Haluk Levent’in o paylaşımı yeniden gündem oldu: Bana fazla güvenmeyin, her an satabilirim sizi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent 'Dernekler Kanunu'na muhalefet', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'örgüt üyeliği' suçlarından İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bursa'da gözaltına alındı.

Levent’in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı ve 390 milyon lira kaybettiği belirlendi. Ayrıca Ahbap Derneği'nin hesabından asistanı Yeliz Kaya'nın hesabına ise 120 milyon lira para aktarıldığı tespit edildi.

O PAYLAŞIMI YENİDEN GÜNDEM OLDU

Öte yandan Haluk Levent'in 2019 yılında sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım, söz konusu gelişmeler sonrasında yeniden gündeme geldi. 2019’da 'Türkiye'nin en güvendiği ünlüler' listesinde ilk sırada yer alan ünlü şarkıcı, konuya ilişkin yaptığı yorumla dikkat çekti.

"HER AN SATABİLİRİM SİZİ..."

Levent’in, "Bu yıl da 1. seçmişsiniz... Gururum okşanmıyor değil... Ama bana fazla güvenmeyin... Her an satabilirim sizi... Geçen yıl satmadım bu yıl satarım valla! Her an!" şeklindeki mesajı sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.

Söz konusu paylaşım şu şekilde;