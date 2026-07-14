Gözaltındaki Haluk Levent'ten dikkat çeken hamle: Susma hakkını kullandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gözaltındaki Haluk Levent'ten dikkat çeken hamle: Susma hakkını kullandı

Gözaltındaki Haluk Levent\'ten dikkat çeken hamle: Susma hakkını kullandı
14.07.2026 21:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. Gözaltında bulunan ve öğle saatlerinde ifadesi alınmaya başlanan dernek kurucusu ve başkanı Haluk Levent, sözlerinin tutanağa geçirilmediğini öne sürerek ifade vermeye devam etmedi. Levent, diğer soruları yanıtlamayacağını belirterek susma hakkını kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

SUSMA HAKKINDI KULLANDI

Soruşturma doğrultusunda, "dernekler kanununa muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlamalarıyla İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bursa'da gözaltına alınana dernek kurucusu ve başkanı Haluk Levent’in sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

Paylaşıma göre, öğle saatlerinde emniyette ifadesi alınmaya başlanan Levent, sözlerinin tutanağa geçirilmediğini öne sürerek ifade vermeye devam etmedi. Levent, diğer soruları yanıtlamayacağını belirterek susma hakkını kullandı.

14 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan 22 şüphelinin emniyetteki sorguları devam ederken, savcılık yeni bir operasyonun talimatını verdi. Bu kapsamda, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla illerinde operasyon düzenlendi. 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ve 4 şirket adresinde arama, el koyma ve yakalama işlemleri gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda dijital materyaller de el konuldu.

BAKAN GÜRLEK: KAÇMA GİRİŞİMİ OLDU 

Kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Haluk Levent'e daha önce ‘yurt dışı çıkış yasağı’ koyulduğu halde kaçma girişimi olması üzerine pazar günü gözaltına alındığını söyledi.

Haluk Levent, Gündem, Güncel, Ahbap, Son Dakika

Son Dakika Haluk Levent Gözaltındaki Haluk Levent'ten dikkat çeken hamle: Susma hakkını kullandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya Devlet Başkanı Putin’den Ukrayna’ya gözdağı: Misliyle karşılık vereceğiz Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ukrayna'ya gözdağı: Misliyle karşılık vereceğiz
Yaşamını yitiren ABD’li Senatör Graham’ın yerine kız kardeşi atandı Yaşamını yitiren ABD'li Senatör Graham'ın yerine kız kardeşi atandı
Brent petrol ABD-İran geriliminin etkisiyle yeniden yükselişe geçerek 80 doları aştı Brent petrol ABD-İran geriliminin etkisiyle yeniden yükselişe geçerek 80 doları aştı
Edirne’de 2 aile birbirine girdi, ortalık bir anda savaş alanına döndü Edirne'de 2 aile birbirine girdi, ortalık bir anda savaş alanına döndü
İsrail Savunma Bakanı Katz’dan Gazze’de skandal sözler: Yıkımı görmek iyi hissettiriyor İsrail Savunma Bakanı Katz'dan Gazze'de skandal sözler: Yıkımı görmek iyi hissettiriyor
Resmi Gazete’de yayınlandı, terör örgütleriyle iltisaklı kişi ve kurumların mal varlıkları donduruldu Resmi Gazete'de yayınlandı, terör örgütleriyle iltisaklı kişi ve kurumların mal varlıkları donduruldu

21:23
Dünya Kupası’na veda eden Haaland, ülkesine ilginç bir hatırayla döndü
Dünya Kupası'na veda eden Haaland, ülkesine ilginç bir hatırayla döndü
21:11
Eşinin kadın sunucuyla göz göze gelmemesi için yaptığı şeye bakın
Eşinin kadın sunucuyla göz göze gelmemesi için yaptığı şeye bakın
20:38
ABD’deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı
ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı
20:29
Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım baba oldu Bebeklerine koydukları isim oldukça dikkat çekici
Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım baba oldu! Bebeklerine koydukları isim oldukça dikkat çekici
19:24
Haluk Levent ve kardeşinin milyonluk para trafiği deşifre oldu
Haluk Levent ve kardeşinin milyonluk para trafiği deşifre oldu
19:13
Umman’da Üç Petrol Tankeri Hedef Alındı
Umman’da Üç Petrol Tankeri Hedef Alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 21:39:29. #.0.2#
SON DAKİKA: Gözaltındaki Haluk Levent'ten dikkat çeken hamle: Susma hakkını kullandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.