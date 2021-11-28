Son Dakika Kemer Haberleri

- 17:52 Efeler Ziraat Odası Başkanı Kendirlioğlu; "Geçen seneden daha zor bir sezon bizi bekliyor"
Efeler Ziraat Odası Başkanı Kendirlioğlu; "Geçen seneden daha zor bir sezon bizi bekliyor" Efeler Ziraat Odası'nda 'kuraklık' görüşüldü Efeler Ziraat Odası'nda son günlerin en önemli sorunlarından biri olan 'kuraklık' masaya yatırılırken, toplantıda konuşan Efeler Ziraat Odası Başkanı...
- 17:44 Ünlü kadınlar spa merkezi açılışında bir araya geldi
Ünlü kadınlar spa merkezi açılışında bir araya geldi Kemer Country Club'da yeni spa ve masaj merkezi açıldı.
- 13:38 Ecza deposu müdürü Kiriş, hayatını kaybetti
Aydın'da özel bir ecza deposundan müdür olarak görev yapan Celal Kiriş, bir süre önce yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.
- 12:18 Bazı tatilciler dalgalara rağmen denize girdi
Fırtınanın etkili olduğu Antalya'da bazı tatilciler, denize girerek dalgalarla mücadele etti.
- Dün Dün 11:50 Nilüfer'de su kesintisi
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1.Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer ilçesinin İhsaniye Mahallesi Okul Caddesi-Tuna Caddesi-Şehit Jandarma Astsb.
- 28.11.2021 28 Kas 11:54 'TURUNCU KOD' SONRASI ANTALYA SERİK'TE METREKAREYE 221 KİLOGRAM YAĞIŞ
METEOROLOJİ'nin 'turuncu kod' ile uyardığı Antalya'nın Serik ilçesinde, metrekareye 24 saatte, 221 kilogram yağış düştü.
- 28.11.2021 28 Kas 11:00 Son dakika... AYDIN'DA YÜZDE 50 KURU TARIMA GEÇME KARARI ALINDI
Son dakika haberi: AYDIN'da bölgede yaşanan kuraklık nedeniyle 2022 sulama sezonunda yüzde 50 kuru tarıma geçme kararı verildi.
- 27.11.2021 27 Kas 12:09 KADIKÖY'DE EMNİYET KEMERİ TAKMAYAN TAKSİCİYE CEZA
KADIKÖY'de taksicilere yönelik yapılan denetimde, emniyet kemeri takmayan şoföre 144 lira para cezası kesildi.
- 26.11.2021 26 Kas 17:29 İzmirli mobilyacılar, MODEKO Fuarı'yla ihracata odaklanacak
Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği düzenleyeceği Alım Heyeti Organizasyonlarıyla dünyanın dört bir tarafından ithalatçıları, İzmirli mobilya ihracatçılarıyla buluşturacak.
- 25.11.2021 25 Kas 10:28 Başkan Uysal, ilkokul öğretmeni ile bir araya geldi
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, ilkokul öğretmeni Ünal Ay'ı evinde ziyaret etti.
- 24.11.2021 24 Kas 12:19 Antalya'da 184 gün önce kaybolan dağcı adeta sırra kadem bastı
- Antalya'da 184 gün önce kaybolan dağcı adeta sırra kadem bastı Likya yoluna yürüyeceğini belirterek, otelden ayrılana adamdan bir daha haber alınamadı Antalya'da Musa Dağı ve Likya yoluna yürüyeceğini belirterek, 184 gün önce kaldığı konaklama merkezinden ayrılan dağcı, adeta sırra kadem bastı.
- 23.11.2021 23 Kas 13:36 TARİHİ ÇINARIN GÖLGESİNDE 'MEMLEKETİM ANTALYA' TAKVİMİ TANITIMI
ANTALYA Tanıtım Vakfı'nın (ATAV) 'Memleketim Antalya' takvimi, 2022 yılı için 'Akdeniz'in Tarihi Ulu Çınarları' temalı hazırlandı.
- 23.11.2021 23 Kas 08:55 Ezberbozan tasarımlar İzmir'in mobilya ihracatında katma değeri artıracak
Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği düzenleyeceği Alım Heyeti Organizasyonlarıyla dünyanın dört bir tarafından ithalatçıları, İzmirli mobilya ihracatçılarıyla buluşturacak.
