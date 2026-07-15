Haluk Levent, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 19 şüpheli tutuklanmaları, 5 şüpheli adli kontrol istemiyle, 1 şüpheli ise ev hapsi şeklindeki adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

AHBAP DERNEĞİ'NE OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dernek başkanı Haluk Levent'in de bulunduğu 24 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. 23 şüpheli sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerden 23'ü, işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Bir şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Diğer şüphelilerin ise ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

HALUK LEVENT'E TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 19 kişi tutuklama talebiyle, 6 kişi ise adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Haluk Levent hakkında tutuklama talep edilmesinin gerekçeleri şu şekilde:

2023 yılında deprem yardımlarının şeffaf ve denetlenebilir şekilde yönetilmediğine dair kuvvetli şüphe bulunması.

Ahbap Derneği'nin mal varlığının azaltıldığı ve taşınmazlarının elden çıkarıldığına dair somut tespitler bulunması.

Kuvvetli suç şüphesi ile kaçma ve delil karartma ihtimalinin bulunması.

Şüphelinin ekonomik durumu ile MASAK raporundaki tespitlerin bu şüpheyi desteklemesi.

Bağış ve harcamalara ilişkin MASAK incelemesi ile delil toplama çalışmalarının sürmesi.

SAVCILIĞIN SEVK YAZISI

Yazıda, "Yardımların şeffaf ve denetlenebilir bir şekilde yönetildiğine ya da sarf edildiğine dair kuvvetli şüphe içeren emarelerin belirdiği, bu şüphe ve delillerin, gerek şüphelinin şahsi zaafları ve ekonomik durumu gerekse de ikmal olunan MASAK raporunda yapılan tespitler neticesinde kuvvetlendiği" ifadeleri yer aldı.

'YARDIMLARIN ŞEFFAF YÖNETİLDİĞİNE DAİR ŞÜPHE'

Sevk yazısında, "Şüpheli Haluk Levent tarafından kurulan ve hukuken kamu yararına çalışan dernek vasfı taşımayan Ahbap Derneği'ne, özellikle 2023 yılında yaşanan deprem felaketi sonrası derin insani duygularla maddi yardımların yapıldığı, toplanan fonun milyarları bulan ciddi bir hacme ulaştığı ancak toplanan bu yardımların amacına ulaşma faaliyetlerinin tüm koordine ve organizasyonunun genel olarak şüpheli Haluk Levent tarafından yönetildiği, 2023 yılından sonra bu yardımların şeffaf ve denetlenebilir bir şekilde yönetildiğine ya da sarf edildiğine dair kuvvetli şüphe içeren emarelerin belirdiği, bu şüphe ve delillerin, gerek şüphelinin şahsi zaafları ve ekonomik durumu gerekse de ikmal olunan MASAK raporunda yapılan tespitler neticesinde kuvvetlendiği, Derinleştirilen soruşturma işlemleri kapsamında; Ahbap Derneği'nin öz varlığının eksiltildiğine ve taşınmazlarının elden çıkarıldığına dair somut tespitler yapıldığı, derneğe bağış olarak gelen miktarlar ile dernek bütçesinden sarf edilen miktarların tespitine dair MASAK araştırmasının ve delil toplama işlemlerinin çok yönlü olarak sürmekte olduğu anlaşılmıştır. Şüphelilerin üzerine atılı suçları işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğu anlaşılmakla; Şüphelilerin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi dikkate alınarak tutuklanmalarına karar verilmesi kamu adına talep olunur" ifadeleri yer aldı.

SAVCILIĞIN TUTUKLAMA TALEBİ İSTEDİĞİ İSİMLER

Haluk Levent

Abdülcevat Özkan

Ali Barış Kaya

Ece Güner

Emrah Gödeniler

Erhan Dökmeci

Gonca Akdemir

Halil Bostancı

İlker Çetin

Kemal Öztünç

Mehmet Ulu

Müge Sözen Küçük

Nurdan Eriş

Recep Sancak

Sevda Kurt

Şehmus Baştuğ

Yeliz Kaya

Yusuf Can Ertit

Zafer Yay

ADLİ KONTROL