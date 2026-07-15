15 Temmuz'da Yaralı Kabul Etmeyen Hastane Ruhsatı Satışta - Son Dakika
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15 Temmuz'da Yaralı Kabul Etmeyen Hastane Ruhsatı Satışta

15 Temmuz\'da Yaralı Kabul Etmeyen Hastane Ruhsatı Satışta
15.07.2026 17:00
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15 Temmuz'daki darbe girişiminde yaralı kabul etmeyen Özel Fatih Hastanesi'nin ruhsatı 226 milyon lira.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 10'uncu yılında, darbe girişimi sırasında yaralı vatandaşları kabul etmediği iddialarıyla kamuoyunun tepkisini çeken ve yargılanan Özel Fatih Hastanesi dronla görüntülendi.

Terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin halk direnişi ile bastırıldığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılında, darbe gecesi yaralıları kabul etmediği için büyük tepki çeken hastanenin ruhsatı satışa çıkarıldı.

226 milyon 146 bin 674 lira 5 kuruşa satışa çıkarıldı

İflas süreci kapsamında İstanbul 3. İflas Dairesi tarafından yayınlanan ilana göre, müflis Şifa Sağlık Tesisleri A.Ş.'ye ait hastane ruhsatı için 226 milyon 146 bin 674 lira 5 kuruş muhammen bedel belirlendi.

15 Temmuz Gecesi hakkında soruşturma başlatılmıştı

Özel Fatih Hastanesi, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin ardından hasta kabulünü durdurduğu ve ışıklarını kapattığı yönündeki iddialarla gündeme gelmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, darbe gecesi yaralı vatandaşların hastaneye alınmadığı yönündeki şikayetler incelendi ve mağdurların ifadelerine başvuruldu. Soruşturma kapsamında hastaneye hasta kabulünün durdurulması kararının dönemin yöneticileri tarafından verildiği iddiaları dosyaya girdi. Yargı süreci kapsamında iki yönetici tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Darbe Girişimi, 15 Temmuz, Politika, 3. Sayfa, Hastane, Finans, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 15 Temmuz'da Yaralı Kabul Etmeyen Hastane Ruhsatı Satışta - Son Dakika

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