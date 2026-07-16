Nasuh Mahruki'ye 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin paylaşımı nedeniyle gözaltı kararı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nasuh Mahruki'ye 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin paylaşımı nedeniyle gözaltı kararı

Nasuh Mahruki\'ye 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin paylaşımı nedeniyle gözaltı kararı
16.07.2026 08:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki hakkında, 15 Temmuz darbe teşebbüsüne ilişkin sosyal medya paylaşımı nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturmaya başlatıldı.

Eski Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Nasuh Mahruki hakkında, 15 Temmuz darbe teşebbüsüne ilişkin paylaşımı nedeniyle soruşturma başlatıldı.

SUÇLAMA BELLİ OLDU

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bir sosyal medya platformundan 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin paylaşım yapan Mahruki hakkında, “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” suçlamasıyla resen soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Mahruki hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

İşte soruşturmaya konu o paylaşım:

Nasuh Mahruki'ye 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin paylaşımı nedeniyle gözaltı kararı

NASUH MAHRUKİ KİMDİR?

Nasuh Mahruki, 21 Mayıs 1968 yılında İstanbul'da doğdu. Türk Dağcı, yazar ve fotoğrafçıdır. Everest Dağı'na tırmanmayı başaran ilk Türk olması ve Arama Kurtarma Derneği'nin (AKUT) kuruluşunda yer almasıyla tanınıyor.

Şişli Terakki Lisesi'nin ardından 1992'de Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. Dağcılık sporuyla 1988 yılında Bilkent Üniversitesi Doğa Sporları Topluluğu'nda tanıştı. Üç yıl boyunca topluluğun başkanlığını yaptı. 

Mahruki, Bahçeşehir Üniversitesi'nde "Takım Çalışması ve Liderlik" dersleri vermiş olup ayrıca liderlik, takım çalışması, kişisel gelişim, kendini tanıma, hedef odaklılık, kararlılık, disiplin, risk yönetimi gibi konularda motivasyon konuşmaları ve seminerler düzenlemektedir. Çeşitli gazete ve dergilerde köşe yazarlığı yapmış ve televizyon kanallarında belgesel programları hazırlamıştır.

6 Aralık 2023 tarihinde 2024 Türkiye Yerel Seçimleri'nde CHP'den Beşiktaş Belediye Başkanlığı'na aday adayı oldu. 20 Kasım 2024'te halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla tutuklandı. 5 Aralık'ta tahliye edildi.

Kaynak: AA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bilkent Üniversitesi, Nasuh Mahruki, Sosyal Medya, 15 Temmuz, Medya, Akut, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nasuh Mahruki'ye 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin paylaşımı nedeniyle gözaltı kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Çok doğru demiş gerçekler her zaman acitir 16 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ömer Halisdemir’in kabrine ziyaretçi akını: Oğluma onun adını verdim Ömer Halisdemir'in kabrine ziyaretçi akını: Oğluma onun adını verdim
Özgür Özel, yeni parti için ilk kez tarih verdi Oluşumun ismi ise... Özgür Özel, yeni parti için ilk kez tarih verdi! Oluşumun ismi ise...
Aradan 10 yıl geçse de unutulmuyor O karanlık geceye damga vuran an Aradan 10 yıl geçse de unutulmuyor! O karanlık geceye damga vuran an
AHBAP’ta ne kadar yardım parası topladı Haluk Levent’in verdiği rakam dudak uçuklattı AHBAP'ta ne kadar yardım parası topladı? Haluk Levent'in verdiği rakam dudak uçuklattı
Haluk Levent’in ne evi ne de arabası varmış Savcının sorularına verdiği cevaplar kafa karıştırdı Haluk Levent’in ne evi ne de arabası varmış! Savcının sorularına verdiği cevaplar kafa karıştırdı
Ülkenin en ünlü meydanında “tabutta yatan Trump“ afişi Üzerinde sloganlar yer aldı Ülkenin en ünlü meydanında "tabutta yatan Trump" afişi! Üzerinde sloganlar yer aldı
Haluk Levent için savcıya sunulan belge bomba: İyi niyetlerini kullanıp kandırdım Haluk Levent için savcıya sunulan belge bomba: İyi niyetlerini kullanıp kandırdım

09:09
Yıllar önce “Haluk Levent’e bu ülke laf söyletmez“ diyen Gülben Ergen’den dikkat çeken çıkış
Yıllar önce "Haluk Levent'e bu ülke laf söyletmez" diyen Gülben Ergen'den dikkat çeken çıkış
07:43
Ünlülere yeni dalga uyuşturucu operasyonu Sıla, İlyas Yalçıntaş ve Fatih Aksoy dahil 25 kişiye gözaltı kararı
Ünlülere yeni dalga uyuşturucu operasyonu! Sıla, İlyas Yalçıntaş ve Fatih Aksoy dahil 25 kişiye gözaltı kararı
07:32
Levent Üzümcü gözaltına alındı
Levent Üzümcü gözaltına alındı
07:19
ABD İran’ı vurdu, Tahran Körfez ülkelerine misilleme yaptı
ABD İran'ı vurdu, Tahran Körfez ülkelerine misilleme yaptı
07:04
Avukat Ece Güner’i itirafları kurtaramadı Haluk Levent’le birlikte tutuklandı
Avukat Ece Güner'i itirafları kurtaramadı! Haluk Levent'le birlikte tutuklandı
04:30
Ahbap soruşturmasında Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı
Ahbap soruşturmasında Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı
04:02
Arjantin finale çıktı ama sevinci kursağında kalabilir
Arjantin finale çıktı ama sevinci kursağında kalabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2026 09:16:17. #7.13#
SON DAKİKA: Nasuh Mahruki'ye 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin paylaşımı nedeniyle gözaltı kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.