı olan Vakıfbank ve Halkbank bankalarında bulunan hesapları ben yönetmekteyim. Konserler sonucunda kazandığım paralar bu hesaplara yatmaktadır ve paraları ben kullanmaktayım. Kendi adıma banka hesabı kullanmamaktayım. Zafer YAY isimli şahıs üzerine kayıtlı olan borsa aracı kurumlarında hesabım vardır. Geçmişte adıma kayıtlı olan Halkbankası'na ait bir adet kredi kartım vardı ancak şuanda kapalı durumdadır ve kredi kartı kullanmamaktayım.

"AHBAP'DA ÇEK DÜZENLEME YETKİSİ BANA AİTTİR"

Ahbap derneğinin kurulduğundan itibaren başkanıyım. Başka bir görevim olmamıştır. Ahbap İktisadi İşletmesi adına Vakıfbank bankasında çek karnesi vardır. Ahbap Derneği ve Ahbap Lojistik adına herhangi bir bankada çek karnesi yoktur. Çek düzenleme yetkisi bana aittir. Ahbap Derneği dışında yapacağımız lojistik faaliyetleri için çek kullandım ama kişisel olarak teminat çeki olarak da kullandığım da olmuştur.

Ahbap Derneği çalışanlara adına herhangi bir çek düzenlenmedi. Diğer kuruluşlara 2026 yılında mülk alımları karşılığı senetler verilmiştir. Mülkler için 2026 Kasım ayında aktarımlar yapılacaktı. Detaylarını mahkemede açıklayacağım."

AHBAP'ta ne kadar yardım parası topladı? Haluk Levent'in verdiği rakam dudak uçuklattı

"BURADA OLMAMIN SEBEBİ..."

Benim burada olmamın sebebi 2026 yılında başlayan bir durum ile alakalıdır. Ben Ahbap derneğine kazanç sağlamak amacıyla şuan ki fiyatıyla 150 milyon TL tutarında olan 20 adet taşınmazı 80 milyon TL karşılığında Ahbap derneğine vermek istedim ve bununla ilgili Ahbap derneği karar defterine yönetim kurulu kararı aldırttım. 80 milyon benim paramdır. Karşılığında 20 adet Ahbap’ın dairesi vardır. 20 adet daire 3 ay kadar önce Çerkezköy Tapu Dairesinden Ahbap Derneği adına başvurumuz yapıldığı halde alınamamıştır. Bunun sebebi bizlere “Ahbap Genel Kurulu yapılarak ardından il dernekler müdürlüğüne başvuruda bulunarak hemen akabinde tapu işlemlerinin yapılacağı” söylendi. Bizler de genel kurulu toparladık. Genel kuruldan taşınmazlar için karar aldık ve 20 dairenin teslimi için gözaltına alınmamdan 2 gün önce başvuruda bulunduk. Söz konusu taşınmazların ada parsel bilgilerinin yer aldığı dernek yönetim kurulu kararı mevcuttur. Bu karar emniyet müdürlüğünün el koyduğu dernek karar defterinde bulunmaktadır.

"OPERASYON BİR GÜN SONRA OLSAYDI İNSANLAR GÖZALTINA ALINMAYACAKTI"

İşte buna istinaden yönetim kurulu üyemiz Yusuf Can ERTİT Çerkezköy Tapu Müdür Yardımcısının yanında daireleri almak için bekliyordu. Cuma günü yetişmedi. 10 Temmuz 2026 Cuma günü yetişseydi bugün Yeliz KAYA’ya bir yıldır gelen 80 Milyon TL yasal bir şekilde faiziyle birlikte kapanmış olacaktı. Fakat yetişmediği için Yeliz KAYA’ya gelen 80 Milyon TL yani benim param aylar içerisinde nerelerde kullanılmışsa onlarla ilgili şu anda örgüt üyesi muamelesi yapılıyor. Ben bugün yani 14 Temmuz 2026 salı günü gözaltına alınsaydım şuanda Ahbap Derneğinden hiçbir şekilde para çıkışı olmayacaktı. Ama operasyon sırf herkes örgüt üyesi olsun ve herkes alınsın diye eşyanın tabiatına uygun olmayarak 12 Temmuz 2026 günü yani pazar günü öğlene alındı. Eğer 1 (bir) gün daha beklenseydi Ahbap derneğinden Yeliz KAYA’ya çıkan paralar şu anki yapılacak operasyonu boşa düşürecekti ve insanlar gözaltına alınmayacaktı. Bu bilinçli, kasıtlı yapılan bir operasyondur.

