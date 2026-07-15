Muğla'nın Milas ilçesinde saatlerdir devam eden orman yangını nedeniyle geniş çaplı tahliye kararı alındı. Alevlerin yerleşim alanlarına yaklaşması üzerine tedbir amacıyla 350 otel ve 770 tatil sitesi boşaltılırken, toplam bin 120 kişi güvenli bölgelere sevk edildi. Bölgede 517 personelin söndürme çalışmalarına gece boyu karadan devam edeceği belirtildi.
Muğla Valisi İdris Akbıyık, yangın bölgesinde yaptığı açıklamada, Gürçamlar-Bozbük mevkisindeki yangına müdahalenin aralıksız devam ettiğini söyledi. Vali Akbıyık, yaklaşık 8 saattir devam eden yangının turizm tesislerini tehdit etmesi nedeniyle geniş kapsamlı tahliye gerçekleştirildiğini ifade etti.
Vali Akbıyık, bölgede bulunan 350 otel ile 770 tatil sitesinden toplam 1120 kişinin tedbir amacıyla tahliye edildiğini açıkladı.
Akbıyık, "Bölgede tatil siteleri ve oteller var. Vatandaşlarımızın can güvenliği için gerekli tüm önlemleri aldık. Tahliyeler kontrollü şekilde gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.
Yangına gündüz saatlerinde 12 helikopter ve 8 uçak havadan müdahale ederken, gece boyunca ise 517 personel karadan söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
Sahada ayrıca 62 arazöz, 29 su tankeri, 11 dozer, 3 ekskavatör, 6 ilk müdahale aracı, 4 TOMA, 4 ambulans ve çok sayıda iş makinesi görev yapıyor.
Vali Akbıyık, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini belirterek, jandarma ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığını söyledi.
Yetkililer, bölgede yüksek sıcaklık, düşük nem ve rüzgarın etkisiyle yangının kontrol altına alınması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildirdi.
Son Dakika › Orman Yangını › Milas'taki 8 saattir yanıyor: 350 otel ve 770 tatil sitesi boşaltıldı - Son Dakika
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