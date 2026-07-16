ABD Başkan Yardımcısı Vance'ten Epstein itirafı: İsrail derin devletiyle en üst düzeyde bağları vardı - Son Dakika
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ABD Başkan Yardımcısı Vance'ten Epstein itirafı: İsrail derin devletiyle en üst düzeyde bağları vardı

ABD Başkan Yardımcısı Vance\'ten Epstein itirafı: İsrail derin devletiyle en üst düzeyde bağları vardı
16.07.2026 00:15
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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Jeffrey Epstein dosyalarının yayınlanma sürecini hükümet olarak kötü yönettiklerini kabul etti. Belgelerin Başkan Donald Trump'a ve yönetimine karşı şantaj için kullanıldığı iddialarını değerlendiren Vance, Epstein’ın hem ABD'deki her kesimle hem de özellikle "İsrail derin devlet unsurları ve İsrail siyasetinin merkez soluyla" çok derin bağları olduğunu belirtti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD'li ünlü podcast sunucusu Joe Rogan'ın sunduğu YouTube yayınında, ABD- İsrail ilişkileri, Epstein dosyaları dahil bazı konularda sorulara cevap verdi.

Hürmüz Boğazı'nın dar bir su geçiş yolu olduğunu belirten Vance, buradaki trafik akışının durdurulmasının dünyanın enerji arzında yüzde 25'lik bir kesinti yapıldığı anlamına geldiğini söyledi.

Vance, ABD'nin buradaki ticari gemilere saldırıları önleyebileceğini savunarak, bu anlamda askeri gücün bir yol ancak diplomasinin de bir seçenek olduğunu vurguladı.

Karşıdaki muhatapla konuşmanın önemine dikkati çeken Vance, bazı insanların konuşmak yerine kendilerinden yalnızca bombalamalarını beklediklerini dile getirdi.

"ASKERİ GÜCÜMÜZÜ, SORUNU ÇÖZMEK İÇİN BİRÇOK ARAÇTAN BİRİ OLARAK KULLANMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Vance, sözlerini şöyle sürdürdü: "Başkan'ın, bence çok yetenekli bir şekilde yaptığı şey; bir şeyi başarmaya çalıştığımız bir durumla bağlantılı olduğunda, askeri güç kullanacağımızı söylemek oldu. Yani gemilere ateş ederseniz, gemilere ateş ettiğiniz tesislere ateş edeceğiz. Ama bunu sonsuza dek açık uçlu bir şekilde yapmayacağız. Sadece bombalayıp durmayacağız. Askeri gücümüzü, sorunu çözmek için sahip olduğumuz birçok araçtan biri olarak kullanmaya çalışacağız."

İran halkının ayaklanmaları ve yönetimlerini değiştirmek istemeleri kararının yine İranlılara ait olduğunun altını çizen Vance, "Biz, halkın kendisi bu sonucu istemedikçe, bir rejim değişikliği sağlamak için 150 bin kara askeri göndermeyeceğiz. Şimdi, her halükarda asker göndermeyeceğiz ama asker göndermeyi önermek, 'temelde ABD ordusunun, İran halkı için bu işi yapması gerektiğini söylemek' anlamına geliyor. Biz artık bu işleri yapmıyoruz, kesinlikle yapmıyoruz." diye konuştu.

Vance, şu anda boğazları açmayı, petrol ve doğal gazın serbest akışını sağlamayı amaçladıklarını vurgulayarak, İran'ın nükleer silah programına sahip olmasını engellemek istediklerinin ve bunu başarmak adına diplomasiyi ve askeri gücü kullandıklarının altını çizdi.

ABD Başkan Yardımcısı Vance'ten Epstein itirafı: İsrail derin devletiyle en üst düzeyde bağları vardı

İSRAİL'İN AMERİKAN SİYASETİNİ ETKİLEMEYE ÇALIŞMASI

ABD ile İran arasındaki mutabakatla birlikte ülkesinin, yalnızca İran'la değil Körfez'deki Arap devletleriyle de çalışmayı hedeflediğini aktaran Vance, Körfez ülkelerinin kendilerine "İranlılar gerçekten davranışlarını değiştirmeye istekliyse, ülkelerini yeniden inşa etmek için yatırım yapmak isteriz." şeklinde mesaj ilettiklerini söyledi.

