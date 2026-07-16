Arjantin'in Pankartı Cezaya Yol Açabilir - Son Dakika
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Arjantin'in Pankartı Cezaya Yol Açabilir

Arjantin\'in Pankartı Cezaya Yol Açabilir
16.07.2026 04:02
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Arjantin, Dünya Kupası yarı finalinde açtığı Falkland Adaları pankartı nedeniyle disiplin cezası ile karşı karşıya.

Arjantin milli takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalindeki İngiltere galibiyetini kutlarken açtığı Falkland Adaları pankartı nedeniyle disiplin cezası ile karşı karşıya kalabilir.

Futbolcuların maç sonrası sahada açtığı pankartta İspanyolca "Falkland Adaları Arjantin'indir" yazıyor.

Son dünya şampiyonu Arjantin, 15 Temmuz'da oynanan maçta dramatik bir geri dönüş yaparak, 85. dakikadan sonra attığı iki golle İngiltere'yi 2-1 yendi ve adını finale yazdırdı. Arjantin şampiyonluk maçında pazar günü İspanya ile karşı karşıya gelecek.

Yarı final maçı sonrası açılan pankartsa, Arjantin'e muhtemelen ceza olarak geri dönecek.

Atlas Okyanusu'nun güneybatısındaki Falkland Adaları, İngiltere'nin denizaşırı toprakları arasında.

Bu adalar, iki ülke arasındaki savaşın üzerinden 44 yıl geçmiş olmasına rağmen, Arjantin ile İngiltere arasında hâlâ tartışma konusu.

Arjantin'in doğu kıyısından yaklaşık 480 km açıkta bulunan adalar nedeniyle iki ülke 1982 yılının Nisan-Haziran ayları arasında savaşmıştı. 74 gün süren savaşta 655 Arjantin ve 255 Britanya askeriyle, Falkland Adaları'ndan üç kişi hayatını kaybetmişti.

Arjantin İngiltere'nin adaları "gasp ettiğini" savunarak, adalar üzerindeki egemenlik iddiasını sürdürüyor.

İlk değil

Yarı final maçındaki pankart, Arjantin'in açtığı ilk pankart değil

2014'te Slovenya ile oynadıkları bir dostluk maçı öncesi de Arjantinli futbolcular aynı mesajı içeren bir pankart açmış, FIFA da ülkeye 20 bin sterlin (yaklaşık 1 milyon 270 bin TL) para cezası kesmişti.

Dünya futbolunun patronu FIFA, Arjantin'in bu hareketin siyasi eylem ve takım disiplini kurallarını ihlal ettiğini savunmuştu.

Arjantin'den siyasi mesajlar

Yarı final zaferinin ardından Arjantin Başkan Yardımcısı Victoria Villarruel de X platformunda futbolcularınkine benzer bi paylaşım yaptı.

Villarruel, Falkland Savaşı'ndaki Arjantin askerlerini gösterdiği düşünülen bir video yayınladı ve "Bu sıradan bir maç değildi" yazdı.

Villarruel daha sonra futbolcuların pankartlı fotoğrafını, "Onları stadyuma getirmeyi yasakladılar, ve onları kanımızda ve kalbimizde taşıdığımızı unuttular" mesajıyla paylaştı.

Villarruel yarı final maçı öncesinde de siyasi bir mesaj yayınlayarak, bu maçın "işgalcilere hadlerini bildirmekle ilgili" olduğunu yazmıştı.

Arjantinli oyuncular, son 16 turunda da Mısır karşısındaki 3-2'lik galibiyetin ardından Falkland Adaları'na ve Arjantin'in efsanevi oyuncuları Diego Maradona ve Lionel Messi'ye atıfta bulunan tezahüratlar yapmışlardı.

'Bu bir futbol maçı'

Teknik direktör Lionel Scaloni ise yarı finalden önce, futbol ve siyaseti birbirine karıştırmayacağını söylemişti.

Arjantinli teknik adam, "Gerçek şu ki, bu bir futbol maçı. Özellikle yıllar önce yaşananlara duyduğum saygıdan dolayı, bunları birbirine karıştıramam" demişti.

Scalini, "Bu, tarihimizin en üzücü dönemlerinden biriydi ve bu konuda yapabileceğimiz pek bir şey yok, gerçek bu" demişti.

'Dünyanın başka yerlerinde de olaylar olduğunu ve savaşın varlığını eleştirdiklerini' söyleyen Scalini, "Elbette o insanları hatırlıyoruz. Ama bu bir futbol maçı; ikisini birbirine karıştırmamalıyız" dedi.

İngiltere'nin Enzo Fernandez (85') ve Lautaro Martinez'in (90'+2) golleriyle kaybettiği yarı final maçı, iki ülke arasındaki tarihi gerilimler nedeniyle sıkı güvenlik önlemleri altında oynandı.

Kaynak: BBC

Falkland Adaları, Arjantin, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Arjantin'in Pankartı Cezaya Yol Açabilir - Son Dakika

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