Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Katar Emiri Al Sani’ye taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani 'nin babası ve eski Katar Emiri Şeyh Hamad bin Khalifa Al Thani'nin vefatı nedeniyle Katar'a üst düzey bir taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Doha'da merhum emirin oğlu ve halefi olan Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile bir araya gelerek başsağlığı dileklerini iletti.

ÜST DÜZEY HEYET EŞLİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile gerçekleştirdiği taziye görüşmesine Türkiye'den de üst düzey bürokratlar katıldı. Ziyaret programında Erdoğan'a, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın eşlik ettiği bildirildi.