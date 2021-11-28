Son Dakika Kemer Haberleri

17:52 Efeler Ziraat Odası Başkanı Kendirlioğlu; "Geçen seneden daha zor bir sezon bizi bekliyor" Efeler Ziraat Odası Başkanı Kendirlioğlu; "Geçen seneden daha zor bir sezon bizi bekliyor" Efeler Ziraat Odası'nda 'kuraklık' görüşüldü Efeler Ziraat Odası'nda son günlerin en önemli sorunlarından biri olan 'kuraklık' masaya yatırılırken, toplantıda konuşan Efeler Ziraat Odası Başkanı...

17:44 Ünlü kadınlar spa merkezi açılışında bir araya geldi Ünlü kadınlar spa merkezi açılışında bir araya geldi Kemer Country Club'da yeni spa ve masaj merkezi açıldı.

13:38 Ecza deposu müdürü Kiriş, hayatını kaybetti Aydın'da özel bir ecza deposundan müdür olarak görev yapan Celal Kiriş, bir süre önce yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.

12:18 Bazı tatilciler dalgalara rağmen denize girdi Fırtınanın etkili olduğu Antalya'da bazı tatilciler, denize girerek dalgalarla mücadele etti.

11:50 Nilüfer'de su kesintisi Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1.Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer ilçesinin İhsaniye Mahallesi Okul Caddesi-Tuna Caddesi-Şehit Jandarma Astsb.

11:00 Son dakika... AYDIN'DA YÜZDE 50 KURU TARIMA GEÇME KARARI ALINDI Son dakika haberi: AYDIN'da bölgede yaşanan kuraklık nedeniyle 2022 sulama sezonunda yüzde 50 kuru tarıma geçme kararı verildi.

12:09 KADIKÖY'DE EMNİYET KEMERİ TAKMAYAN TAKSİCİYE CEZA KADIKÖY'de taksicilere yönelik yapılan denetimde, emniyet kemeri takmayan şoföre 144 lira para cezası kesildi.

17:29 İzmirli mobilyacılar, MODEKO Fuarı'yla ihracata odaklanacak Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği düzenleyeceği Alım Heyeti Organizasyonlarıyla dünyanın dört bir tarafından ithalatçıları, İzmirli mobilya ihracatçılarıyla buluşturacak.

10:28 Başkan Uysal, ilkokul öğretmeni ile bir araya geldi Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, ilkokul öğretmeni Ünal Ay'ı evinde ziyaret etti.

12:19 Antalya'da 184 gün önce kaybolan dağcı adeta sırra kadem bastı - Antalya'da 184 gün önce kaybolan dağcı adeta sırra kadem bastı Likya yoluna yürüyeceğini belirterek, otelden ayrılana adamdan bir daha haber alınamadı Antalya'da Musa Dağı ve Likya yoluna yürüyeceğini belirterek, 184 gün önce kaldığı konaklama merkezinden ayrılan dağcı, adeta sırra kadem bastı.

08:55 Ezberbozan tasarımlar İzmir'in mobilya ihracatında katma değeri artıracak Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği düzenleyeceği Alım Heyeti Organizasyonlarıyla dünyanın dört bir tarafından ithalatçıları, İzmirli mobilya ihracatçılarıyla buluşturacak.

14:29 Turizmciler, 2021 Turizm Kongresinde bir araya geldi Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından düzenlenen 2021 Turizm Kongresine katılan turizmciler, Kemer ile ilgili görüşlerini bildirdi.

13:02 Sarp kayalıklarda mahsur kalan iki kişiyi jandarma kurtardı Antalya'nın Kemer ilçesinde dağlık alandaki sarp kayalıklarda mahsur kalan iki kişi jandarma tarafından kurtarıldı.

