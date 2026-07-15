Bahçeli, futbolcu Merih Demiral\'ı kabul etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi A Milli Futbol Takımı oyuncusu Merih Demiral ziyaret etti.
MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "A Milli Futbol Takımımız oyuncularından Merih Demiral, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret ederek, kendilerine şahsi formasını takdim etmişlerdir." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, kabule ilişkin fotoğraf da yer aldı.
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