Mersin\'de kayıp olarak aranan kişi kimlik kontrolünde bulundu

Mersin'in Erdemli ilçesinde kayıp olarak aranan kişi polis ekiplerinin kimlik kontrolünde bulundu.

DENİZDE KAYBOLDU

Kızkalesi'nde 12 Temmuz'da denize girdikten sonra gözden kaybolan Ş.C'nin (38) bulunması için çalışmalar devam etti. Bölgede çalışma yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahilde durumundan şüphelendikleri bir kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü yaptı.

GBT KONTROLÜNDE BULUNDU

Ekipler, bu kişinin denize girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Ş.C. olduğunu belirledi.

Ş.C'nin sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.