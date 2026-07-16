ORC Araştırma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" olarak nitelendirdiği Türkiye'nin megakenti İstanbul için son seçim anketi sonuçlarını paylaştı. Haziran-Temmuz 2026 dönemini kapsayan araştırmaya göre, İstanbul'da AK Parti ile CHP arasındaki oy farkı adeta burun farkına indi.
Siyasetin kalbinin attığı İstanbul'da seçmenin eğilimlerini ölçen son saha çalışması ORC Araştırma tarafından gerçekleştirildi. "Bu Pazar Genel Seçim Olsa Hangi Partiye Oy Verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği ankette, AK Parti ve CHP arasındaki rekabetin nefes kestiği görüldü.
Anket sonuçlarına göre, iktidar partisi AK Parti yüzde 34,6 ile İstanbul genelinde birinci sıradaki yerini korurken, ana muhalefet partisi CHP yüzde 32,7 ile hemen arkasından geliyor. İki parti arasındaki farkın sadece yüzde 1,9 olması megakentteki yarışın ne kadar kızıştığını gözler önüne seriyor.
İstanbul seçmeninin tercihlerinde üçüncü sırayı yüzde 8,5 ile DEM Parti alırken, onu yüzde 5,8 ile MHP ve yüzde 4,8 ile İYİ Parti takip ediyor. Mülteci çıkışlarıyla bilinen Zafer Partisi yüzde 3,9 oy oranına ulaşırken, Yeniden Refah Partisi yüzde 2,7, BBP yüzde 1,3 ve Saadet Partisi yüzde 0,9 seviyesinde kalıyor. Diğer partilerin toplam ağırlığı ise yüzde 4,8 olarak ölçülüyor.
Sonuçlar, İstanbul'da iki büyük blok arasındaki dengenin çok hassas olduğunu gösteriyor. Özellikle DEM Parti, MHP ve İYİ Parti gibi aktörlerin oy oranları, olası bir genel seçim senaryosunda İstanbul'daki dağılımı doğrudan etkileyecek kritik bir öneme sahip...
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Aşkım, sevdam' dediği kentte anket yapıldı! İşte çıkan sonuç - Son Dakika
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