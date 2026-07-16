Levent Üzümcü gözaltına alındı - Son Dakika
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Levent Üzümcü gözaltına alındı

Levent Üzümcü gözaltına alındı
16.07.2026 07:32
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Tiyatro sanatçısı ve oyuncu Levent Üzümcü, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla emniyet güçleri tarafından gözaltına alındığını kamuoyuna duyurdu. İşlemin hangi soruşturma kapsamında yapıldığına dair henüz resmi bir bilgi bulunmuyor.

Oyuncu Levent Üzümcü, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla gözaltına alındığını duyurdu.

Oyuncu, paylaşımında "Gözaltına alınıyorum" ifadesini kullandı.

Gözaltı işleminin hangi soruşturma kapsamında gerçekleştirildiğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken sanatçının avukatları veya ilgili kurumlar tarafından yapılacak açıklamalar bekleniyor. 

Levent Üzümcü gözaltına alındı

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Son Dakika Magazin Levent Üzümcü gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Levent Üzümcü gözaltına alındı - Son Dakika
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