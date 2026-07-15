Selim İmamoğlu\'yla ilgili çok konuşulacak iddia: Yat tatilinden fotoğraf paylaştı

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun oğlu Selim İmamoğlu’nun kişisel Instagram hesabından paylaştığı iddia edilen tatil karesi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

"KOLAY BAYRAKLI" YAT

Hızla yayılan tatil fotoğrafında yatta denizcilik sektöründe "kolay bayrak"olarak nitelendirilen ve başta vergi muafiyetleri ile esnek denetim standartları olmak üzere çeşitli avantajlar sağlayan Marshall Adaları bayrağının dalgalandığı görüldü.

"KOLAY BAYRAK" NEDİR?

Deniz ticareti ve lüks yatçılıkta, gemi sahiplerinin kendi ülkelerindeki yüksek vergi, harç ve katı mevzuatlardan kaçınmak amacıyla gemilerini Marshall Adaları, Panama veya Liberya gibi ülkelerin siciline kaydettirmesi işlemidir. Bu durum, yat sahiplerine ciddi bir mali avantaj sağlar.

SESSİZLİK KORUNUYOR

Türkiye'deki güncel ekonomik kriz ortamı ve süregelen siyasi polemiklerin gölgesinde büyük tartışma yaratan fotoğraf karesiyle ilgili Selim İmamoğlu cephesinden ya da İmamoğlu ailesinden henüz resmi bir açıklama veya yalanlama gelmedi.