Bomba iddia: Hüseyin Başaran, Haluk Levent'i dolandırmak isterken dolandırıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent'le ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

HÜSEYİN BAŞARAN BU İŞİN NERESİNDE?

Soruşturmanın seyrini değiştirecek iddiaya göre; Haluk Levent ve Ahbap Derneği hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunan Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran, aslında bu ticaretin doğrudan içinde yer alıyordu.

Hüseyin Başaran

O SATIŞLAR NE ANLAMA GELİYOR?

Başaran'ın, Ahbap Derneği üzerinden ödeme yapılacağının taahhüt edilmesi üzerine elindeki gayrimenkulleri Haluk Levent'e gerçek değerinin çok üstünde vadeli olarak sattığı ileri sürüldü. Haluk Levent'in üzerinde borcunu ödemesi için baskı kuran Hüseyin Başaran'ın, kendi yaptığı kurnazlığı kamufle etmek amacıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduğu iddia edildi.

SEZGİN BARAN KORKMAZ: BAŞARAN'I EŞELESELER...

Konunun yankıları sürerken, firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz da sosyal medya hesabı üzerinden tartışmaya dahil oldu. Korkmaz yaptığı paylaşımda, yargıyı Hüseyin Başaran yönünde inceleme yapmaya çağırarak şu ifadeleri kullandı: "Savcılık Hüseyin Başaran'ı biraz eşelerse depremde toplanan yardımın onlarca katı vergi dolandırıcılığı kamu zararı görecektir."

İSMAİL SAYMAZ: ÇOK BALLI BİR TİCARET DEĞİL Mİ?

Soruşturma kapsamında ortaya çıkan astronomik rakamlar üzerine gazeteci İsmail Saymaz da sosyal medya hesabından dikkat çeken bir analiz ve paylaşım paylaştı. Ticaretteki rakamların garipliğine vurgu yapan Saymaz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Hüseyin Başaran, kendisini aldatan Haluk Levent’e 60 milyon dolarlık 22 taşınmazı bedava vermiş. Eyüp’te 2 dükkanı 800 milyon TL saymış. Ne bu, Boğaz’da yalı mı? Göktürk ve Fikirtepe’deki 9 dairesi 500 milyonmuş. Bağdat Caddesi daha ucuz. Çok ‘ballı’ bir ticaret değil mi bu?"

HALUK LEVENT: ARAMIZDA GERÇEKLEŞEN ALACAK VERECEK MESELESİ

Öte yandan; Haluk Levent, ifadesinde Başaran ile ilgili soruya şöyle yanıt verdi:

"Dosyanın müştekilerinde olan Hüseyin BAŞARAN ile aramızda gerçekleşen gayrimenkul ticareti alacak/verecek meselesi ile ilgilidir. Herhangi bir dolandırıcılık eylemi yoktur. Konunun hukuki uyuşmazlığa giren konulardan olduğunu değerlendiriliyorum. Ayrıca şikayete konu gayrimenkuller iddia olunduğu miktarda değildir. Tarafımca da bir kısım ödeme yapılmıştır. İsnat edilen suçlamayla ilgili bunun haricinde herhangi bir beyanda bulunmak istemiyorum."