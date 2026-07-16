Ankara’da seyir halindeki bir motosikletin arkasında yolculuk yapan kadının, trafikte akan araçların arasında alkol tükettiği anlar kameraya yansıdı. Sosyal medyada hızla yayılan ve büyük tepki çeken görüntülerin ardından vatandaşlar, Emniyet Genel Müdürlüğü’nü etiketleyerek yasal işlem başlatılması çağrısında bulundu.
Son Dakika › Güncel › Bu rezil görüntü başkent Ankara'dan! İzleyen herkes emniyeti etiketledi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (6)