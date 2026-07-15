Olcay Baykal Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Olcay Baykal Hayatını Kaybetti

15.07.2026 13:57
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Merhum eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, tedavi gördüğü Antalya'da hayatını kaybetti. Lise yıllarında başlayan aşklarını 1963 yılında gizli bir nikahla taçlandıran emekli öğretmen Olcay Baykal'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Ankara'ya gönderildi. İki çocuk annesi Baykal, Cuma günü hayat arkadaşı Deniz Baykal'ın yanına defnedilerek son yolculuğuna uğurlanacak.

Merhum eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal (88), Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Baykal'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Ankara'ya götürüldü.

Olcay Baykal Hayatını Kaybetti

Deniz Baykal'ın Antalya Kepez Devlet Hastanesi'nde tedavi gören eşi Olcay Baykal, bu sabah yaşamını yitirdi. Olcay Baykal'ın cenazesi, defnedilmek üzere Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin cenaze aracıyla Antalya Havalimanı'na, buradan da hava yoluyla Ankara'ya gönderildi. Olcay Baykal'ın, cuma günü merhum Deniz Baykal'ın yanında toprağa verileceği belirtildi.

Olcay Baykal Hayatını Kaybetti

GİZLİCE EVLENDİLER

Mesleği öğretmenlik olan Olcay Baykal, 1963 yılında o dönem avukat olan eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile gizlice evlendi. Olcay Baykal'ı Karadeniz sahilindeki Akçakoca'ya götüren Deniz Baykal, burada evlenip ailelerine nikahı sonradan haber verdi. 3 yıl önce hayatını kaybeden Deniz Baykal ve lise aşkı Olcay Baykal'ın, Ataç ve Aslı adında 2 çocukları var.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Olcay Baykal Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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