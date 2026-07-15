Fidan: FETÖ'nün kullanım değeri bitti ama kirli güç odaklarıyla iş birliği yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fidan: FETÖ'nün kullanım değeri bitti ama kirli güç odaklarıyla iş birliği yapıyor

Fidan: FETÖ\'nün kullanım değeri bitti ama kirli güç odaklarıyla iş birliği yapıyor
15.07.2026 14:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, FETÖ'nün kullanım değerini yitirdiğini ancak uluslararası kirli güç odaklarıyla iş birliği içinde devlete ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı mücadeleyi sürdürdüğünü söyledi. Fidan ayrıca, Kiev'e gitmek üzere 10 saatlik tren yolculuğuna çıkacağını ve Ukrayna'daki savaşın durdurulması için çabalarını sürdüreceklerini belirtti.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, 15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, FETÖ'nün artık kullanım değeri bitmiş bir yapı olduğunu belirterek, "Buna rağmen devlete ve devleti yöneten halkın seçtiği lidere karşı mücadelesini yürütmektedir. Bunu yaparken uluslararası kirli güç odaklarıyla da bir iş birliği içerisindedir" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Polonya'nın Przemysl şehrindeki tren istasyonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Konuşmasına 15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümüne değinerek başlayan Bakan Fidan, 2016'dan bu yana geçen süreci değerlendirdi. 15 Temmuz ve sonrasında devletin ve milletin adeta yeni bir kurtuluş mücadelesi içerisine girdiğini belirten Fidan, içerideki ve dışarıdaki terör şebekelerine, bilhassa FETÖ'ye yoğun bir darbe vurulduğunu söyledi. Fidan, FETÖ'den ayıklanan devletin hızlı bir şekilde asli kodlarına dönerek milletin hizmetine girdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletin sarsılmaz iradesinin kavileşmesinin, FETÖ'nün sistemden temizlenmesinde büyük rol oynadığını vurgulayan Fidan, "İnşallah alacağımız tedbirler, yapacağımız düzenlemeler ne bugün ne gelecekte tekrar bu türden yapıların sistem içerisinde yer almamasını temin edecektir. Bütün gayretimiz bu yönde" dedi.

Fidan, önceki görevlerinde FETÖ ile farklı bir çerçevede mücadele ettiklerini, mevcut görevinde ise örgütün uluslararası alanda hiçbir yerde barınamaması, gayrimeşru ajanlık faaliyetleri ile Türkiye aleyhine yıkıcı eylemlerine devam etmemesi için gece gündüz çalıştıklarını aktardı.

'ÖRGÜTE BAŞKALDIRMALARI GEREKİYOR'

FETÖ'nün artık kullanım değeri bitmiş bir yapı olmasına rağmen devlete ve halkın seçtiği lidere karşı mücadelesini sürdürdüğüne dikkat çeken Bakan Fidan, örgütün bunu yaparken uluslararası kirli güç odaklarıyla da iş birliği içerisinde olduğunu dile getirdi. Bu durumu 'bir zillet' olarak niteleyen Fidan, örgüt yöneticilerinin yurt dışında sürgün hayatı yaşayan bir kitleyi adeta rehin tuttuğunu belirterek şunları kaydetti:

"Bunların tekrar aslında uyanıp, illüzyondan çıkıp gerçek hakiki vatan sevgisini, hakiki dini düşünceyi, yaşantıyı tekrar hissedip vatana millete sadakatle tekrar geri dönmeleri ve örgüte başkaldırmaları gerekiyor. Örgüte başkaldırmayan bu taban var olduğu sürece örgüt bunların varlığını kullanarak yabancı servislere hizmet etmeye devam edecek, kendi piyasa değerini buradan yürütecek. Ama inşallah memleketimiz, milletimiz, devletimiz tarihi stratejik kültürüyle, anlayışıyla, derinliğiyle FETÖ ile mücadelede nasıl başarılı olduysa bundan sonraki bütün buna benzer ataklarda da başarılı olacağına yürekten inanıyorum."

