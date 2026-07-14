Ahbap Derneği'ne Soruşturma: Dron Görüntüleri

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kamuoyunda tartışma konusu olan ve şikayet dosyasında adı geçen Göktürk'teki öğrenci yurdu dron ile görüntülendi. Görüntülerde kaba inşaatı tamamlanan yurdun dış cephesindeki Ahbap logoları ve öğrenci misafirhanesine ilişkin pankartların söküldüğü, kaldırılan pankartların ise yurt çevresindeki boş bir araziye bırakıldığı görüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran'ın yaptığı suç duyurusunun dosyanın önemli dayanaklarından biri olduğu öne sürülüyor. Şikayet dilekçesinde, "kimsesiz kız çocuklarına yurt yapılacağı" vaadiyle taşınmaz devrinin gerçekleştirildiği, daha sonra ise taşınmazların vaat edilen amaç doğrultusunda kullanılmadığının iddia edildiği yer aldı. Soruşturma kapsamında bu iddialar savcılık tarafından inceleniyor.

Soruşturmaya ilişkin bahsi geçen Göktürk'te bulunan ve iddialara konu edilen öğrenci yurdu havadan görüntülendi. Dron görüntülerinde binanın kaba inşaatının büyük ölçüde tamamlandığı görülürken, soruşturmanın başlamasının ardından binanın dış cephesinde yer alan Ahbap logolarının ve öğrenci misafirhanesine ilişkin tanıtım pankartlarının söküldüğü dikkat çekti. Sökülen pankartların yurt binasının yanında bulunan boş bir araziye bırakıldığı görüntülere yansıdı. - İSTANBUL