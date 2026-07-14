Ugochukwu'dan sonra bir yıldız daha! Dünya bu transferi konuşur

Süper Lig'de üst üste dört şampiyonluk kazanan Galatasaray, transfer dönemindeki ilk hamlesini yaptı.

UGOCHUKWU'DAN SONRA BİR TRANSFER DAHA

İlk olarak Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu'yu İstanbul'a getirerek kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılı yönetim, gözünü şimdi de dünya çapında ses getirecek ikinci bir transfere dikti.

YENİ HEDEF BRAHIM DIAZ

İlk transfer hamlesinin ardından vites yükselten Galatasaray, Real Madrid forması giyen dünya yıldızı Brahim Diaz'ı kadrosuna katmak için kolları sıvadı. Milliyet'in aktardığı habere göre; Sarı-kırmızılılar bu dev transferi gerçekleştirmek için tam 20 milyon Euro'luk dev bir bütçeyi gözden çıkarmış durumda.

MOURINHO'NUN KARARI BEKLENİYOR

Adı daha önce Fenerbahçe ile de anılan Fas asıllı İspanyol yıldız için Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho'nun vereceği nihai karar bekleniyor.

SÖZLEŞMESİNDE SON YILA GİRİLİYOR

Real Madrid ile kontratının son yılına adım atan 26 yaşındaki hücum oyuncusu, geçtiğimiz sezon İspanyol devinde çıktığı 42 resmi karşılaşmada toplam 1666 dakika süre aldı ve takımına 2 gol, 9 asistlik bir katkı sağladı.