KİEV'E 10 SAATLİK TREN YOLCULUĞU

Açıklamalarının ardından Kiev'e geçeceklerini ve hava sahasının kapalı olması nedeniyle 10 saatlik bir tren yolculuğu yapacaklarını belirten Fidan, Ukrayna konusundaki diplomatik temaslarına da değindi. Geçen ay Moskova'yı ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarını ilettiklerini ve devam eden savaşla ilgili Rus mevkidaşları ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den perspektif aldıklarını hatırlatan Fidan; Trump'ın ziyareti, hemen ardından gerçekleştirilen NATO zirvesi ve son olarak Paris'teki Gönüllüler Koalisyonu toplantısında da Ukrayna konusunun merkezde olduğunu aktardı. Fidan, Cumhurbaşkanı adına bulunduğu Paris'te Avrupalı liderlerle bir araya gelerek sürekli bir görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

'TÜRKİYE, SAVAŞ NASIL DURDURULUR KULVARINDA'

Avrupa cenahında savaşa genellikle 'Savaş çabaları nasıl desteklenir?' ve 'Savaş nasıl durdurulur?' şeklinde iki ayrı kulvardan yaklaşıldığını belirten Bakan Fidan, Türkiye'nin savaşın başından beri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın perspektifiyle 'Savaş nasıl durdurulur?' kulvarında yoğun bir çaba gösterdiğinin altını çizdi. Kiev ziyaretinin hedeflerine ilişkin konuşan Fidan, "Bu seyahatte de açıkçası Ukraynalı mevkidaşlarımızın ve Sayın Devlet Başkanı Zelenskiy'nin fikirlerini birinci elden tekrar alarak, Cumhurbaşkanımızın da mesajlarını ileterek ve bizim kendi gözlemlerimizi tabii aktararak; yani ne düşünüyoruz, nasıl bakıyoruz, onu taraflara anlatmak şu ana kadar her zaman için olumlu bir sonuç verdi" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin geçen yıl İstanbul'da Rusya-Ukrayna görüşmelerine ev sahipliği yaptığını anımsatan Fidan, öncesinde de esir takası ve Karadeniz'deki seyrüsefer emniyetini mümkün kılan tahıl anlaşması gibi çeşitli bir araya getirici ve kolaylaştırıcı faaliyetleri hayata geçirdiklerini hatırlattı. Bütün bu adımların üst üste bina edilerek bugüne gelindiğini vurgulayan Bakan Fidan, gerçekleştirilen bu ziyaretin de yürüyen çabalara olumlu bir katkı yapacağına inandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA

Dış Politika, Hakan Fidan, 15 Temmuz, Diplomasi, Güvenlik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Fidan: FETÖ'nün kullanım değeri bitti ama kirli güç odaklarıyla iş birliği yapıyor - Son Dakika

İşte soruşturmayı başlatan o inşaat Haluk Levent’in kirli çamaşırları böyle etrafa saçıldı İşte soruşturmayı başlatan o inşaat! Haluk Levent'in kirli çamaşırları böyle etrafa saçıldı
İran yapacağını yaptı: Bu hamle ABD’ye karşı dayanma süresini uzatacak İran yapacağını yaptı: Bu hamle ABD'ye karşı dayanma süresini uzatacak
İspanya’da Sanchez hükümetini sarsan yolsuzluk davasında başbakanın kardeşine 9 yıl men cezası İspanya'da Sanchez hükümetini sarsan yolsuzluk davasında başbakanın kardeşine 9 yıl men cezası
Oğuzhan Uğur da Haluk Levent’i sattı: Çıkarmam gereken dersleri çıkardım Oğuzhan Uğur da Haluk Levent'i sattı: Çıkarmam gereken dersleri çıkardım
Sağlık teknisyeninin kahreden ölümü: Sarı kantaron toplarken kayalıklardan düştü Sağlık teknisyeninin kahreden ölümü: Sarı kantaron toplarken kayalıklardan düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Katar Emiri Al Sani’ye taziye ziyareti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar Emiri Al Sani’ye taziye ziyareti
Konya’da aile katliamı Tartıştığı üvey annesi ve kız kardeşini boğazlarını keserek öldürdü Konya'da aile katliamı! Tartıştığı üvey annesi ve kız kardeşini boğazlarını keserek öldürdü
Sevgilisini döve döve öldürdü Sevgilisini döve döve öldürdü
Yapılan paylaşım sonrası çılgına dönen El Bilal Toure’den Beşiktaş taraftarına hakaret Yapılan paylaşım sonrası çılgına dönen El Bilal Toure'den Beşiktaş taraftarına hakaret
Danla Bilic yeniden ameliyat oldu Sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi Danla Bilic yeniden ameliyat oldu! Sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi
Ugochukwu’dan sonra bir yıldız daha Dünya bu transferi konuşur Ugochukwu'dan sonra bir yıldız daha! Dünya bu transferi konuşur
Otizmli çocuğa şiddet uygulamakla suçlanan öğretmen tahliyesini isteyince aile isyan etti Otizmli çocuğa şiddet uygulamakla suçlanan öğretmen tahliyesini isteyince aile isyan etti
1 yılda böyle çöküş görülmedi Sen bu hallere nasıl düştün Jhon Duran 1 yılda böyle çöküş görülmedi! Sen bu hallere nasıl düştün Jhon Duran?
Berat Albayrak o geceyi ilk kez anlattı: 15 Temmuz’da havada neler oldu Berat Albayrak o geceyi ilk kez anlattı: 15 Temmuz'da havada neler oldu?
Greenwood, Fenerbahçe için dünyaca ünlü teknik adamın telefonlarını açmadı Greenwood, Fenerbahçe için dünyaca ünlü teknik adamın telefonlarını açmadı

