İki gece iki gün süren düğünde gelin ve damada servet takıldı - Son Dakika
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İki gece iki gün süren düğünde gelin ve damada servet takıldı

16.07.2026 09:30  Güncelleme: 09:33
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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Sipan Öter ve Rojin Ercan çiftinin iki gün iki gece süren düğününde, geline 3 milyon lira değerinde altın, damada ise 3 milyon lira para olmak üzere toplam 6 milyon lira takı takıldı. Düğünde 35 koyun kesilirken, binlerce davetli halay çekti.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Mutluca köyünde Sipan Öter ve Rojin Ercan çiftinin görkemli düğünü iki gün iki gece sürdü. Binlerce davetlinin katıldığı düğünde, düğün alanına asılan dev ay yıldızlı bayrak altında gece geç saatlere kadar halaylar çekildi. Düğünde 35 koyun kesildi. 

"ÖNEMLİ OLAN BİRLİK VE BERABERLİK, TAKI DEĞİL"

İki gün iki gece süren düğünde geline 3 milyon değerinde altın damada ise 3 milyon para takıldı. Damadın sağdıcı Seyfullah Engin, çevre köylerden ve yurt dışından binlerce davetlinin katıldığını söyledi. Gelin ve damada 6 milyon takı geldiğini aktaran Engin, "Önemli olan birlik ve beraberlik, para değil. Sağdıçtım 250 bin takı taktım. Adetlerimiz çok güzel. Düğünümüz çok güzel ve kazasız geçti" dedi.

İki gece iki gün süren düğünde gelin ve damada servet takıldı

GELİN: ÖNEMLİ OLAN MUTLULUĞUMUZ

Gelin Rojin Ercan ise çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Her şey çok güzel organize edilmiş. Düğünümüze katılan herkese çok teşekkür ederim. Önemli olan altın değil, mutluluğumuz" ifadelerini kullandı.

İki gece iki gün süren düğünde gelin ve damada servet takıldı

Damadın amcası Servet Öter de, iki gün iki gece süren düğünde binlerce insanın yurt içi ve yurt dışından katıldığını, herkese çok teşekkür ettiğini dile getirdi. 

İki gece iki gün süren düğünde gelin ve damada servet takıldı
İki gece iki gün süren düğünde gelin ve damada servet takıldı
İki gece iki gün süren düğünde gelin ve damada servet takıldı
İki gece iki gün süren düğünde gelin ve damada servet takıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat İki gece iki gün süren düğünde gelin ve damada servet takıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Pkk li olmasaydilar Recep çoktan çökerdi 40 0 Yanıtla
  • BAHADIR Şahin BAHADIR Şahin:
    Ulan Sanki 500 milyon takıldı bu para hemen hemen her normal düğünlerde takılıyor 7 6 Yanıtla
  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Bu teröristler bu parayi nereden aliyor 11 0 Yanıtla
  • Mesut Erdoğan Mesut Erdoğan:
    Dayı adamın kestiği koyunların bedeli 2 M… Başlığa göre yorum yapma, gaza gelme hemen. Düşün az 2 dk.. 0 10 Yanıtla
  • zurnaci samo Oner zurnaci samo Oner:
    35 koyun azmiş keşke ne kadar koyun varsa hepsini kesselerdi 7 0 Yanıtla
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