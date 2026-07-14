Fenerbahçe, uzun süredir peşinde koştuğu Marsilya forması giyen İngiliz yıldız Mason Greenwood transferini bitirdi.
Sarı-lacivertli yönetici Cihan Kamer ve futbol direktörü Oğuz Çetin, geride bıraktığımız gün transferi bitirmek için Marsilya'ya gitti. Transferi bitiren sarı-lacivertli kurmaylar, oyuncu ve ailesiyle uçağa binerek Manchester'a hareket etti. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Greenwood'un sarı-lacivertli formayı ilk kez giyerek taraftarlarına seslendi.
İlk düşüncelerini aktaran yıldız isim, ''Merhaba Fenerbahçe taraftarı. Son haftalarda bana gösterdiğiniz destek için çok teşekkür etmek istiyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Umarım harika bir sezon geçirebiliriz. Haydi!'' şeklinde konuştu.
Öte yandan Fenerbahçe'nin bu transfer için gözden çıkardığı rakam belli oldu. Sarı-lacivertliler, Fransız ekibi Marsilya'ya 40 milyon euro net bonservis bedeli ödeyecek. Anlaşmada ayrıca performansa dayalı 2 milyon euroluk bonus maddesi de yer alıyor.
24 yaşındaki yetenekli hücum oyuncusu ile uzun vadeli bir planlama yapan Fenerbahçe, Greenwood ile Haziran 2030'a kadar geçerli olacak 4 yıllık bir sözleşme imzalayacak. İngiliz yıldızın sarı-lacivertli ekipten yıllık yaklaşık 10 milyon euro net maaş kazanması bekleniyor.
Mason Greenwood, geride bıraktığımız sezonda Olympique Marsilya formasıyla gösterdiği performansla adeta parmak ısırttı. Fransız ekibiyle çıktığı 45 resmi karşılaşmada 26 gol atıp 11 de asist yapan genç yıldız, toplamda 37 gole doğrudan etki etti.
Son Dakika › Spor › Mason Greenwood, Fenerbahçe formasını giydi! İşte ilk sözleri - Son Dakika
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