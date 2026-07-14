2026-2027 sezonunda TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Sivasspor, FIFA’dan 3 dönem daha transfer yasağıyla cezalandırıldı.
FIFA’nın 14 Temmuz 2026 tarihli kararına göre kırmızı-beyazlı kulübe 3 dönem transfer yasağı uygulanacak. Son kararla birlikte Sivasspor’un FIFA nezdinde transfer yasağı bulunan dosya sayısı 3’e yükseldi.
Kırmızı-beyazlı kulüp, söz konusu dosyaları çözüme kavuşturmadığı sürece kadrosuna yeni oyuncu tescili gerçekleştiremeyecek.
Son Dakika › Spor › FIFA'dan Sivasspor'a bir kötü haber daha - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?