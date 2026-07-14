Otizmli çocuğa şiddet davasında öğretmen tutuklu kaldı

Mersin'de otizmli K.Y.’ye (5) şiddet uygulamaktan tutuklu yargılanan öğretmen S.P.C., mahkemede "Hiçbir zaman zarar verme kastım olmadı" diyerek tahliyesini istedi. Sanığın savunmasına isyan eden anne Sermin Y. ise "Boynundaki o çizikleri görünce şiddet gördüğüne emin oldum" diyerek en ağır cezayı talep etti. Sanık öğretmenin tutukluluk halinin devamına karar verildi.

"İLK KEZ BÖYLE BİR DURUMLA KARŞILAŞIYORUM"

Mersin 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 21 Nisan'da atipik otizm tanısı bulunan K.Y'ye şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklanan sanık S.P.C. katıldı. Duruşmada söz verilen ve tahliyesini isteyen öğretmen S.P.C. kendisini şu sözlerle savundu:

"Meslek hayatım boyunca yüzlerce çocuk eğittim. Hiçbir zaman bir insana ya da hayvana zarar verme kastım olmadı. Bugüne kadar hiçbir sorun yaşamadım. İlk kez böyle bir durumla karşı karşıyayım. Mesleğime layıkıyla devam etmek istiyorum."

ACILI ANNENİN FERYADI: "HÂLÂ O KAYITLARI İZLEYEMİYORUM"

Sanık öğretmenin suçlamaları reddeden savunmasının ardından söz alan anne Sermin Y. ise yaşanan travmayı gözyaşlarıyla anlattı. Çocuğunun 1,5 yıldır psikolojisinin bozuk olduğunu belirten anne, şu ifadeleri kullandı:

"Ben hâlâ o kamera kayıtlarını izleyemiyorum. Çocuğum hâlâ huzursuz, 1,5 yıldır psikolojisi bozuk. Boynundaki o çizikleri görünce şiddet gördüğüne emin oldum. Sanığın en ağır cezayı almasını istiyorum."

Baba Bahaattin Y. de çocuğunun darbedildiğini yineleyerek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

Olayla ilgili kuruma ait güvenlik kamerası görüntülerinin analizini içeren bilirkişi raporunun henüz tamamlanmadığını bildiren mahkeme hakimi, sanık S.P.C'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

"TOPLUM VİCDANI DERİNDEN YARALANDI"

Duruşma sonrasında K.Y'nin ailesi ve müşteki avukatları, Mersin Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Aile avukatı Selim Can Kayışoğlu, özel gereksinimli çocukların emanet edildiği bir merkezde yaşanan bu şiddetin infiale yol açtığını belirterek, "Bir eğitimcinin, özel gereksinimli bir çocuğa yönelik bu eylemi gerçekleştirmiş olması toplum vicdanını derinden yaralamıştır. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Mersin Büyükşehir Belediyesi Otizm Aile Danışma Merkezi'nde 21 Nisan'da meydana gelen olayda, 5 yaşındaki atipik otizmli K.Y’ye şiddet uyguladığı kameralara yansıyan öğretmen S.P.C. tutuklanmıştı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık hakkında "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumdaki bir kişiye yönelik kasten yaralama" suçundan 2 yıl 3 aya kadar hapis cezası isteniyor.