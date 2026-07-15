Haluk Levent, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. - Son Dakika
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Haluk Levent, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

15.07.2026 21:31
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Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada, özellikle depremzedeler için toplanan yardım paralarının şahsi hesaplara aktarımı ve milyonluk bahis iddialarıyla gözaltına alınan Haluk Levent'in savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Haluk Levent ve avukat Ece Güner'in de aralarında olduğu 19 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 19 şüpheli tutuklanmaları, 5 şüpheli adli kontrol istemiyle, 1 şüpheli ise ev hapsi şeklindeki adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

AHBAP DERNEĞİ'NE OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dernek başkanı Haluk Levent'in de bulunduğu 24 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. 23 şüpheli sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerden 23'ü, işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Bir şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Diğer şüphelilerin ise ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Haluk Levent, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

HALUK LEVENT'E TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 19 kişi tutuklama talebiyle, 6 kişi ise adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Haluk Levent hakkında tutuklama talep edilmesinin gerekçeleri şu şekilde:

2023 yılında deprem yardımlarının şeffaf ve denetlenebilir şekilde yönetilmediğine dair kuvvetli şüphe bulunması.

  • Ahbap Derneği'nin mal varlığının azaltıldığı ve taşınmazlarının elden çıkarıldığına dair somut tespitler bulunması.
  • Kuvvetli suç şüphesi ile kaçma ve delil karartma ihtimalinin bulunması.
  • Şüphelinin ekonomik durumu ile MASAK raporundaki tespitlerin bu şüpheyi desteklemesi.
  • Bağış ve harcamalara ilişkin MASAK incelemesi ile delil toplama çalışmalarının sürmesi.

SAVCILIĞIN SEVK YAZISI

Yazıda, "Yardımların şeffaf ve denetlenebilir bir şekilde yönetildiğine ya da sarf edildiğine dair kuvvetli şüphe içeren emarelerin belirdiği, bu şüphe ve delillerin, gerek şüphelinin şahsi zaafları ve ekonomik durumu gerekse de ikmal olunan MASAK raporunda yapılan tespitler neticesinde kuvvetlendiği" ifadeleri yer aldı.

Haluk Levent, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

'YARDIMLARIN ŞEFFAF YÖNETİLDİĞİNE DAİR ŞÜPHE'

Sevk yazısında, "Şüpheli Haluk Levent tarafından kurulan ve hukuken kamu yararına çalışan dernek vasfı taşımayan Ahbap Derneği'ne, özellikle 2023 yılında yaşanan deprem felaketi sonrası derin insani duygularla maddi yardımların yapıldığı, toplanan fonun milyarları bulan ciddi bir hacme ulaştığı ancak toplanan bu yardımların amacına ulaşma faaliyetlerinin tüm koordine ve organizasyonunun genel olarak şüpheli Haluk Levent tarafından yönetildiği, 2023 yılından sonra bu yardımların şeffaf ve denetlenebilir bir şekilde yönetildiğine ya da sarf edildiğine dair kuvvetli şüphe içeren emarelerin belirdiği, bu şüphe ve delillerin, gerek şüphelinin şahsi zaafları ve ekonomik durumu gerekse de ikmal olunan MASAK raporunda yapılan tespitler neticesinde kuvvetlendiği, Derinleştirilen soruşturma işlemleri kapsamında; Ahbap Derneği'nin öz varlığının eksiltildiğine ve taşınmazlarının elden çıkarıldığına dair somut tespitler yapıldığı, derneğe bağış olarak gelen miktarlar ile dernek bütçesinden sarf edilen miktarların tespitine dair MASAK araştırmasının ve delil toplama işlemlerinin çok yönlü olarak sürmekte olduğu anlaşılmıştır. Şüphelilerin üzerine atılı suçları işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğu anlaşılmakla; Şüphelilerin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi dikkate alınarak tutuklanmalarına karar verilmesi kamu adına talep olunur" ifadeleri yer aldı.

Haluk Levent, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

SAVCILIĞIN TUTUKLAMA TALEBİ İSTEDİĞİ İSİMLER

  • Haluk Levent
  • Abdülcevat Özkan
  • Ali Barış Kaya
  • Ece Güner
  • Emrah Gödeniler
  • Erhan Dökmeci
  • Gonca Akdemir
  • Halil Bostancı
  • İlker Çetin
  • Kemal Öztünç
  • Mehmet Ulu
  • Müge Sözen Küçük
  • Nurdan Eriş
  • Recep Sancak
  • Sevda Kurt
  • Şehmus Baştuğ
  • Yeliz Kaya
  • Yusuf Can Ertit
  • Zafer Yay

ADLİ KONTROL

  • Buse Vurucu
  • Esin Önder Çağlayan
  • Gülşen Öztürk
  • Merve Yılman
  • Tuğba Serbest
  • Yasin Meydaneri

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada, aralarında derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı çok sayıda şüpheli gözaltına alınmıştı.

Haluk Levent, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

YÜKSEK TUTARLI PARA HAREKETLERİ

Soruşturmada, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.

Haluk Levent, 3. Sayfa, Magazin, Güncel, Ahbap, Son Dakika

Son Dakika Güncel Haluk Levent, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • n4ht7zb6w7 n4ht7zb6w7:
    1.400.000.000 milyar doların sırumlularıda mahkemeye sevk edildimi…Türk Milleti soruyor… 3 6 Yanıtla
  • Cengiz BAŞAL Cengiz BAŞAL:
    hahhhh şöyleeee 6 0 Yanıtla
  • yasin seven yasin seven:
    devlet yargılar atar kodese 2 0 Yanıtla
  • Ayhan murat Acet Ayhan murat Acet:
    ama o Atatürkçü yargılanamaz 1 1 Yanıtla
  • nsgywyy8ry nsgywyy8ry:
    öyle bira dünyanın toplamında yok kaç yazdığına iyi bak yüzde 1 i bile yok dünyada …ne içtiğini söyle ara sıra bakarız 0 0 Yanıtla
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