Vance, "Eğer İran, Körfez Arap ülkelerine karşı tutumunu değiştirirse, bu temelde İranlılar ile Körfez Arap ülkeleri arasında bir mesele. Mutabakat Zaptı'nda temelde şöyle bir madde var; eğer İran, tüm yükümlülüklerini yerine getirirse, diğer ülkelerin İran'a yatırım yapmasına izin vereceğiz. İşte bu kadar." ifadelerini kullandı.

Kamuoyunun bu konuda nihai bir çözüme ulaşma konusuna olumlu baktığını savunan Vance, " Orta Doğu'da uzun vadeli, ucu açık rejim değiştirme savaşlarına" sıcak bakmadıklarını belirtti.

Vance, "İsrail hükümetinin, Amerikan siyasetini ne kadar etkilediği konusu çok konuşuluyor ve İsrail hükümeti içinde de anlaşmadan nefret eden bazı kişiler var. Bunun somut kanıtlarını görüyoruz." şeklinde konuştu.

İran ile müzakerelere balta vurmaya ve anlaşmayı engellemeye yönelik "çok gizli, son derece iyi finanse edilmiş bir kampanya" olduğuna dikkati çeken Vance, kendisine yönelik İran'la müzakere edilmemesi konusunda sosyal medyada eleştiriler yapıldığını ancak kendisinin amacının ABD'nin hedeflerine uygun bir anlaşma yapmak olduğunu vurguladı.

Vance, şunları söyledi: "Yabancı hükümetler, sürekli ABD'yi etkilemeye çalışıyor. İsrail yapıyor, diğer ülkeler de yapıyor, bu işin doğası böyle. Beni asıl rahatsız eden şey; Amerikalıların, yani ABD siyasetinin önde gelen isimlerinin, bu etkinin kendi yargılarını ve savundukları şeyleri etkilemesine izin vermesi. Beni asıl rahatsız eden bu. İnsanlar, her zaman ABD'yi etkilemeye çalışacaklar, ister müttefikimiz olsunlar ister düşmanımız."

İSRAİL'İN ABD KAMUOYUNDA ETKİSİNİ YİTİRDİĞİ VURGUSU

İsrail'in "ABD kamuoyu savaşını kaybettiğini" vurgulayan Vance, bu konunun daha önce Trump tarafından da kamuoyu önünde söylendiğine işaret etti.

Vance, İsrail'in Fransa veya İngiltere gibi bir müttefik olduğunu belirterek, "Onlarla anlaşmazlıklarımız olacak, anlaşmalarımız olacak. Benzer çıkarlarımızın olduğu alanlar ve çıkarlarımızın ayrıştığı alanlar olacak." dedi.

İsrail'in, ABD siyasetini etkilemeye çalışmak konusunda çoğu ülkeden daha etkili olduğuna dikkati çeken Vance, İsrail'in ABD'lileri bir yöne veya diğerine çekmeye çalışmasının doğal olduğunu dile getirdi.

Vance, İsrail hükümeti içerisinde ABD'nin İran politikasına karşı insanların olduğunu, bunların askeri harekatı sürdürmek istediklerini dile getirerek, "İsrail'in ABD Büyükelçisi bence gerçekten iyi bir insan. Açıkçası, öncelikle İsrail'i önemsiyor. Ben de öncelikle Amerika'yı önemsiyorum. Ama sistemlerinin içinde, Amerikan kamuoyunu manipüle eden ve savaşı süresiz olarak devam ettirmek için değiştirmeye çalışan bazı insanlar olduğunu kesin olarak biliyoruz." diye konuştu.

ABD Başkan Yardımcısı Vance'ten Epstein itirafı: İsrail derin devletiyle en üst düzeyde bağları vardı

“TRUMP, İSRAİL'İN ETKİSİNDEN TAMAMEN BAĞIMSIZ"

Vance, "İsrail'in etkisi olmasaydı (ABD) İran'da bu savaşı başlatır mıydı?" sorusuna "Bence Başkan, İsrail'in herhangi bir etkisinden tamamen bağımsız olarak çok güçlü bir şekilde inanıyor." cevabını verdi.

