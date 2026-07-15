AK Parti Kayseri İl Başkanı, uyuşturucudan tutuklanan avukatın CHP'li meclis üyesi olduğunu açıkladı - Son Dakika
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AK Parti Kayseri İl Başkanı, uyuşturucudan tutuklanan avukatın CHP'li meclis üyesi olduğunu açıkladı

AK Parti Kayseri İl Başkanı, uyuşturucudan tutuklanan avukatın CHP\'li meclis üyesi olduğunu açıkladı
15.07.2026 15:29
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AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, uyuşturucudan tutuklanan avukatın AK Partili meclis üyesi olduğu iddiasını yalanlayarak, şüphelinin CHP'li belediye meclis üyesi olduğunu açıkladı. CHP ise disiplin süreci başlattı.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, uyuşturucudan tutuklanan avukatın AK Partili meclis üyesi olduğu iddiasına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, otomobilinin bagajına gizlenmiş 5 kilogram kubar esrar ile esrar öğütme aparatı ele geçirilen avukat Alaattin Can Akkılınç dün gözaltına alınmıştı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Akkılınç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 

AK Parti Kayseri İl Başkanı, uyuşturucudan tutuklanan avukatın CHP'li meclis üyesi olduğunu açıkladı

OYUN KURANLARI BOŞA DÜŞÜRDÜ

Bazı basın organları, tutuklanan avukatın "Ak Parti Talas Belediyesi meclis üyesi" olduğu izlenimini veren haberler yayınlamıştı. Ak Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, düzenlediği basın toplantısında bu kişinin CHP Talas Belediye meclis üyesi olduğunu açıkladı.

Okandan, Talas Belediyesi Meclis Salonu'nda yaptığı açıklamada, olayla ilgili haberleri takip ettiklerini, bazı yayın organlarınca uyuşturucuyla yakalanan şüphelinin AK Parti Talas Belediyesi meclis üyesiymiş gibi haberler yapıldığını söyledi.

"'ÇAMUR ATALIM, AK PARTİ'YE ZARAR VERELİM' MANTIĞINI KABUL ETMİYORUZ"

Şüphelinin CHP'li bir belediye meclis üyesi olduğunu belirten Okandan, "Biz bu işin peşine düşmeyelim, konuşmayalım derken, bazı yayın organlarının sadece 'Talas Belediyesi Meclis Üyesi' diye yaptığı haberleri esefle kınıyoruz. CHP'li belediye meclis üyesi olduğunu açık yüreklilikle ifade eden arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bir ayıbımız varsa bizim de ayıbımızı ortaya koyun. Lakin ayıbımız yoksa çamur atalım da bu işi AK Parti'ye, Talas Belediyesine, bu teşkilata zarar veririz mantığındaki yaklaşımı asla kabul etmiyoruz." diye konuştu.

"KASITLI YAPILDI"

Her zaman yanlışlarıyla yüzleşmeye hazır olduklarını ifade eden Okandan, "Lakin aslı astarı olmayan hadiselerde de asla ne şahsımıza ne partimize ne de partimizin herhangi bir mensubuna yapılabilecek bir atfı asla kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Kasıtlı yapılmış bir hadise, bugün bunu araştırmak çok zor değil." dedi.

Basın toplantısına, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz da katıldı.

CHP'DEN AÇIKLAMA GELDİ

CHP Kayseri İl Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise yürütülen adli sürecin ciddiyeti dikkate alınarak, Alaattin Can Akkılınç hakkında parti tüzüğü ve disiplin hükümleri doğrultusunda partiden kesin ihraç istemiyle disiplin sürecinin başlatıldığı, parti üyeliği ve partiyle ilişiğinin sonlandırıldığı bildirildi.

Kaynak: AA

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