- 22.11.2021 22 Kas 14:29 Turizmciler, 2021 Turizm Kongresinde bir araya geldi
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından düzenlenen 2021 Turizm Kongresine katılan turizmciler, Kemer ile ilgili görüşlerini bildirdi.
- 22.11.2021 22 Kas 13:02 Sarp kayalıklarda mahsur kalan iki kişiyi jandarma kurtardı
Antalya'nın Kemer ilçesinde dağlık alandaki sarp kayalıklarda mahsur kalan iki kişi jandarma tarafından kurtarıldı.
- 22.11.2021 22 Kas 10:48 Likya Yolu'nda kaybolup mahsur kalan 2 arkadaşı, jandarma kurtardı
ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, Likya Yolu'nda rotalarını kaybedip, sarp ve kayalık alanda mahsur kalan Sena Feyza Güzel (22) ile arkadaşı Seyit Tutkuncan Bozkurt (27), 6 saat sonra jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
- 22.11.2021 22 Kas 09:36 Likya yürüyüşünde rotasını kaybederek sarp kayalıkta mahsur kalan gençler kurtarıldı
Antalya'nın Kemer ilçesinde Bey Dağlarında Likya yürüyüşü esnasında rotasını kaybederek, sarp kayalıklarda mahsur kalan 2 kişi, JAK timlerinin 3 saatlik çalışması sonucunda kurtarıldı.
- 20.11.2021 20 Kas 15:30 Özel çocuklar 'Dünya Çocuk Hakları Günü'nde doyasıya eğlendi
Antalya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü ve Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla, 136 özel çocukla bir araya geldi.
- 20.11.2021 20 Kas 14:37 FATİH'TE CEZA YİYEN TAKSİCİLERDEN İLGİNÇ GEREKÇELER
FATİH'te denetimlerde kurallara uymayan taksicilere ceza kesildi.
- 19.11.2021 19 Kas 15:56 Antalya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa
Antalya Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı'nda okulların ara tatil sürecine girmesiyle ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.
- 19.11.2021 19 Kas 12:55 Büyükşehir Kemer'de bir projeyi daha hayata geçiriyor
Büyükşehir Kemer'de bir projeyi daha hayata geçiriyorKapalı Otopark ve Pazar Alanı için çalışmalar başladıAntalya Büyükşehir Belediyesi, turizmin önemli merkezlerinden biri olan Kemer'e kazandıracağı Kapalı Otopark ve Pazar Alanı Projesi'nde kazmayı vurdu.
- 18.11.2021 18 Kas 09:14 TÜRKİYE'NİN 'KURBAĞA ADAMLARI' ANTALYA'DA YETİŞTİRİLİYOR
DENİZLERDE ve ihtiyaç duyulması halinde iç sularda görev alan Dalış, Emniyet, Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) özel timleri, Türkiye'nin tek eğitim merkezinin bunduğu Antalya'da yetiştiriliyor.
- 17.11.2021 17 Kas 21:18 Son dakika gündem: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Şehit olmayı şeref sayan neslin mensuplarıyız"
Son dakika haberleri... Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "İslamın temiz kavramlarını ve değerlerini suistimal eden FETÖ, esasen küresel güç odaklarının taşeronluğunu yapan karanlık bir örgüttür.
- 17.11.2021 17 Kas 13:14 SİVAS'TA DRONLU 'EMNİYET KEMERİ' UYGULAMASI
SİVAS'ta, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince dron destekli uygulama gerçekleştirildi.
- 17.11.2021 17 Kas 11:54 Setur'da erken rezervasyon dönemi başladı
Türkiye'nin önde gelen turizm şirketlerinden Setur, erken rezervasyon fırsatlarında yüzde 50'ye varan indirimler sunuyor.
- 17.11.2021 17 Kas 00:58 Antalya'da 1.5 yaşındaki çocuk balkondan düşerek hayatı kaybetti
Antalya'nın Kemer İlçesi'nde 3'üncü kattan düşen 1.5 yaşındaki çocuk, hastanede süren 5 günlük yaşam savaşını kaybetti.
