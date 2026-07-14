Sağlık teknisyeninin kahreden ölümü: Sarı kantaron toplarken kayalıklardan düştü - Son Dakika
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Sağlık teknisyeninin kahreden ölümü: Sarı kantaron toplarken kayalıklardan düştü

Sağlık teknisyeninin kahreden ölümü: Sarı kantaron toplarken kayalıklardan düştü
14.07.2026 16:58
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde sarı kantaron toplamak için dağlık alana giden 51 yaşındaki sağlık teknisyeni İsmail Çakır, kayalıklardan düşerek yaşamını yitirdi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 'sarı kantaron' toplamak için dağlık alana giden 51 yaşındaki sağlık teknisyeni, kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti.

EVE DÖNMEYİNCE YAKINLARI JANDARMAYA BİLDİRDİ

Olay, Tavşanlı ilçesine bağlı kırsal Ovacık Mahallesi'ndeki Mor Kayalıklar mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'nde tıbbi teknisyen olarak görev yapan 51 yaşındaki İsmail Çakır, sarı kantaron toplamak amacıyla evinden ayrıldı. Akşam saatlerine kadar eve dönmeyen Çakır'dan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Sağlık teknisyeninin kahreden ölümü: Sarı kantaron toplarken kayalıklardan düştü

ARAMA ÇALIŞMALARI GECE BOYUNCA DEVAM ETTİ

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Köylülerin de destek verdiği arama çalışmaları, engebeli ve sarp arazide gece boyunca aralıksız devam etti. 

KAYALIKLARIN ALT KISMINDA HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Sabahın ilk ışıklarıyla yoğunlaştırılan çalışmalarda ekipler, İsmail Çakır'ı Mor Kayalıklar mevkiindeki kayalıkların alt kısmında hareketsiz halde buldu. 

Sağlık teknisyeninin kahreden ölümü: Sarı kantaron toplarken kayalıklardan düştü

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Çakır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin bölgede gerçekleştirdiği incelemelerin ardından Çakır'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere görev yaptığı Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, olayın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

Tavşanlı, Kütahya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sağlık teknisyeninin kahreden ölümü: Sarı kantaron toplarken kayalıklardan düştü - Son Dakika

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