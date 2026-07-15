ABD'den İran'a yeni saldırı dalgası

ABD'nin İran'a yönelik 7 Temmuz'da yeniden başlattığı saldırılar ve İran'ın ABD'ye misillemeleri, bölgeyi yeniden yangın yerine çevirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik yeni saldırı dalgası başlattıklarını duyurdu.

CENTCOM güçlerinin TSİ 13.00’te (ABD doğu saatiyle 06.00'da) İran'a yönelik saldırı dalgası başlattığı belirtilen açıklamada, saldırıların "İran güçlerinin, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere saldırmak için kullandığı askeri yeteneklerini daha da zayıflatmayı amaçladığı" ifade edildi.

İRAN: ABD'NİN SON SALDIRILARINDA 30'DAN FAZLA SİVİL ÖLDÜ

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, ABD'nin İran'a yönelik son saldırılarının bilançosuna ilişkin bir açıklama yaptı. "Son günlerde ABD'nin ülkenin güneyine düzenlediği saldırılarda 30'dan fazla sivil hayatını kaybetti" ifadelerini kullanan Muhacerani, hükümetin acılı ailelerin yanında olduğunu belirtti.

Muhacerani, ABD saldırılarının hedefi olan güney bölgelerin İran'ın "kalbi ve can damarı" olduğunu vurguladı.

"DURUM ODASI"NDA TOPLANTI İDDİASI

Öte yandan; Amerikan Axios haber platformunun konuya ilişkin bilgi sahibi üç kaynağa dayandırdığı haberine göre, Trump dün Durum Odası'nda ABD’li yetkililerle toplantı düzenledi. "İran’a karşı Hürmüz Boğazı çevresindeki mevcut saldırılardan daha büyük çapta bir saldırının ele alındığı" iddia edilen toplantıda, "Hürmüz Boğazı'ndaki İran hedeflerine yönelik saldırılara ek olarak İran'daki stratejik hedeflere yönelik daha yıkıcı saldırılara ilişkin yeni planlara odaklanıldığı" öne sürüldü.

Toplantıya, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Genelkurmay Başkanı Dan Caine, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı Direktörü John Ratcliffe ve Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un yanı sıra Trump’ın ulusal güvenlik ekibinin de katıldığı belirtildi.

Trump, dün Fox News'e yaptığı açıklamada, İran'ın müzakere masasına oturmaması durumunda tüm enerji santrallerini ve köprülerini yıkacaklarını ifade etmişti.