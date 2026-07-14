Sevgilisini döve döve öldürdü - Son Dakika
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Sevgilisini döve döve öldürdü

Sevgilisini döve döve öldürdü
14.07.2026 17:16  Güncelleme: 17:17
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde dün gece saatlerinde yaşanan dehşet verici olayda, erkek arkadaşı Niyazi B. tarafından vahşice darbedilen 38 yaşındaki Sevil Işıktekin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde dün gece saatlerinde meydana gelen feci olayda, erkek arkadaşı tarafından darbedilen 38 yaşındaki Sevil Işıktekin, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Niyazi B. (44) adliyeye sevk edildi.

TARTIŞMA KISA SÜREDE ŞİDDETE DÖNÜŞTÜ

Edinilen bilgilere göre olay, dün saat 23.30 sıralarında Menteşe ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesi’nde yaşandı. Niyazi B. ile sevgilisi Sevil Işıktekin arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Gerginliğin tırmanması üzerine Niyazi B., Işıktekin’i acımasızca darbetmeye başladı.

Sevgilisini döve döve öldürdü

Kavgayı ve şiddet seslerini duyan çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine, bölgeye kısa sürede sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

HASTANEDE ACILI BEKLEYİŞ ÖLÜMLE SONUÇLANDI

Ağır yaralanan Sevil Işıktekin, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan genç kadın, bugün öğle saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sevgilisini döve döve öldürdü

ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayın hemen ardından polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan zanlı Niyazi B., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Menteşe, Güncel, Şiddet, Muğla, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sevgilisini döve döve öldürdü - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • TC Tabak TC Tabak:
    Sabit fikirli cahiller ile gidilen yolun sonu filmi. 0 0 Yanıtla
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