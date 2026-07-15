Gözaltındaki avukat Ece Güner'in ifadesi ortaya çıktı! "Haluk'a borç verdim" dediği rakam öyle böyle değil - Son Dakika
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Gözaltındaki avukat Ece Güner'in ifadesi ortaya çıktı! "Haluk'a borç verdim" dediği rakam öyle böyle değil

15.07.2026 14:33
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Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltına alınan avukat Ece Güner, ifadesinde Haluk Levent’le deprem bağışı sonrası tanıştığını ve toplam 1,5 milyon dolar borç verdiğini, borcun bir yıl sonra kısmen ödendiğini söyledi. Borcunu alabilmek için avukat olan dayısının devreye girdiğini belirten Güner, "Bana sürekli kendisinin ve ailesinin sağlığıyla alakalı acıma hissi uyandıran hikayeler anlatırdı" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat Ece Güner'in emniyet ifadesi ortaya çıktı.

"DERNEĞE SON 5-6 YILDIR BAĞIŞ YAPMAKTAYIM"

Avukat Ece Güner etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemediğini söylediği ifadesinde "Banka hesabımda yaklaşık olarak 1 milyon dolar civarında birikimim bulunmaktadır. Bunun dışında ise yurt dışında tam miktarını hatırlamamakla birlikte yüz bin dolar civarında birikimim olduğunu hatırlıyorum. Bu zamana kadar Güner Hukuk Bürosu dışında hiçbir yerde çalışmadım. Ben Ahbab Derneği'nin bir yardım kuruluşu olduğunu biliyorum. Ben bu derneğe son 5-6 yıldır bağış yapmaktayım. Özellikle deprem zamanında yüklü miktarda bağışlarda bulundum. Ben Ahbap Derneği'nin kuruluş ve yapısı ile ilgili hiçbir bilgi sahibi değilim sadece Haluk Levent'i ünlü biri olarak ve hayırsever biri olduğu için ismen tanıyorum. Ben yapmış olduğum bağışları sosyal medya üzerinden verilen iban numaraları üzerinden gerçekleştirdim. Ahbab Derneği'nin hesaplarının kimler tarafından kullanıldığını bilmiyorum. Ayrıca ben ne bu derneğin ne de Haluk Levent isimli şahsın avukatlığını ve danışmanlığını yapmadım" dedi.

"ELİNDE BİR ÇİÇEK BUKETİYLE OFİSİME GELDİ..."

Güner ifadesinin devamında "Haluk Levent'i ünlü biri ve hayırsever olduğunu düşündüğümden kaynaklı olarak tanımaktaydım. Hatay depremi sonrasında ben yüklü miktarda bir bağış yapmıştım. Benim bağışlarım sonrasında Haluk Levent isimli şahıs bana telefon numaramdan ulaştı. Beni ziyaret ederek bir kahvemi içmek istediğini söyledi. Ben de yaptığım yardımların görülmesini duyulmasını çok istemiyordum. Haluk Levent'in benimle görüşmesinin çok istememiştim. 2023 Mayıs-Haziran ayları arasında Haluk Levent elinde bir çiçek buketiyle ofisime geldi. Kendisiyle ilk yüz yüze tanışmam bu şekilde gerçekleşmiştir. Bu tarihten sonra da kendisi deprem bölgesinde yaşanan problemlerden ötürü bahaneler sunarak benden borç paralar istemeye başladı. 

"İLK ETAPTA 300-400 BİN DOLARI BORÇ OLARAK YOLLADIM"

Benden ilk etapta 300-400 bin dolar civarında para istedi. Benim de o dönemde İstinye Park'tan ev alma planlarım bulunmaktaydı. Bankada da yüklü miktarda boşta duran nakitim vardı. 300-400 bin dolar parayı Haluk Levent'in söylemiş olduğu kişilerin hesaplarına dolar bedelleri yazılı olarak borç açıklamasıyla yolladım. Haluk Levent dediği tarihte borcunu, parayı yolladığım hesap sahibi kişiler üzerinden ödedi. Bu olayın aynısı... İki hafta içinde yine deprem bölgesindeki acil yardımlarla alakalı olarak su, ekmek, yemek gibi acil ihtiyaçların dernek üzerinden faturalandırılamaması gerekçesiyle nakit problemi yaşadıklarını söyleyerek, tekrardan iki haftalık borç olarak benzer bedeli benden istedi. Ben de aynı şekilde Haluk Levent'in göndermiş olduğu kişilerin hesabına parayı transfer ettim. Ben Haluk Levent'e 'Niye bu kişilerin hesabına para gönderiyorum' diye sorduğumda bu arkadaşların sahada olduğunu ve acil olarak o bölgede kullanılacağı için bu şekilde bir yol izlediğini söyledi. Bu yollamış olduğum tutarı da iki üç hafta içerisinde geriye ödedi. Bu şekilde benim güvenimi kazandı" ifadelerini kullandı.