- 16.11.2021 16 Kas 14:12 BALKONDAN DÜŞEN 1,5 YAŞINDAKİ DENİZ KURTARILAMADI
ANTALYA'da, 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşmesiyle ağır yaralanan Deniz Bakır (1,5) 4 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
- 16.11.2021 16 Kas 13:36 Balkondan düşen 1,5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
Antalya'da balkondan düşen 1,5 yaşındaki çocuk, hastanede hayatını kaybetti.
- 16.11.2021 16 Kas 13:06 Antalya'da 1.5 yaşındaki çocuk balkondan düşerek hayatı kaybetti
Antalya'da 1.5 yaşındaki çocuk balkondan düşerek hayatı kaybetti Cenaze işlemlerin ardından morgdan aileye teslim edildi Antalya'nın Kemer İlçesi'nde 3'üncü kattan düşen 1.5 yaşındaki çocuk, hastanede süren 5 günlük yaşam savaşını kaybetti.
- 16.11.2021 16 Kas 11:58 BAKAN YANIK 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİ VE ŞEHİT YAKINLARININ İTİBARSIZLAŞTIRILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ
ANTALYA'da 15 Temmuz şehit ailelerinin buluşma etkinliğine katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 15 Temmuz şehitlerimizi ve şehit yakınlarını itibarsızlaştırma çalışmalarını asla kabul etmeyeceğimizi altını çizerek ifade etmek istiyorum dedi.
- 16.11.2021 16 Kas 00:58 Emre Çukur'a yenilgisiz rakip
Münih'te WBA (Dünya Boks Birliği) Kıtalar Arası Atın Kemer için ringe çıkacak süper orta sıklet boksör Emre Çukur'a yenilgisiz bir rakip denk geldi.
- 15.11.2021 15 Kas 23:38 Bakan Yanık: "Bütün dünyaya 15 Temmuz ruhunu, tarihini, gerçeğini tek tek anlatacağız"
Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen programda 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen 251 kişinin yakınları ile bir araya gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, "15 Temmuz gururunu, gerçeğini tahfif etmeye çalışan, hatta hadsizce tahkir etmeye çalışan, küçümsemeye...
- 15.11.2021 15 Kas 22:33 ANTALYA -15 Temmuz Derneği 5. Şehit Aileleri Buluşması
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, şehitlerin hatırasını yaşatmanın, 15 Temmuz ruhunu diri tutmanın herkesin önemli görevi olduğunu belirterek, "Bu anlamda şehitlerimizi ve şehit yakınlarını itibarsızlaştırma çabalarını asla kabul etmeyeceğimizi bir kez daha altını çizerek ifade...
- 15.11.2021 15 Kas 20:09 Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Aşkar: "Köy öğretmenlerinin motive edilmesi için biz de varız"
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Aşkar: "Köy öğretmenlerinin motive edilmesi için biz de varız" Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Pehlivanoğlu: "Cumhuriyet öğretmenleri olarak kendi potansiyelinizin sınırsızlığını görmelisiniz" 'Eğitim Sigortası: Öğretmenlerimiz Projesi' için 53 ilden 385 kadın...
- 15.11.2021 15 Kas 18:15 Emre Çukur'a yenilgisiz rakip
Münih'te WBA (Dünya Boks Birliği) Kıtalar Arası Atın Kemer için ringe çıkacak süper orta sıklet boksör Emre Çukur'a yenilgisiz bir rakip denk geldi.
- 15.11.2021 15 Kas 14:47 ANTALYA-HEDEF 1000 KADIN KÖY ÖĞRETMENİNE ULAŞMAK
TÜRK Eğitim Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Selçuk Pehlivanoğlu, 'Eğitimin Sigortası: Öğretmenlerimiz' projesi 'Birdik bin oluyoruz' başlığıyla 53 ilden 354 okulda görev yapan 385 öğretmene akademik, sosyal ve psikolojik eğitim verdiklerini anlattı.
- 15.11.2021 15 Kas 13:24 Kadın köy öğretmenleri Antalya'da buluştu
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Petek Aşkar, Türkiye'de köy okullarındaki çocukların ve kadın öğretmenlerin gerçek potansiyellerine ulaşabilmesinin çok önemli olduğunu bildirdi.
