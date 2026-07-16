Adalet Bakanı Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Hiç kimse dokunulmaz değildir - Son Dakika
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Adalet Bakanı Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Hiç kimse dokunulmaz değildir

16.07.2026 10:32
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Adli Yargı Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmayla ilgili "Halkın emanetine sahip çıkıyoruz. Hukuk önünde herkes eşittir. Adaletin terazisi makama, servete, unvana ya da siyasi kimliğe göre tartmaz" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dernek başkanı Haluk Levent'in de bulunduğu 25 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. 

TUTUKLANDILAR 

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Haluk Levent, Ece Güner, İlker Çetin, Nurdan Eriş, Yusuf Can Ertit, Kemal Ötünç, Şehmuz Baştuğ, Abdülcevat Özkan, Emrah Gödeliner, Erhan Dökmeci, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Yeliz Kaya ve Zafer Yay çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"KİMSE YARDIMLAŞMA DURUMUNU İSTİSMAR EDEMEZ"

Olayın yankıları sürerken Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de konuyla ilgili bir değerlendirme geldi. Bakan Gürlek açıklamasında "Bu soruşturma devletimizin vatandaşlarımızın iyi niyetine ve emanetine kararlılıkla sahip çıktığını göstermektedir. Elbette afetlerde ihtiyaç duyulan alanlarda şeffaf sivil toplum kuruluşlarımız en büyük zenginliklerimizdir. İyiliği çoğaltan her girişimin yanında olduk ancak sivil toplum hukuki denetimden kaçmanın kalkanı olamaz. Sivil toplum kuruluşları tarafından şeffaflık hukuki bir zorunluluktur. Bağış olarak toplanan her kuruşun nerede ve hangi amaçla kullanıldığının hesabı verilmelidir. Kimse yardımlaşma durumunu istismar edemez" dedi.

“HUKUK ÖNÜNDE HERKES EŞİTTİR”

Hukuk önünde herkes eşittir. Adaletin terazisi makama, servete, ünvana ya da siyasi kimliğe göre tartmaz.” diyen Gürlek “Yalnızca hakkı hukuku delili ve vicdanı esas alır. Temel hedefimiz vatandaşın adalete güven duyduğu bir sistemi daha ileri taşımaktır." ifadelerini kullandı.

"HAKİM VE SAVCILARIMIZI HEDEF GÖSTERMEK..."

Yargının hukuk temelinin bel kemiği olduğunu belirten Bakan Gürlek "Elbette yargı kararları demokratik toplumlarda tartışılabilir eleştirilebilir. Ancak eleştiri ile hakim ve savcılarımızı hedef göstermek tehdit etmek tamamen birbirinden farklı şeylerdir. Adalete olan toplumsal güveni zedelemeyi, yargının tarafsızlığına gölge düşürmeyi ve hakimlerimiz ile savcılarımız üzerinde baskı oluşturmayı amaçlayan hiçbir yaklaşımın sonuç vermesine izin vermeyeceğiz." dedi.


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Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Hiç kimse dokunulmaz değildir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    sayin bakan kizilay, ensar vakiflari icin neden halkin emanetine ship cikmiyorsunuz. anladik amaciniz gundem degistirmek de. 27 6 Yanıtla
  • B. Güzel B. Güzel:
    sende ahbabcisin anladık 1 14 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    hic kimse domunulma degildir derken sayin bakan. sayin bin Ali yildirimin oglu, sayin Bilal bey? sayin kizilay baskani vs ? 2 1 Yanıtla
  • rosenberg5552@gmail.com [email protected]:
    17-25 Hırsızlarına da dokunsana toton yiyorsa ?? Dokunamazsın çünkü hepiniz satılıksınız, ahlaksınız.. Bu Operasyonlarla Sizin yaptığınız şey bizden başka kimse çalmasın. Başka açıklaması yok. 1 2 Yanıtla
  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Birgün sana iyi dokunulacak kripto yahudi 1 1 Yanıtla
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