Trump'ın "İsrailliler tarafından şantajla bu işe zorlandığı" söylentilerini reddeden Vance, "Bu kesinlikle doğru değil. Karar alma sürecini yakından gördüm. Müzakerelerimize katılıp katılmamanız önemli değil. Trump'ın şantajla zorlandığı fikri bana çok saçma geliyor." ifadesini kullandı.

İran ile yürüttüğü müzakereleri "rayından çıkarmak için yabancı bir etki kampanyasının finanse edildiğini" kaydeden Vance, "Tam olarak benim peşinde olduğum anlaşmayı baltalamak için finanse edilen gerçek bir yabancı etki kampanyası var." şeklinde konuştu.

Vance, "İsrail hükümeti içindeki bazı unsurlar tarafından para ödenen" eski bir kampanya görevlisinin, İran'la müzakereleri sürdürmesi nedeniyle kendisine karşı saldırılar düzenlediğini belirterek, "Bana takıntılı bir şekilde saldırıyorlar, İran'la müzakere etmememiz gerektiğini söylüyorlar." dedi.

EPSTEİN DOSYALARI ŞANTAJ MIYDI?

Vance, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein hakkındaki dosyaların ABD'nin dış politikasına etkilerine değindi.

Esptein dosyalarının Trump ve yönetimini "İran'a karşı saldırılara zorlamak için şantaj amacıyla kullanıldığı" iddialarına yönelik Vance, ABD'de hükümetin Epstein dosyalarının yayınlanmasında "iletişimi berbat ettiğini" belirtti.

Vance, "Bunun sebebi; Pam Bondi'nin (o dönemki ABD Adalet Bakanı) 'müşteri listesi masamda' demesiydi, değil mi? Pam'i seviyorum, kötü niyetli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bence Pam, siyasi yanıt vermeye çalışıyordu. Bence elimizde olanı ve olmayanı abarttı." diye konuştu.

ABD Başkan Yardımcısı Vance'ten Epstein itirafı: İsrail derin devletiyle en üst düzeyde bağları vardı

"EPSTEİN'IN İSRAİL'DE MERKEZ SOLLA ÇOK DAHA DERİN BAĞLANTILARI VARDI"

ABD Başkanı'nın reşit olmayanlarla ilgili yanlış davranışta bulunduğuna dair "tek bir güvenilir kanıt bile görmediğini" aktaran Vance, "Epstein soruşturmasını yanlış yönettiğimizi söylemek istiyorlarsa, evet suçluyuz." ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "şu an ABD'de pek popüler bir kişi olmadığını" kaydeden Vance, Epstein'ın "İsrail derin devletinin unsurlarıyla bağlantılı" olduğunun görüldüğünü belirtti.

Vance, "Bunu her zaman büyüleyici bulmuşumdur. (Epstein) İsrail siyasetinin merkez sağ kanadıyla süper bağlantılı değildi. Amerika'da ise her kesimden insanla bağlantısı vardı. Cumhuriyetçi arkadaşları da vardı, Demokrat arkadaşları da. İsrail'de merkez sağdan ziyade, merkez solla çok daha derin bağlantıları vardı" şeklinde konuştu.

"UFO MESELESİNİ ARAŞTIRACAK ZAMANIM OLMADI"

ABD'de Başkan Yardımcısı görevi dolayısıyla "neredeyse sınırsız bilgiye erişimi" olduğunu, yasa tasarılarının geçmesi için senatörlerle iletişim kurduğunu anlatan Vance, şunları kaydetti:

"İranlılarla, Kübalılarla veya İsraillilerle Orta Doğu'da olup bitenler hakkında pazarlık yapıyorsunuz ve bunların çoğu, UFO meselesi gibi, ben de UFO meselesini araştıracağımı söylemiştim ve bunu 1,5 yıldır söylüyorum ama henüz yapmadım çünkü zamanım olmadı."

Kaynak: AA

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