- 14.11.2021 14 Kas 10:43 TUR TEKNELERİ KIŞ BAKIMI İÇİN KARAYA ÇIKARILIYOR
ANTALYA Kaleiçi'ndeki Yat Limanı başta olmak üzere Kaş, Finike, Kemer, Manavgat ve Side gibi limanlarda yaz sezonu süresince turistik gezi ve turlara çıkan tekneler, periyodik kış bakımı için karaya çekilmeye başlandı.
- 13.11.2021 13 Kas 15:53 Muhtarlar futbol turnuvası başladı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl ilk kez düzenlediği Muhtarlar Futbol Turnuvası başladı.
- 13.11.2021 13 Kas 15:33 Emniyet kemeri takmayan damada "Bir hareketine bakar hayat" uyarısı
Emniyet kemeri takmayan damada "Bir hareketine bakar hayat" uyarısı Kemer takmayan damada "Bir Hareketine Bakar Hayat" cümlesini söyleterek, emniyet kemerini taktırdılar Antalya'nın Kumluca İlçesi'nde "Bir hareketine bakar hayat" kapsamında trafik kontrolü yapan ekipler, durdurdukları gelin...
- 13.11.2021 13 Kas 11:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla 7 ildeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Kütahya, Ankara, Bilecik, Manisa, Kırıkkale, İstanbul ve İzmir'deki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.
- 13.11.2021 13 Kas 09:25 Son dakika haberleri... Enerjide acele kamulaştırma kararları
Son dakika haberleri: Türkiye'nin bazı illerinde gerçekleştirilecek enerji projeleri için bunların güzergahlarında bulunan taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.
- 13.11.2021 13 Kas 02:50 'Bir Hareketine Bakar Hayat' 'kampanyası Gaziantep'te başladı
'Bir Hareketine Bakar Hayat' 'kampanyası Gaziantep'te başladı Vali Gül'den sürücülere emniyet kemeri uyarısı Gül: "KGYS üzerinden kemer denetimi başladı" İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı "Bir Hareketine Bakar Hayat" kampanyası Gaziantep'te başladı.
- 12.11.2021 12 Kas 21:02 Karadeniz'deki 4 ilde "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında uygulama yapıldı
İçişleri Bakanlığı tarafından trafik kazalarında emniyet kemerinin önemine dikkati çekmek amacıyla başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında Trabzon'da uygulama gerçekleştirildi.
- 12.11.2021 12 Kas 17:42 Batman'da Vali Şahin, 'Bir hareketine bakar hayat' uygulamasına destek verdi
Batman Valisi Hulusi Şahin, yurt genelinde hayata geçirilen 'Bir hareketine bakar hayat' trafik kampanyasına destek verdi.
- 12.11.2021 12 Kas 17:39 Erzurum Valisi Okay Memiş, emniyet kemeri uygulamasına katıldı
Erzurum Valisi Okay Memiş, İçişleri Bakanlığı'nın "Trafik güvenliği bi hareketine bakar" projesi kapsamında kent merkezinde emniyet kemeri uygulamasına katıldı, sürücüleri bilgilendirdi.
- 12.11.2021 12 Kas 17:37 Bakan Soylu'dan öğrencilere önemli görev: "Kemer takmıyorlarsa düdüğü çalacaksınız"
Düzce'de ilkokul öğrencilerine trafik kurallarının önemini anlatan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, pandemiyle birlikte şehir içinde emniyet kemeri kullanımının yüzde 85'ten yüzde 45'e düştüğünü belirtti.
- 12.11.2021 12 Kas 17:35 Drone destekli emniyet kemeri uygulamasında sürücüler cezadan kaçamadı
İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında gerçekleştirilen trafik denetiminde emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza kesildi.
- 12.11.2021 12 Kas 17:17 Bozüyük'te "Bi Hareketine Bakar Hayat" uygulaması
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde İçişleri Bakanlığı'nın 'Bi Hareketine Bakar Hayat' ana temalı kampanyasının ikinci faz çalışmaları başladı.
- 12.11.2021 12 Kas 17:12 Antalya'da "Bi Hareketine Bakar Hayat" uygulaması yapıldı
Antalya'nın Serik ilçesinde polis ve jandarma ekipleri "Bi Hareketine Bakar Hayat" projesinin uygulamasını yaptı.