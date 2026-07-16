Nasuh Mahruki\'ye 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin paylaşımı nedeniyle gözaltı kararı

Eski Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Nasuh Mahruki hakkında, 15 Temmuz darbe teşebbüsüne ilişkin paylaşımı nedeniyle soruşturma başlatıldı.

SUÇLAMA BELLİ OLDU

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bir sosyal medya platformundan 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin paylaşım yapan Mahruki hakkında, “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” suçlamasıyla resen soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Mahruki hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

İşte soruşturmaya konu o paylaşım:

NASUH MAHRUKİ KİMDİR?

Nasuh Mahruki, 21 Mayıs 1968 yılında İstanbul'da doğdu. Türk Dağcı, yazar ve fotoğrafçıdır. Everest Dağı'na tırmanmayı başaran ilk Türk olması ve Arama Kurtarma Derneği'nin (AKUT) kuruluşunda yer almasıyla tanınıyor.

Şişli Terakki Lisesi'nin ardından 1992'de Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. Dağcılık sporuyla 1988 yılında Bilkent Üniversitesi Doğa Sporları Topluluğu'nda tanıştı. Üç yıl boyunca topluluğun başkanlığını yaptı.

Mahruki, Bahçeşehir Üniversitesi'nde "Takım Çalışması ve Liderlik" dersleri vermiş olup ayrıca liderlik, takım çalışması, kişisel gelişim, kendini tanıma, hedef odaklılık, kararlılık, disiplin, risk yönetimi gibi konularda motivasyon konuşmaları ve seminerler düzenlemektedir. Çeşitli gazete ve dergilerde köşe yazarlığı yapmış ve televizyon kanallarında belgesel programları hazırlamıştır.

6 Aralık 2023 tarihinde 2024 Türkiye Yerel Seçimleri'nde CHP'den Beşiktaş Belediye Başkanlığı'na aday adayı oldu. 20 Kasım 2024'te halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla tutuklandı. 5 Aralık'ta tahliye edildi.