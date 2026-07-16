İran Devrim Muhafızları: Ürdün\'deki ABD komuta ve kontrol merkezi balistik füzelerle vuruldu

ABD-Irak hattında sular durulmuyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan resmi açıklamada, ABD'nin İran'ın çeşitli noktalarına yönelik hava saldırılarına şiddetli bir misilleme yapıldığı bildirildi.

HEDEF EZRAK'TAKİ ABD ÜSSÜ VURULDU

İran, ABD saldırılarına yanıt olarak başlattığı 'Nasr 2' operasyonunun 8'inci dalgasını gerçekleştirdi. Ürdün'ün Ezrak bölgesindeki Amerikan askeri üssünün hedef alındığı balistik füze saldırısında ABD ordusuna ait yeni komuta ve kontrol merkezi ile savaş uçağı hangarının tam isabetle vurularak imha edildiği bildirildi.

MİSİLLEME GEREKÇESİ

Devrim Muhafızları'nın açıklamasında, operasyonun arka planına dair çarpıcı iddialara da yer verildi. ABD'nin dün Ürdün'deki hava üslerini kullanarak gerçekleştirdiği saldırılarda, İran'daki bir çocuk kanser hastanesinin çevresinin hedef alındığı belirtildi.

Yaşanan bombardıman ve ortaya çıkan tehlike nedeniyle, hastanede tedavi görmekte olan 121 hasta çocuğun acil olarak binadan tahliye edilmek zorunda kaldığı vurgulandı.

ÜRDÜN HALKINA "DİRENİŞ" ÇAĞRISI

Açıklamanın son bölümünde ise operasyonun düzenlendiği Ürdün'ün vatandaşlarına doğrudan seslenilerek, ABD varlığına karşı harekete geçmeleri istendi. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Ürdün'ün kutsal topraklarının çocuklara yönelik bu suçlar için kullanılmasına izin vermeyin. Bütün gücünüzle ABD çıkarlarına darbe indirin ve topraklarınızı Amerikan işgalcilerden temizleyin."

DÜN GECE NELER YAŞANDI?

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), akşam saatlerinde İran'daki kritik askeri tesislere yönelik geniş çaplı bir operasyonun sona erdiğini açıkladı. Operasyonun hemen ardından İran, bölgedeki müttefik ülkelere yönelik misilleme saldırılarına başladı.

ABD'DEN İRAN'A HASSAS GÜDÜMLÜ DARBE

CENTCOM'dan yapılan resmi açıklamada, düzenlenen saldırıların temel amacının İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemileri ve sivil denizcileri hedef alma kapasitesini zayıflatmak olduğu vurgulandı. "ABD ordusu, Başkomutan'ın talimatı doğrultusunda İran'ı sorumlu tutmaya devam ediyor" denilen açıklamada operasyonun detayları şu şekilde paylaşıldı:

"İran'a ait askeri komuta merkezleri, hava savunma mevzileri, füze ve insansız hava aracı (İHA) üretim kapasiteleri ile kıyı gözetleme tesisleri hedef alındı."

CENTCOM, operasyon kapsamında Bender Abbas da dahil olmak üzere stratejik öneme sahip birden fazla noktada hedeflerin hassas güdümlü mühimmatlarla tam isabetle vurulduğunu duyurdu. Akşam operasyonundan önce, sabah saatlerinde 90 dakika süren ilk saldırı dalgasında İran'ın Büyük Tunb Adası'ndaki kıyı savunma ve seyir füzesi mevzilerinin imha edildiği hatırlatıldı.

İRAN'DAN ABD ÜSLERİNE MİSİLLEME: ÜRDÜN, BAHREYN VE KUVEYT VURULDU

ABD'nin askeri altyapısına yönelik ağır darbelerinin ardından İran cephesinden yanıt gecikmedi. Tahran yönetimi, ABD askeri üslerine ev sahipliği yapan Körfez ülkeleri Ürdün, Bahreyn ve Kuveyt'i hedef aldı.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ülkenin yeni saldırılara hedef olduğunu ve birçok bölgede saldırı sirenlerinin çaldığını açıkladı. Halka sakin olmaları ve vakit kaybetmeden güvenli alanlara sığınmaları yönünde acil çağrı yapıldı.

Kuveyt ordusu, hava sahalarına giren kamikaze insansız hava araçlarına (İHA) karşı hava savunma sistemlerinin aktif edildiğini duyurdu. Ordudan yapılan açıklamada, "Duyulacak patlama sesleri düşman unsurları önleme çabalarının sonucudur" denilerek, vatandaşlardan resmi makamlarca yayınlanan güvenlik talimatlarına harfiyen uymaları istendi.

Öte yandan Ürdün’deki ABD askeri tesislerine düzenlenen İHA saldırılarında ise ABD ordusuna ait iletişim sistemlerinin ve yakıt depolama tesislerinin hedef alındığı aktarıldı.