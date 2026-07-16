Bu rezil görüntü başkent Ankara'dan! İzleyen herkes emniyeti etiketledi - Son Dakika
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Bu rezil görüntü başkent Ankara'dan! İzleyen herkes emniyeti etiketledi

16.07.2026 11:08
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Ankara trafiğinde motosiklet kullanırken bir yandan da alkol tüketen kadının görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

Ankara’da seyir halindeki bir motosikletin arkasında yolculuk yapan kadının, trafikte akan araçların arasında alkol tükettiği anlar kameraya yansıdı. Sosyal medyada hızla yayılan ve büyük tepki çeken görüntülerin ardından vatandaşlar, Emniyet Genel Müdürlüğü’nü etiketleyerek yasal işlem başlatılması çağrısında bulundu.

Motosiklet, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bu rezil görüntü başkent Ankara'dan! İzleyen herkes emniyeti etiketledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Size ne ulan zurnalar 10 0 Yanıtla
    Ferhat Delioğlan Ferhat Delioğlan:
    O kafayla biri gelip sana, çoluğuna çocuğuna çarparsa bu yorumu hatırlarsın 0 0
  • S Yıl S Yıl:
    afiyet olsun, kazasiz belasız 8 0 Yanıtla
  • bulentsanal1969 bulentsanal1969:
    bu karılar iyice azdı din İman elden gidiyorrrr Rabbim şaşırtmış bunları hepsi günahkar allahım bizleri kadınların şerrinden koru aminn 3 0 Yanıtla
  • ahmet3353 ahmet3353:
    derdi varsa motora binip zıkımlanarak mı aşılır.babaları gibi gitsin mezarlıkta zıkımlansın ya belki ibret alır orda yatanlardan 0 0 Yanıtla
  • nilem2820 nilem2820:
    sordunuz mu bir derdi var mı çok mu normal bir durum eleştirmek kolay 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bu rezil görüntü başkent Ankara'dan! İzleyen herkes emniyeti etiketledi - Son Dakika
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