13:59
Nerede ve ne zaman çekildiği ortaya çıktı İşte Haluk Levent’in kumarhane fotoğrafının perde arkası
Nerede ve ne zaman çekildiği ortaya çıktı! İşte Haluk Levent'in kumarhane fotoğrafının perde arkası
13:57
Olcay Baykal Hayatını Kaybetti
Olcay Baykal Hayatını Kaybetti
13:36
ABD’den İran’a yeni saldırı dalgası
ABD'den İran'a yeni saldırı dalgası
12:42
AHBAP’ta ne kadar yardım parası topladı Haluk Levent’in verdiği rakam dudak uçuklattı
AHBAP'ta ne kadar yardım parası topladı? Haluk Levent'in verdiği rakam dudak uçuklattı
12:22
Aradan 10 yıl geçse de unutulmuyor O karanlık geceye damga vuran an
Aradan 10 yıl geçse de unutulmuyor! O karanlık geceye damga vuran an
12:02
Özgür Özel, yeni parti için ilk kez tarih verdi Oluşumun ismi ise...
Özgür Özel, yeni parti için ilk kez tarih verdi! Oluşumun ismi ise...
11:39
Yaprak Dökümü’nün Şevket’iydi Son halini görenler tanıyamıyor
Yaprak Dökümü’nün Şevket'iydi! Son halini görenler tanıyamıyor
11:34
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in eşine yönelik eylem planında şok gelişme: İfadeleri ortaya çıktı
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in eşine yönelik eylem planında şok gelişme: İfadeleri ortaya çıktı
11:25
Akaryakıta okkalı çifte zam Tarih de rakam da belli
Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli
11:09
Bomba iddia: Hüseyin Başaran, Haluk Levent’i dolandırmak isterken dolandırıldı
Bomba iddia: Hüseyin Başaran, Haluk Levent'i dolandırmak isterken dolandırıldı
10:26
Öğretmen, polis, vaiz, doktor İşte hesaplara yatacak zamlı memur maaşları
Öğretmen, polis, vaiz, doktor! İşte hesaplara yatacak zamlı memur maaşları
10:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstiklal Beyannamesi: 15 Temmuz ruhu diri kaldığı müddetçe...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstiklal Beyannamesi: 15 Temmuz ruhu diri kaldığı müddetçe...
10:07
Haluk Levent’in ifadesinde dikkat çeken detay: Pis bir zaafım var
Haluk Levent'in ifadesinde dikkat çeken detay: Pis bir zaafım var
08:17
Hasretle çıktıkları yol felaketle sonuçlandı: 3 ölü, 1 yaralı
Hasretle çıktıkları yol felaketle sonuçlandı: 3 ölü, 1 yaralı
07:59
İşte Haluk Levent’in ilk ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım
İşte Haluk Levent'in ilk ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2026 14:29:27. #.0.3#
SON DAKİKA: Fidan: FETÖ'nün kullanım değeri bitti ama kirli güç odaklarıyla iş birliği yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.