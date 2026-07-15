Manisa\'da Orman Yangını: Ekipler Mücadele Ediyor

Manisa'nın Akhisar İlçesi Evkaftepe Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

YANGINA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Manisa'nın Akhisar İlçesi Evkaftepe Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Saat 13.10'da çıkan orman yangınına ihbar üzerine ilk müdahale saat 13.20'de yapıldı.

Yangına 8 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 17 itfaiye aracı, 10 su tankeri ve 2 dozer ile müdahale edilirken, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için havadan ve karardan müdahalesi devam ediyor.