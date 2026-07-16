Castorone İstanbul Boğazı'ndan Geçti - Son Dakika
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Castorone İstanbul Boğazı'ndan Geçti

Castorone İstanbul Boğazı\'ndan Geçti
16.07.2026 07:29
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Boru döşeme gemisi Castorone, güvenli geçiş ile İstanbul Boğazı'nı başarıyla geçti.

Dünyanın en büyük ve en gelişmiş boru döşeme gemilerinden biri olan Castorone, İstanbul Boğazı'ndan güvenli şekilde geçişini tamamladı. Dev geminin geçişi dron ile havadan görüntülendi.

Toplam uzunluğu 325 metre, genişliği 39 metre olan Bahama bayraklı dev geminin 05.40'ta kuzey-güney yönlü başlayan geçişi sırasında İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönlü olarak geçici süreyle kapatıldı. Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen geçişte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Gemiye, Kıyı Emniyeti'ne bağlı Nene Hatun başta olmak üzere Kıyı Emniyeti 5, Kurtarma 3, Kurtarma 7, Kurtarma 14, Kurtarma 6 gemileri eşlik etti.

Daha önce Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz sahalarında görev alan Castorone'un, Boğaz geçişinin ardından Yunanistan'ın Pire limanına doğru gideceği öğrenildi. Dev geminin boğaz geçişinin ardından kapanan boğaz hattı yeniden trafiğe açıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul Boğazı, Denizcilik, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Castorone İstanbul Boğazı'ndan Geçti - Son Dakika

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