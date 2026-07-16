Tartıştığı eşine dehşeti yaşattı! Burnunu ısırıp kopardı - Son Dakika
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Tartıştığı eşine dehşeti yaşattı! Burnunu ısırıp kopardı

Tartıştığı eşine dehşeti yaşattı! Burnunu ısırıp kopardı
16.07.2026 12:04  Güncelleme: 12:06
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Manisa'da 29 yaşındaki Gökhan G., tartıştığı eşi İmran G.'nin burnunu ısırarak kopardı. Gökhan G., polis tarafından gözaltına alındı.

Turgutlu ilçesinde çıkan aile işi tartışma korkunç bir sonla bitti.

KARISININ BURNUNU ISIRIP KOPARDI

Dün saat 23.00 sıralarında Yıldırım Mahallesi Badem Sokak'ta meydana gelen olayda, Gökhan G. ile eşi İmran G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Gökhan G., eşi İmran G.'nin burnunu ısırıp, kopardı. Sesleri duyan mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tartıştığı eşine dehşeti yaşattı! Burnunu ısırıp kopardı

TALİHSİZ KADIN BALKONDAN TAHLİYE EDİLDİ

Kapının açılmaması üzerine ekipler güvenlik önlemi aldı. Olası bir olumsuzluğa karşı itfaiye ekipleri bina önüne atlama yatağı kurarken, İmran G. itfaiye aracının merdiveniyle balkondan tahliye edildi. Polis ekipleri de itfaiyenin desteğiyle eve girerek Gökhan G.'yi gözaltına aldı.

Tartıştığı eşine dehşeti yaşattı! Burnunu ısırıp kopardı

2 ÇOCUK ANNESİ

İmran G., Turgutlu Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından plastik cerrahi tedavisi için Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi. Olay sırasında evde bulunan 5 ve 7 yaşlarındaki iki kız çocuğunun durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Tartıştığı eşine dehşeti yaşattı! Burnunu ısırıp kopardı

GÖZALTI SIRASINDA MAHALLELİ İLE POLİS ARASINDA ARBEDE

Öte yandan, şüphelinin polis ekipleri tarafından evden çıkarılması sırasında olaya tepki gösteren mahalleli ile güvenlik güçleri arasında kısa süreli arbede yaşandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Tartıştığı eşine dehşeti yaşattı! Burnunu ısırıp kopardı
Kaynak: DHA

Turgutlu, Turgutlu, 3. Sayfa, Güncel, Manisa, Polis, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tartıştığı eşine dehşeti yaşattı! Burnunu ısırıp kopardı - Son Dakika

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