Sağlık teknisyeninin kahreden ölümü: Sarı kantaron toplarken kayalıklardan düştü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 'sarı kantaron' toplamak için dağlık alana giden 51 yaşındaki sağlık teknisyeni, kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti.

EVE DÖNMEYİNCE YAKINLARI JANDARMAYA BİLDİRDİ

Olay, Tavşanlı ilçesine bağlı kırsal Ovacık Mahallesi'ndeki Mor Kayalıklar mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'nde tıbbi teknisyen olarak görev yapan 51 yaşındaki İsmail Çakır, sarı kantaron toplamak amacıyla evinden ayrıldı. Akşam saatlerine kadar eve dönmeyen Çakır'dan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

ARAMA ÇALIŞMALARI GECE BOYUNCA DEVAM ETTİ

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Köylülerin de destek verdiği arama çalışmaları, engebeli ve sarp arazide gece boyunca aralıksız devam etti.

KAYALIKLARIN ALT KISMINDA HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Sabahın ilk ışıklarıyla yoğunlaştırılan çalışmalarda ekipler, İsmail Çakır'ı Mor Kayalıklar mevkiindeki kayalıkların alt kısmında hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Çakır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin bölgede gerçekleştirdiği incelemelerin ardından Çakır'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere görev yaptığı Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, olayın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla geniş çaplı soruşturma başlattı.