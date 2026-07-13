İBB çalışanlarından Saraçhane'de eylem - Son Dakika
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İBB çalışanlarından Saraçhane'de eylem

13.07.2026 20:27
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İBB'nin itfaiye, zabıta ve yol bakım gibi kritik birimlerinde çalışan Tüm Yerel-Sen üyesi kamu emekçileri, sosyal denge sözleşmesi taleplerinin karşılanmaması nedeniyle Saraçhane'deki başkanlık binası önünde eylem yaptı. Grup adına konuşan Tüm Yerel-Sen Genel Başkanı Sezgin Sevinç, zimmet ve soruşturma bahaneleriyle ikramiyelerinin verilmediğini belirterek, afetlerde ilk yardıma koşan İBB çalışanlarının diğer illerden daha düşük bir sözleşmeye mahkum edilmesini kabul etmeyeceklerini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesini’nin (İBB) itfaiye, zabıta ve yol bakım gibi farklı birimlerinde çalışan Birleşik Kamu-İş Konfederasyonuna bağlı Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (Tüm Yerel-Sen) üyeleri, sosyal denge sözleşmesinde taleplerinin karşılanmadığı gerekçesiyle eylem düzenledi.

PANKART AÇILDI, SLOGANLAR ATILDI

Saraçhane'deki İBB Başkanlık Binası'nın önünde toplanan ve "Emekçiyi oyalamayın haklarımızı geri verin" pankartı açan grup, sloganlar attı.

Grup adına basın mensuplarına açıklama yapan Tüm Yerel-Sen Genel Başkanı Sezgin Sevinç, sosyal denge sözleşmesini konuşmak ve çocuklarının geleceğine sahip çıkmak için toplandıklarını söyledi.

İBB çalışanlarından Saraçhane'de eylem

"İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU EMEKÇİLERİNİN HAK ETTİĞİ HAKLARI HEP BERABER ALACAĞIZ"

Sevinç, "Bugün burada yalnızca sosyal denge sözleşmesini konuşmak için değil, çocuklarımızın geleceğine sahip çıkmak için toplandık. Bugün burada 32 yıl sonra yetkili sendika olmanın gururuyla toplanmış bulunuyoruz. 32 yıl sonra bizleri yetkili kılan tüm emekçilerine teşekkür ediyoruz. Bizler, sizlerin desteği ve kararlı mücadelesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi kamu emekçilerinin hak ettiği hakları hep beraber alacağız. Taleplerimiz gayet makul ve gerçekçi olmasına rağmen her defasında zimmet ve soruşturma bahaneleri ile hakkımız olan toplu iş sözleşmemiz, hakkımız olan ikramiyelerimiz verilmemekte, sümenaltı edilmekte. İlçe belediyelerde ya da diğer illerde ödenen kat be kat toplu ikramiyelere zimmet çıkmazken, Türkiye'nin en büyük belediyesinin zimmet ve yargı bahanelerinin arkasına saklanmasını asla kabul etmiyoruz" diye konuştu.

İBB çalışanlarından Saraçhane'de eylem

"DÜŞÜK TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİ KABUL ETMİYORUZ"

Sevinç, uykusuz gecelerde fedakarca çalışan emekçiler olarak yardıma gittikleri illerden daha düşük toplu iş sözleşmesini kabul etmediklerine belirterek, " Bizler İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanları olarak sadece 16 milyon İstanbulluya hizmet eden emekçiler değiliz. Ülkemizin neresinde deprem, sel, yangın ya da başka bir afet yaşansa ilk yola çıkan, müdahale eden kişileriz. Enkaz başında, alevlerin içinde, yağmur, çamur demeden, uykusuz gecelerde fedakarca çalışan emekçiler olarak yardıma gittiğimiz illerden daha düşük toplu iş sözleşmesini kabul etmiyoruz. İstanbul'un yükünü omuzlayan İBB emekçileri, ayrıcalık değil, sürekli sahada, alanda, meydanlarda bahsedilen adaleti istiyor. Hiç kimse biz emekçilerin alın terini, çocuklarımızın rızkını siyasi tartışmaların bedeli haline getiremez. Ramazan ayında evine iki ramazan kolisi götüren emekçinin hakkına göz dikenlere yazıklar olsun. Kurban Bayramı'nda dini vecibesini yerine getirmek için kurban kesen emekçinin ikramiyesine göz dikenlere yazıklar olsun. Çocuklarımızın rızkına göz dikenlere yazıklar olsun" şeklinde konuştu.

Sevinç, haklarını alana kadar meydanlarda olacaklarını belirtti.

Kaynak: AA/ İHA

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Son Dakika İBB İBB çalışanlarından Saraçhane'de eylem - Son Dakika

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