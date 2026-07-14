Mason Greenwood, Fenerbahçe formasını giydi! İşte ilk sözleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mason Greenwood, Fenerbahçe formasını giydi! İşte ilk sözleri

14.07.2026 18:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, İngiliz hücüm oyuncusu Mason Greenwood'u 40 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus karşılığında kadrosuna kattı. İngiliz futbolcu, Fenerbahçe formasını giyerek taraftarlarına seslendi.

Fenerbahçe, uzun süredir peşinde koştuğu Marsilya forması giyen İngiliz yıldız Mason Greenwood transferini bitirdi.

GREENWOOD FORMAYI GİYDİ

Sarı-lacivertli yönetici Cihan Kamer ve futbol direktörü Oğuz Çetin, geride bıraktığımız gün transferi bitirmek için Marsilya'ya gitti. Transferi bitiren sarı-lacivertli kurmaylar, oyuncu ve ailesiyle uçağa binerek Manchester'a hareket etti. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Greenwood'un sarı-lacivertli formayı ilk kez giyerek taraftarlarına seslendi.

''ÇOK MUTLUYUM''

İlk düşüncelerini aktaran yıldız isim, ''Merhaba Fenerbahçe taraftarı. Son haftalarda bana gösterdiğiniz destek için çok teşekkür etmek istiyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Umarım harika bir sezon geçirebiliriz. Haydi!'' şeklinde konuştu. 

BONSERVİS DETAYLARI

Öte yandan Fenerbahçe'nin bu transfer için gözden çıkardığı rakam belli oldu. Sarı-lacivertliler, Fransız ekibi Marsilya'ya 40 milyon euro net bonservis bedeli ödeyecek. Anlaşmada ayrıca performansa dayalı 2 milyon euroluk bonus maddesi de yer alıyor.

2030'A DEK İMZA

24 yaşındaki yetenekli hücum oyuncusu ile uzun vadeli bir planlama yapan Fenerbahçe, Greenwood ile Haziran 2030'a kadar geçerli olacak 4 yıllık bir sözleşme imzalayacak. İngiliz yıldızın sarı-lacivertli ekipten yıllık yaklaşık 10 milyon euro net maaş kazanması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Mason Greenwood, geride bıraktığımız sezonda Olympique Marsilya formasıyla gösterdiği performansla adeta parmak ısırttı. Fransız ekibiyle çıktığı 45 resmi karşılaşmada 26 gol atıp 11 de asist yapan genç yıldız, toplamda 37 gole doğrudan etki etti. 

Mason Greenwood, Fenerbahçe, Marsilya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mason Greenwood, Fenerbahçe formasını giydi! İşte ilk sözleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altı ayrı üstü ayrı servet Yapay ormanda yetişiyor, kilosu 750 Euro’dan alıcı buluyor Altı ayrı üstü ayrı servet! Yapay ormanda yetişiyor, kilosu 750 Euro'dan alıcı buluyor
Yaşamını yitiren ABD’li Senatör Graham’ın yerine kız kardeşi atandı Yaşamını yitiren ABD'li Senatör Graham'ın yerine kız kardeşi atandı
10 Avrupa ülkesi, Anti-Balistik Füze Koalisyonu kurduklarını duyurdu 10 Avrupa ülkesi, Anti-Balistik Füze Koalisyonu kurduklarını duyurdu
ABD, ilk kez SİHA kullanarak İran’daki donanma tesisini vurduğunu duyurdu ABD, ilk kez SİHA kullanarak İran'daki donanma tesisini vurduğunu duyurdu
Şanlıurfa’da yabancı uyruklu kişi karavanda ölü bulundu Şanlıurfa'da yabancı uyruklu kişi karavanda ölü bulundu
Ukrayna Başbakanı Sviridenko, parlamentoya istifa dilekçesini sundu Ukrayna Başbakanı Sviridenko, parlamentoya istifa dilekçesini sundu
Türkiye dönüşü düğmeye basan Magyar, Cumhurbaşkanı’nı görevden alacak yasayı meclisten geçirdi Türkiye dönüşü düğmeye basan Magyar, Cumhurbaşkanı'nı görevden alacak yasayı meclisten geçirdi
Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş’ın “CHP’yi salın“ dediği iddialarını yalanladı Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş'ın "CHP'yi salın" dediği iddialarını yalanladı
İngiltere’de çarşamba günü hayat duracak: Kafe işletmecileri bayram edecek İngiltere'de çarşamba günü hayat duracak: Kafe işletmecileri bayram edecek
Samsun’da zihinsel engelli kadın, ablasının cesediyle bir hafta geçirdi Samsun'da zihinsel engelli kadın, ablasının cesediyle bir hafta geçirdi

18:20
Trump’tan Hürmüz Boğazı’yla ilgili yeni açıklama
Trump'tan Hürmüz Boğazı'yla ilgili yeni açıklama
17:21
Konya’da aile katliamı Tartıştığı üvey annesi ve kız kardeşini boğazlarını keserek öldürdü
Konya'da aile katliamı! Tartıştığı üvey annesi ve kız kardeşini boğazlarını keserek öldürdü
16:59
Oğuzhan Uğur da Haluk Levent’i sattı: Çıkarmam gereken dersleri çıkardım
Oğuzhan Uğur da Haluk Levent'i sattı: Çıkarmam gereken dersleri çıkardım
16:47
Özgür Özel atılan slogana kızdı: Hep sen başlatıyorsun, yapma
Özgür Özel atılan slogana kızdı: Hep sen başlatıyorsun, yapma
16:40
6 yıl sonra bir ilk gerçekleşti Gelen veriler altın yatırımcısının yüzünü güldürdü
6 yıl sonra bir ilk gerçekleşti! Gelen veriler altın yatırımcısının yüzünü güldürdü
15:39
Beşiktaş, Leandro Trossard’ı kadrosuna kattı
Beşiktaş, Leandro Trossard'ı kadrosuna kattı
15:18
Haluk Levent’in kumarhanedeki görüntüleri ortaya çıktı
Haluk Levent'in kumarhanedeki görüntüleri ortaya çıktı
15:18
Özgür Özel’in ekibi olağanüstü kurultay için çağrı heyeti talebiyle mahkemeye başvurdu
Özgür Özel'in ekibi olağanüstü kurultay için çağrı heyeti talebiyle mahkemeye başvurdu
15:13
Didim Belediye Başkanı, esnafı bir araya toplayıp çocuk gibi azarladı
Didim Belediye Başkanı, esnafı bir araya toplayıp çocuk gibi azarladı
14:49
Özel’den Kılıçdaroğlu’na hodri meydan: Yüzde 90’ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum
Özel'den Kılıçdaroğlu'na hodri meydan: Yüzde 90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum
12:39
İşte Haluk Levent’in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım
İşte Haluk Levent'in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 19:02:50. #7.12#
SON DAKİKA: Mason Greenwood, Fenerbahçe formasını giydi! İşte ilk sözleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.