PARA TRAFİĞİ BÖYLE DEVAM ETMİŞ

Güner ifadesinin devamında "2023 yılı Ağustos ayı gibi Haluk Levent ile görüşmemizde Ankara'da Ahbab Derneği'nin öncülüğünde büyük bir teknoloji parkının kurulacağını ve bunu bir hayırsever iş adamının üstlendiğini ve bu iş adamının 3 milyon dolar civarında yardımı olacağını bahsetti. Bu iş adamının daha sonra bir vergi problemi nedeniyle geçici olarak parasının bloke olduğunu söyledi ve Ahbap Derneği olarak bu projeyle ilgili birçok taahhütte bulunduklarını, gerçekleştiremezlerse dernek adına büyük bir yıkım olacağını ve davalar açılabileceğini, derneğinin isminin kirlenebileceğini söyledi. İlk etapta benden 3 milyon dolar borç istedi. Ben de bu kadar bir paramın olmadığını söyledim. Sonra uzun süren ısrarlarla tekrar tekrar beni aradı. Ben de daha önceden vermiş olduğum borçları süresinde geri ödediği için kendisine güvenerek ilk etapta Haluk Levent'in bana yollamış olduğu başka şahıslara ait İBAN numaraları üzerinden 1 milyon dolar civarı paranın TL karşılığını açıklamasına dolar miktarı ve borç açıklamasıyla gönderdim. 

"SÜREKLİ KENDİSİ VE AİLESİYLE ALAKALI ACIMA HİSSİ UYANDIRAN HİKAYELER ANLATIRDI"

Teknoloji parkı için bağış yapacağı söylenen iş adamının Ahbap Derneği'ne bağış yapacağını; ancak benden istemiş olduğu paranın bağış değil de borç olduğu için derneğe değil de bu parayı kişi hesaplarına göndermemi istedi. Sonrasında bu bahse konu iş adamından bağış parası geldiğinde benim yollamış olduğum geçici borcu bana geriye ödeyeceğini beyan etti. Bir aylık süreç geçtikten sonra bana borcunu ödemedi. Bana bahaneler sundu, bana yaklaşık üç ay sonra borcu ödeyebileceğini söyleyerek uzun uzun hikayeler anlattı. Benden borcunu ödememesine rağmen tekrar tekrar ilave borç taleplerinde bulundu. Bana sürekli kendisinin ve ailesinin sağlığıyla alakalı acıma hissi uyandıran hikayeler anlatırdı. 

"TOPLAMDA 1 MİLYON 570 BİN DOLAR BORÇ VERDİM"

Bunun sonrasında Haluk Levent benden tekrar borç para talebinde bulundu. Ben de üç beş kalemde daha önce vermiş olduğum 1 milyon dolar borcun üzerine toplam 570 bin dolar karşılığı TL olarak ve yine açıklamasında her birinin dolar bedeli ve borç olduğu belirterek yolladım. Yani kendisine toplamda 1 milyon 570 bin dolar karşılığı TL olarak borç para vermiş oldum. Haluk Levent ile bu 1 milyon 570 bin dolarlık borcu için kendi imzasıyla bir tutanak altına aldık. Haluk Levent bu borçları uzun süren uğraşlar sonucunda yaklaşık bir yıl kadar sonra dolar karşılığı tam olmasa da peyderpey bana vermiş olduğu IBAN'lar üzerinden TL olarak karşılığını geriye ödedi. Haluk Levent'e imzalatmış olduğum tutakları avukatların eşliğinde tarafınıza savcılığa gönderilmek üzere sunuyorum. Bu vermiş olduğum ve sürüncemede kalan borçları alabilmek için avukat olan dayım devreye girdi ve Haluk Levent'e borcunu ödemezse hukuki yollara başvuracağımızı söyledikten sonra kendisi bana borçlarını peyderpey ödemeye başladı. 2024 yılı yaz ayları gibi benim borçlarımın tamamına yakınının dolar karşılığını TL olarak ödedi" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Haluk Levent, Deprem, Güncel, Ahbap, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gözaltındaki avukat Ece Güner'in ifadesi ortaya çıktı! 'Haluk'a borç verdim' dediği rakam öyle böyle değil - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Remzi Ozdemir Remzi Ozdemir:
    Benim kredi kartlarına borcum var Acaba bankanın içinde yüksek sesle İzmir marşını okusun bana kredi verirlermi 0 0 Yanıtla
  • özkan çetin özkan çetin:
    Sen nereden buldun 1,5 milyon doları? 0 0 Yanıtla
  • i2068450 i2068450:
    verdiğin borç ise tanımadığın birine 1.5 m dolar verdin bana da borç verirmisin 1 yıl sonra öderim 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Gözaltındaki avukat Ece Güner'in ifadesi ortaya çıktı! "Haluk'a borç verdim" dediği rakam öyle böyle değil - Son Dakika
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