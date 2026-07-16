90+2'de inanılmaz son! Arjantin geriden gelip İngiltere'yi devirerek finale çıktı - Son Dakika
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90+2'de inanılmaz son! Arjantin geriden gelip İngiltere'yi devirerek finale çıktı

90+2\'de inanılmaz son! Arjantin geriden gelip İngiltere\'yi devirerek finale çıktı
16.07.2026 00:03
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2026 Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ve son şampiyon Arjantin karşı karşıya geldi. Anthony Gordon ile 55. dakikada 1-0 öne geçen İngiltere üstünlüğünü koruyamadı. Geriye düştükten sonra oyunu tamamen İngiltere yarı sahasına yığan Arjantin, önce 85'te Enzo Fernandez ile beraberliği yakaladı. Ardından 90+2'de Messi'nin ortasında Lautaro Martinez'in kafa golüyle maçı 2-1 kazanarak Dünya Kupası finalinde İspanya'nın rakibi oldu.

2026 Dünya Kupası finalinde İspanya'nın rakibi belli oldu. Yarı finalde Atlanta Stadı'nda Arjantin ve İngiltere karşı karşıya geldi. Sertlik dozunun yüksek olduğu, kıran kırana geçen maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle bitti. Maçta düğüm ikinci yarı koptu.

ARJANTİN GERİDE GELDİ

Mücadelenin 55. dakikasında İngiltere Anthony Gordon ile golü buldu. Arjantin yenik duruma düştükten sonra İngiltere karşısında baskısını artırdı. Arjantin oyunu tamamen rakip sahaya yığarken, İngiltere kalesinden çıkamadı. Baskısını artıran Güney Amerika temsilcisi, 85. dakikada Enzo Fernandez’in golüyle eşitliği yakaladı.

90+2'de inanılmaz son! Arjantin geriden gelip İngiltere'yi devirerek finale çıktı

BİR KEZ DAHA FİNALDELER

Uzatma dakikalarında da ataklarını sürdüren Arjantin, 90+2'de Lionel Messi'nin ortasında Lautaro Martinez'in şık kafa golüyle 2-1 öne geçti ve maçı kazanmayı bildi. Bu sonuçla son şampiyon Arjantin, 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya'nın rakibi oldu.

90+2'de inanılmaz son! Arjantin geriden gelip İngiltere'yi devirerek finale çıktı

SON ŞAMPİYON ARJANTİN

Arjantin, 2022 Dünya Kupası finalinde Fransa karşısında maça çok hızlı başlamıştı. Lionel Messi ve Angel Di Maria'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapatmıştı. Ancak Fransız yıldız Kylian Mbappe son dakikalarda sahneye çıkmış ve maçı 2-2'ye getirerek uzatmalara taşımıştı. Uzatmalarda Messi bir gol daha atmıştı ama Mbappe penaltıyla durumu tekrar eşitleyerek maçı 3-3 yapmıştı. Sonunda penaltı atışlarında kaleci Martinez devleşmiş ve Arjantin rakibini eleyerek şampiyon olmuştu; böylece Messi de kariyerinin ilk Dünya Kupası'nı kazanmıştı.

90+2'de inanılmaz son! Arjantin geriden gelip İngiltere'yi devirerek finale çıktı

DEV FİNAL PAZAR GÜNÜ

Dünya Kupası finalinde İspanya ve Arjantin 10 Temmuz Pazar günü karşı karşıya gelecek. Türkiye saati ile 22:00'de başlayacak maç ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan East Rutherford kentindeki MetLife Stadyumu'nda oynanacak.

Lionel Messi, İngiltere, Arjantin, İspanya, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel 90+2'de inanılmaz son! Arjantin geriden gelip İngiltere'yi devirerek finale çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Erdinç Uzuner Erdinç Uzuner:
    Uzaylı Messi ülkemize hiç gelmedi maalesef,8 balondor 47 kupa maç başı 1, 3 gol katkısı, dünya kupası rekorları,3 dünya kupası finali, Unisef elçisi yıllardır müslüman çocuklara en çok yardım eden, depremde bize en çok yardım eden uzak ara, İsrail ile maçı iptal ettirdi çocuk katili diye,helal olsun yaşlı kurt. 1 5 Yanıtla
  • Oğuzhan Aydoğdu Oğuzhan Aydoğdu:
    İngiltere ezer geçer diyen biri vardı nerede acaba? Bizim çocuklar tatilde izliemişlermdr acaba Messi abilerini adam 40 yaşına gelmiş İngiltereyi darmadağın etti bizim ruhsuzlar utanın.. 4 0 Yanıtla
    Erdinç Uzuner Erdinç Uzuner:
    O adam uyuyor Kane gibi. 2 2
  • Şehmus Aydın Şehmus Aydın:
    bu Messiyi durduracak bir insan evladı yok mu? 1 2 Yanıtla
  • Bekir Demiri Bekir Demiri:
    Arjantin haketti turu,adamlar şiir gibi top oynuyor ama İspanya kolay lokma değil 1 2 Yanıtla
  • Özgür Şeremet Özgür Şeremet:
    Messi mi ronaldo mu.????bu nasıl soru ya 1 2 Yanıtla
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