Göynük Kanyonu’nda kopan kaya parçası ziyaretçilerin üzerine düştü: Çok sayıda yaralı var - Son Dakika
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Göynük Kanyonu’nda kopan kaya parçası ziyaretçilerin üzerine düştü: Çok sayıda yaralı var

Göynük Kanyonu’nda kopan kaya parçası ziyaretçilerin üzerine düştü: Çok sayıda yaralı var
16.07.2026 00:01
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Antalya’nın Kemer ilçesindeki dünyaca ünlü Göynük Kanyonu’nda bugün akşam saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Kanyondaki rafting alanında dev bir kaya kütlesinin koparak ziyaretçilerin üzerine düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4'ü ağır olmak üzere yaklaşık 24 kişi yaralandı. Olayın ardından kanyon tedbir amacıyla tamamen tahliye edildi.

Antalya’nın Kemer ilçesine bağlı Göynük Mahallesi’nde bulunan ve her yıl binlerce yerli ile yabancı turisti ağırlayan Göynük Kanyonu, bugün akşam saatlerinde büyük bir faciaya sahne oldu.

YAMAÇTAN KOPAN DEV KAYA KÜTLESİ ZİYARETÇİLERİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Kemer Haber’in aktardığı bilgilere göre, kanyon içerisinde mağaralar ve su geçişlerinin yer aldığı rafting alanında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yamaçtan kopan dev bir kaya kütlesi aşağıda bulunan ziyaretçilerin üzerine düştü.

4’Ü AĞIR, YAKLAŞIK 24 KİŞİ YARALANDI

İlk belirlemelere göre, düşen kaya kütlesinin doğrudan isabet ettiği 2’si Türk, 2’si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 4 kişi ağır yaralandı. Olay sırasında kanyonda bulunan yaklaşık 20 ziyaretçinin de savrulan taşlar ve panik nedeniyle çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, AFAD, jandarma, UMKE ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Kanyonun engebeli yapısı nedeniyle zor şartlar altında bölgeye ulaşan kurtarma ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ağır yaralılar sedyelerle ambulanslara taşınarak Kemer ve Antalya’daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

KANYON TAMAMEN TAHLİYE EDİLDİ

Jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, yeni bir heyelan veya kaya düşmesi riskine karşı Göynük Kanyonu tedbir amacıyla tamamen tahliye edilerek ziyarete kapatıldı.

Kazanın kesin nedeni, jeologlar ve teknik ekipler tarafından yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Son Dakika Antalya Göynük Kanyonu’nda kopan kaya parçası ziyaretçilerin üzerine düştü: Çok sayıda yaralı var - Son Dakika

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