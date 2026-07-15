Milas'taki 8 saattir yanıyor: 350 otel ve 770 tatil sitesi boşaltıldı - Son Dakika
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Milas'taki 8 saattir yanıyor: 350 otel ve 770 tatil sitesi boşaltıldı

15.07.2026 01:41
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Muğla'nın Milas ilçesinde saatlerdir etkisini sürdüren orman yangını, turizm bölgesini cehenneme çevirdi. Alevlerin yerleşim yerleri ile konaklama tesislerine yaklaşması üzerine 350 otel ve 770 tatil sitesi tahliye edildi, bu tesislerde bulunan toplam 1120 turist ve bölge sakini güvenli bölgelere nakledildi. Vali İdris Akbıyık, 517 personelin yangını kontrol altına almak için gece boyunca söndürme çalışmalarına karadan devam ettiğini belirtti.

Muğla'nın Milas ilçesinde saatlerdir devam eden orman yangını nedeniyle geniş çaplı tahliye kararı alındı. Alevlerin yerleşim alanlarına yaklaşması üzerine tedbir amacıyla 350 otel ve 770 tatil sitesi boşaltılırken, toplam bin 120 kişi güvenli bölgelere sevk edildi. Bölgede 517 personelin söndürme çalışmalarına gece boyu karadan devam edeceği belirtildi.

VALİ AKBIYIK SON DURUM HAKKINDA BİLGİ VERDİ  

Muğla Valisi İdris Akbıyık, yangın bölgesinde yaptığı açıklamada, Gürçamlar-Bozbük mevkisindeki yangına müdahalenin aralıksız devam ettiğini söyledi. Vali Akbıyık, yaklaşık 8 saattir devam eden yangının turizm tesislerini tehdit etmesi nedeniyle geniş kapsamlı tahliye gerçekleştirildiğini ifade etti.

Milas'taki 8 saattir yanıyor: 350 otel ve 770 tatil sitesi boşaltıldı

350 OTEL VE 770 TATİL SİTESİ BOŞALTILDI 

Vali Akbıyık, bölgede bulunan 350 otel ile 770 tatil sitesinden toplam 1120 kişinin tedbir amacıyla tahliye edildiğini açıkladı.

Akbıyık, "Bölgede tatil siteleri ve oteller var. Vatandaşlarımızın can güvenliği için gerekli tüm önlemleri aldık. Tahliyeler kontrollü şekilde gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

517 PERSONELLE ALEVLERLE MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Yangına gündüz saatlerinde 12 helikopter ve 8 uçak havadan müdahale ederken, gece boyunca ise 517 personel karadan söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Milas'taki 8 saattir yanıyor: 350 otel ve 770 tatil sitesi boşaltıldı

Sahada ayrıca 62 arazöz, 29 su tankeri, 11 dozer, 3 ekskavatör, 6 ilk müdahale aracı, 4 TOMA, 4 ambulans ve çok sayıda iş makinesi görev yapıyor.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR 

Vali Akbıyık, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini belirterek, jandarma ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığını söyledi.

Yetkililer, bölgede yüksek sıcaklık, düşük nem ve rüzgarın etkisiyle yangının kontrol altına alınması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildirdi.

Milas'taki 8 saattir yanıyor: 350 otel ve 770 tatil sitesi boşaltıldı
Milas'taki 8 saattir yanıyor: 350 otel ve 770 tatil sitesi boşaltıldı
Milas'taki 8 saattir yanıyor: 350 otel ve 770 tatil sitesi boşaltıldı
Milas'taki 8 saattir yanıyor: 350 otel ve 770 tatil sitesi boşaltıldı
Milas'taki 8 saattir yanıyor: 350 otel ve 770 tatil sitesi boşaltıldı

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Son Dakika Orman Yangını Milas'taki 8 saattir yanıyor: 350 otel ve 770 tatil sitesi boşaltıldı - Son Dakika

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