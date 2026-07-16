Levent Üzümcü gözaltına alındı

Oyuncu Levent Üzümcü, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla gözaltına alındığını duyurdu.

Oyuncu, paylaşımında "Gözaltına alınıyorum" ifadesini kullandı.

Gözaltı işleminin hangi soruşturma kapsamında gerçekleştirildiğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken sanatçının avukatları veya ilgili kurumlar tarafından yapılacak açıklamalar bekleniyor.