"NE KENDİMİ NE İŞLERİMİ DOĞRU DÜRÜST YÖNETEMEDİM"

Haluk LEVENT olarak ben ne kendimi ne etrafımı ne işlerimi maalesef doğru dürüst yönetemedim. Ahbap çeklerini ve senetlerini kimi yerlerde teminat olarak kullandım. Yüksek miktarda borçlandım. Bunun adına usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz. Ben bu yılın sonuna kadar usulsüzlük görünen her şeyi zaten Ahbap defterlerine kaydederek düzeltme yolundaydım ama buna izin verilmedi. Bu saatten sonra söyleyeceğiniz ya da soracağınız hiçbir sorunun aşağıda belirteceğim açıklamalar dışında bir anlamı kalmayacaktır."

Peki neden bu çek ve senetler yazılmaya başlandı. Sorgu tutanağında nedeni olmadan sonuç açıklanamaz. Her şey art arda büyüdü. Deprem döneminde yaşadığımız olaylar beni içinden çıkılmaz bir duruma sürükledi. Zaten borsada işlem yapmak gibi pis bir zaafım var. Depremin ilk iki yılının bana getirdiği ekonomik maliyetler benim daha çok borsa da işlem yapmama ve daha çok risk almama sebep oldu. Bu paraları hep borçlandım. Hiçbir zaman Ahbap derneğinden para alıp oynamadım. Eğer böyle bir şey iddia ediyorlarsa en başta İçişleri Bakanlığının Başmüfettişlerinin istifa etmesi gerekiyor. Çünkü 2023, 2024 ve 2025 yıllarında vatandaşlarımızın alın teriyle, küçücük çocuklarımızın harçlarıyla yardımda bulunduğu Ahbap derneğinin tüm faaliyet raporları denetlenmiş ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmamıştır. Bunu ben değil İçişleri Bakanlığı müfettişleri raporları ile ilettiler. Bu raporlar ilgili kuruluşta mevcuttur ve Ahbap derneği resmi sosyal medyasında her yıl açık bir şekilde görülebilir. Bunu da şuanda açıp görebilirler.

"HANGİ DERNEKTE EKSİKLİKLER YOK Kİ..."

Benim sorunum 2026 yılı içindir. Ahbap’da eksiklikler vardır. Hangi dernek veya vakıfta yok ki. Ama ben yeni denetime gelene kadar eksiklikleri zaten tamamlayacaktım. Bu 80 Milyon TL’lik borç karşılığı vereceğim 20 daire her ne hikmetse (bunu detaylarıyla sosyal medya da açıklayacağım) bir el tarafından tapu devrine bir gün kala engelleniyor ve ben ile birlikte onlarca kişinin gözaltına alınması sağlanıyor."

BAŞARAN'IN İDDİASI SORULDU

Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma, iş insanı Hüseyin Başaran'ın Haluk Levent adına dolandırıcılık iddiasıyla yaptığı şikâyet üzerine başlatılmıştı. İddiaya göre Başaran; kız çocukları için yurt yapılması vaadiyle 60 milyon dolar değerinde taşınmaz bağışladı, ancak bu taşınmazların amacına uygun kullanılmadığını savunarak savcılığa başvurdu. Levent, ifadesinde Başaran ile ilgili soruya şöyle yanıt verdi:

"Dosyanın müştekilerinde olan Hüseyin BAŞARAN ile aramızda gerçekleşen gayrimenkul ticareti alacak/verecek meselesi ile ilgilidir. Herhangi bir dolandırıcılık eylemi yoktur. Konunun hukuki uyuşmazlığa giren konulardan olduğunu değerlendiriliyorum. Ayrıca şikayete konu gayrimenkuller iddia olunduğu miktarda değildir. Tarafımca da bir kısım ödeme yapılmıştır. İsnat edilen suçlamayla ilgili bunun haricinde herhangi bir beyanda bulunmak istemiyorum."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada, aralarında derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı çok sayıda şüpheli gözaltına alınmıştı.

YÜKSEK TUTARLI PARA HAREKETLERİ

Soruşturmada, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.

Haluk Levent, Güncel, Deprem, Ahbap, Son Dakika

Son Dakika Güncel AHBAP'ta ne kadar yardım parası topladı? Haluk Levent'in verdiği rakam dudak uçuklattı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Murat Çevre Murat Çevre:
    Gelde bunu anlat at gözlüğü takanlara 0 2 Yanıtla
  • EfeCan ÖZTÜRK EfeCan ÖZTÜRK:
    o dönemde bir evi 1 m ye alabiliyordunuz. 100 ev 100 milyon eder. 1000 ev 1 milyar eder. 4300 evlik para. adamın yaptıgı 168 ev :D 1 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    ne ahbabi ne ensari nede kizilayi bizim insanimiza anlatamayiz. herkez particilik olarak bakiyor. ama yiyenler yiyor iste. 0 0 Yanıtla
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