Leandro Trossard Beşiktaş için İstanbul'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Leandro Trossard Beşiktaş için İstanbul'da

14.07.2026 19:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçikalı yıldız Leandro Trossard'ın transferi için görüşmelere başlandığını açıklayan Beşiktaş, yıldız oyuncuyu İstanbul'a getirdi.

Beşiktaş, transfer dönemine damga vuracak dev bir hamleyle Premier Lig ekiplerinden Arsenal'ın Belçikalı yıldızı Leandro Trossard transferini bitirdi.

TROSSARD RESMEN BEŞİKTAŞ'TA

Beşiktaş, Arsenal'de mücadele eden Belçikalı yıldız Leandro Trossard'ın transferini KAP’a bildirdi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Leandro Trossard'ın kalıcı transferi konusunda oyuncu ve kulübü The Arsenal Football Club Public Limited Company ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

İSTANBUL'A İNİŞ YAPTI

Beşiktaş, 3+1 yıllığına anlaşmaya vardığı Trossard, saat 19.10 sularında İstanbul'a geldi. Deneyimli oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atması bekleniyor.

Leandro Trossard Beşiktaş için İstanbul'da

TARAFTARLARA İLK MESAJI

Taraftarlara seslenen Leandro Trossard, "Beşiktaş taraftarıyla buluşmak için sabırsızlanıyorum. En güzel sezonları Beşiktaş formasıyla yaşamak istiyorum." dedi.

Leandro Trossard Beşiktaş için İstanbul'da

BONSERVİS BEDELİ

Beşiktaş'ın bu transfer için Arsenal'e 18 milyon Euro bonservis ve 2 milyon Euro performans bonusu olmak üzere toplam 20 milyon Euro ödeyeceği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Premier Lig şampiyonu Arsenal'de geride kalan sezonda 50 maçta süre bulan Belçikalı Trossard, 8 gol attı ve 11 asist yaptı.

İstanbul, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Leandro Trossard Beşiktaş için İstanbul'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    Menajerler tarafından Galatasaraya önerildi. Galatasaray istemeyince beşiktaşa kaldı. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altı ayrı üstü ayrı servet Yapay ormanda yetişiyor, kilosu 750 Euro’dan alıcı buluyor Altı ayrı üstü ayrı servet! Yapay ormanda yetişiyor, kilosu 750 Euro'dan alıcı buluyor
Rusya Devlet Başkanı Putin’den Ukrayna’ya gözdağı: Misliyle karşılık vereceğiz Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ukrayna'ya gözdağı: Misliyle karşılık vereceğiz
Yaşamını yitiren ABD’li Senatör Graham’ın yerine kız kardeşi atandı Yaşamını yitiren ABD'li Senatör Graham'ın yerine kız kardeşi atandı
10 Avrupa ülkesi, Anti-Balistik Füze Koalisyonu kurduklarını duyurdu 10 Avrupa ülkesi, Anti-Balistik Füze Koalisyonu kurduklarını duyurdu
Brent petrol ABD-İran geriliminin etkisiyle yeniden yükselişe geçerek 80 doları aştı Brent petrol ABD-İran geriliminin etkisiyle yeniden yükselişe geçerek 80 doları aştı
Samsun’da zihinsel engelli kadın, ablasının cesediyle bir hafta geçirdi Samsun'da zihinsel engelli kadın, ablasının cesediyle bir hafta geçirdi
“Çöp dökme“ kavgasında av tüfeğiyle vurulan kişi yaralandı "Çöp dökme" kavgasında av tüfeğiyle vurulan kişi yaralandı
Türkiye’de yeni bir çığır açılıyor: Sürücüsüz taksiler yola çıkmaya hazırlanıyor Türkiye'de yeni bir çığır açılıyor: Sürücüsüz taksiler yola çıkmaya hazırlanıyor
Kılıçdaroğlu açık kapı bıraktı: Kurultayda yeniden aday olacak mı Kılıçdaroğlu açık kapı bıraktı: Kurultayda yeniden aday olacak mı?
Leandro Trossard Beşiktaş’ta İşte İstanbul’a geleceği tarih Leandro Trossard Beşiktaş'ta! İşte İstanbul'a geleceği tarih

20:06
FIFA’dan Sivasspor’a bir kötü haber daha
FIFA'dan Sivasspor'a bir kötü haber daha
19:46
Zehra Güneş’ten yıllar sonra gelen itiraf: Daha 20 yaşındaydım...
Zehra Güneş'ten yıllar sonra gelen itiraf: Daha 20 yaşındaydım...
19:24
Haluk Levent ve kardeşinin milyonluk para trafiği deşifre oldu
Haluk Levent ve kardeşinin milyonluk para trafiği deşifre oldu
19:13
En düşük emekli aylığını 23 bin 552 TL’ye yükselten madde, Meclis Komisyonu’nda kabul edildi
En düşük emekli aylığını 23 bin 552 TL’ye yükselten madde, Meclis Komisyonu’nda kabul edildi
19:01
4 yıllık anlaşma sağlandı: 30 milyon Euro’ya transfer oluyor
4 yıllık anlaşma sağlandı: 30 milyon Euro'ya transfer oluyor
18:20
Trump’tan Hürmüz Boğazı’yla ilgili yeni açıklama
Trump'tan Hürmüz Boğazı'yla ilgili yeni açıklama
17:21
Konya’da aile katliamı Tartıştığı üvey annesi ve kız kardeşini boğazlarını keserek öldürdü
Konya'da aile katliamı! Tartıştığı üvey annesi ve kız kardeşini boğazlarını keserek öldürdü
16:59
Oğuzhan Uğur da Haluk Levent’i sattı: Çıkarmam gereken dersleri çıkardım
Oğuzhan Uğur da Haluk Levent'i sattı: Çıkarmam gereken dersleri çıkardım
16:47
Özgür Özel atılan slogana kızdı: Hep sen başlatıyorsun, yapma
Özgür Özel atılan slogana kızdı: Hep sen başlatıyorsun, yapma
16:40
6 yıl sonra bir ilk gerçekleşti Gelen veriler altın yatırımcısının yüzünü güldürdü
6 yıl sonra bir ilk gerçekleşti! Gelen veriler altın yatırımcısının yüzünü güldürdü
15:18
Haluk Levent’in kumarhanedeki görüntüleri ortaya çıktı
Haluk Levent'in kumarhanedeki görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 20:26:14. #7.13#
SON DAKİKA: Leandro Trossard Beşiktaş için İstanbul'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.