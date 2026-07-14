Ahbap Derneği'ne Soruşturma: Dron Görüntüleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ahbap Derneği'ne Soruşturma: Dron Görüntüleri

14.07.2026 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göktürk'teki öğrenci yurdunun dronla görüntülenen hali, logo ve pankartların söküldüğünü gösterdi.

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kamuoyunda tartışma konusu olan ve şikayet dosyasında adı geçen Göktürk'teki öğrenci yurdu dron ile görüntülendi. Görüntülerde kaba inşaatı tamamlanan yurdun dış cephesindeki Ahbap logoları ve öğrenci misafirhanesine ilişkin pankartların söküldüğü, kaldırılan pankartların ise yurt çevresindeki boş bir araziye bırakıldığı görüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran'ın yaptığı suç duyurusunun dosyanın önemli dayanaklarından biri olduğu öne sürülüyor. Şikayet dilekçesinde, "kimsesiz kız çocuklarına yurt yapılacağı" vaadiyle taşınmaz devrinin gerçekleştirildiği, daha sonra ise taşınmazların vaat edilen amaç doğrultusunda kullanılmadığının iddia edildiği yer aldı. Soruşturma kapsamında bu iddialar savcılık tarafından inceleniyor.

Soruşturmaya ilişkin bahsi geçen Göktürk'te bulunan ve iddialara konu edilen öğrenci yurdu havadan görüntülendi. Dron görüntülerinde binanın kaba inşaatının büyük ölçüde tamamlandığı görülürken, soruşturmanın başlamasının ardından binanın dış cephesinde yer alan Ahbap logolarının ve öğrenci misafirhanesine ilişkin tanıtım pankartlarının söküldüğü dikkat çekti. Sökülen pankartların yurt binasının yanında bulunan boş bir araziye bırakıldığı görüntülere yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Politika, 3. Sayfa, Ahbap, Yerel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ahbap Derneği'ne Soruşturma: Dron Görüntüleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çiftçilerin “beyaz altın“ nöbeti: Sabaha kadar tarlada bekliyorlar Çiftçilerin "beyaz altın" nöbeti: Sabaha kadar tarlada bekliyorlar
Eski halılar Antalya’nın güneşinde değer kazanıyor, 5 bin dolara alıcı buluyor Eski halılar Antalya'nın güneşinde değer kazanıyor, 5 bin dolara alıcı buluyor
Sürü sahibi yıkıldı 150 hayvan aynı anda telef oldu Sürü sahibi yıkıldı! 150 hayvan aynı anda telef oldu
Mağarada bulunan cesedi, yoğun metan gazından dolayı çıkarılamadı Mağarada bulunan cesedi, yoğun metan gazından dolayı çıkarılamadı
Yaşlı çifti kiraz mı öldürdü Başkaları da yemiş Yaşlı çifti kiraz mı öldürdü? Başkaları da yemiş
Kene belası bir ilimizde daha can aldı Kene belası bir ilimizde daha can aldı!

13:09
Bakan Gürlek paylaştı: İşte Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının detayları
Bakan Gürlek paylaştı: İşte Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının detayları
12:39
İşte Haluk Levent’in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım
İşte Haluk Levent'in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım
12:05
Bakan Gürlek’ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu
Bakan Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu
11:43
Nihat Kahveci gözaltına alındı
Nihat Kahveci gözaltına alındı
11:27
Bahçeli’den dikkat çeken çıkış: FETÖ tehdidi tamamen ortadan kalkmadı
Bahçeli'den dikkat çeken çıkış: FETÖ tehdidi tamamen ortadan kalkmadı
10:32
Düğünden sonra öğrendikleri gerçekle yıkıldılar 200 bin TL tazminat alacaklar
Düğünden sonra öğrendikleri gerçekle yıkıldılar! 200 bin TL tazminat alacaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 13:14:43. #.0.2#
SON DAKİKA: Ahbap Derneği'ne Soruşturma: Dron Görüntüleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.