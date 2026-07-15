Van merkezli 25 ilde yasa dışı bahis operasyonu: Milyarlarca liralık vurgun yapan 159 kişiye gözaltı - Son Dakika
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Van merkezli 25 ilde yasa dışı bahis operasyonu: Milyarlarca liralık vurgun yapan 159 kişiye gözaltı

Van merkezli 25 ilde yasa dışı bahis operasyonu: Milyarlarca liralık vurgun yapan 159 kişiye gözaltı
15.07.2026 09:04
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Van merkezli 25 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 159 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 5 milyar TL hareket tespit edildi.

Van merkezli 25 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 159 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 5 milyar TL hesap hareketi olduğu tespit edildi.

UZUN SÜRE TAKİP EDİLDİLER

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturması kapsamında uzun süreli teknik ve fiziki takibin ardından 13 Temmuz'da operasyon düzenlendi.

159 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Van merkezli 25 ilde yapılan operasyonda 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve kurulan örgüte üye olmak', 7258 Sayılı Kanun'a muhalefet (yasa dışı bahis) ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından 159 şüpheli gözaltına alındı. 

Operasyonlarda çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Ele geçirilen bilgisayar, cep telefonu ve dijital depolama cihazlarının incelenmesine devam edildiği bildirildi.

5 MİLYAR TL'LİK PARA HAREKETİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri doğrultusunda yapılan ilk değerlendirmelerde yaklaşık 5 milyar TL'lik para trafiğinin tespit edildiği belirtildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdüğü ifade edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Van merkezli 25 ilde yasa dışı bahis operasyonu: Milyarlarca liralık vurgun yapan 159 kişiye gözaltı - Son Dakika

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