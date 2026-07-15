Büyükelçilerden ‘Erik Dalı’ düellosu - Son Dakika
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Büyükelçilerden ‘Erik Dalı’ düellosu

Büyükelçilerden ‘Erik Dalı’ düellosu
15.07.2026 00:44  Güncelleme: 00:46
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Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği'ndeki 14 Temmuz resepsiyonunda, büyükelçiler Isabelle Dumont ve Hendrik Van de Velde, sosyal medyada başlayan 'Erik Dalı' meydan okumasını sahneye taşıyarak karşılıklı oynadı.

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen 14 Temmuz Ulusal Gün resepsiyonu, bu yıl diplomatik temasların yanı sıra renkli görüntülere de sahne oldu. Haftalar öncesinden sosyal medyada başlayan "Erik Dalı" meydan okuması, bu kez sahnede gerçeğe dönüştü.

Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde'nin mayıs ayında düzenlenen resepsiyonda "Erik Dalı" eşliğinde Ankara havası oynaması sosyal medyada büyük ilgi görmüş, bunun üzerine Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği de resmi sosyal medya hesabından Van de Velde'yi 14 Temmuz resepsiyonunda Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont ile karşılıklı "Erik Dalı" oynamaya davet etmişti. Büyükelçi Dumont da daveti alıntılayarak, "Sevgili dostum, ben hazırım" mesajını paylaşmıştı.

Beklenen buluşma Fransa'nın Milli Gün resepsiyonunda gerçekleşti. Gecenin ilerleyen saatlerinde sahneye çıkan "Erik Dalı"nın yorumcusu Ömer Faruk Bostan, sevilen Ankara havasını seslendirdi. Müziğin başlamasıyla Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont ile Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde de sahneye çıkarak karşılıklı oynadı.

Diplomasi protokolünün yerini oyun figürlerine bıraktığı anlarda iki büyükelçi zaman zaman birbirlerinin figürlerine karşılık verirken, salondaki davetliler de alkışlarla eşlik etti. Resepsiyona katılan çok sayıda yerli ve yabancı davetli cep telefonlarıyla bu anları kayda aldı. Yaklaşık birkaç dakika süren "Erik Dalı düellosu", geceye damga vuran en renkli anlardan biri olurken, sahnedeki dostluk görüntüleri davetlilerden büyük alkış aldı.

Büyükelçilerin Ankara havasındaki buluşması, haftalar önce sosyal medyada başlayan esprili meydan okumanın da mutlu sonu oldu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Büyükelçilerden ‘Erik Dalı’ düellosu - Son Dakika

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