10:48 Likya Yolu'nda kaybolup mahsur kalan 2 arkadaşı, jandarma kurtardı ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, Likya Yolu'nda rotalarını kaybedip, sarp ve kayalık alanda mahsur kalan Sena Feyza Güzel (22) ile arkadaşı Seyit Tutkuncan Bozkurt (27), 6 saat sonra jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

09:36 Likya yürüyüşünde rotasını kaybederek sarp kayalıkta mahsur kalan gençler kurtarıldı Antalya'nın Kemer ilçesinde Bey Dağlarında Likya yürüyüşü esnasında rotasını kaybederek, sarp kayalıklarda mahsur kalan 2 kişi, JAK timlerinin 3 saatlik çalışması sonucunda kurtarıldı.

15:30 Özel çocuklar 'Dünya Çocuk Hakları Günü'nde doyasıya eğlendi Antalya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü ve Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla, 136 özel çocukla bir araya geldi.

15:56 Antalya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa Antalya Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı'nda okulların ara tatil sürecine girmesiyle ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

12:55 Büyükşehir Kemer'de bir projeyi daha hayata geçiriyor Büyükşehir Kemer'de bir projeyi daha hayata geçiriyorKapalı Otopark ve Pazar Alanı için çalışmalar başladıAntalya Büyükşehir Belediyesi, turizmin önemli merkezlerinden biri olan Kemer'e kazandıracağı Kapalı Otopark ve Pazar Alanı Projesi'nde kazmayı vurdu.

09:14 TÜRKİYE'NİN 'KURBAĞA ADAMLARI' ANTALYA'DA YETİŞTİRİLİYOR DENİZLERDE ve ihtiyaç duyulması halinde iç sularda görev alan Dalış, Emniyet, Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) özel timleri, Türkiye'nin tek eğitim merkezinin bunduğu Antalya'da yetiştiriliyor.

21:18 Son dakika gündem: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Şehit olmayı şeref sayan neslin mensuplarıyız" Son dakika haberleri... Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "İslamın temiz kavramlarını ve değerlerini suistimal eden FETÖ, esasen küresel güç odaklarının taşeronluğunu yapan karanlık bir örgüttür.

13:14 SİVAS'TA DRONLU 'EMNİYET KEMERİ' UYGULAMASI SİVAS'ta, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince dron destekli uygulama gerçekleştirildi.

11:54 Setur'da erken rezervasyon dönemi başladı Türkiye'nin önde gelen turizm şirketlerinden Setur, erken rezervasyon fırsatlarında yüzde 50'ye varan indirimler sunuyor.

14:12 BALKONDAN DÜŞEN 1,5 YAŞINDAKİ DENİZ KURTARILAMADI ANTALYA'da, 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşmesiyle ağır yaralanan Deniz Bakır (1,5) 4 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

13:06 Antalya'da 1.5 yaşındaki çocuk balkondan düşerek hayatı kaybetti Antalya'da 1.5 yaşındaki çocuk balkondan düşerek hayatı kaybetti Cenaze işlemlerin ardından morgdan aileye teslim edildi Antalya'nın Kemer İlçesi'nde 3'üncü kattan düşen 1.5 yaşındaki çocuk, hastanede süren 5 günlük yaşam savaşını kaybetti.

11:58 BAKAN YANIK 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİ VE ŞEHİT YAKINLARININ İTİBARSIZLAŞTIRILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ ANTALYA'da 15 Temmuz şehit ailelerinin buluşma etkinliğine katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 15 Temmuz şehitlerimizi ve şehit yakınlarını itibarsızlaştırma çalışmalarını asla kabul etmeyeceğimizi altını çizerek ifade etmek istiyorum dedi.

00:58 Emre Çukur'a yenilgisiz rakip Münih'te WBA (Dünya Boks Birliği) Kıtalar Arası Atın Kemer için ringe çıkacak süper orta sıklet boksör Emre Çukur'a yenilgisiz bir rakip denk geldi.

23:38 Bakan Yanık: "Bütün dünyaya 15 Temmuz ruhunu, tarihini, gerçeğini tek tek anlatacağız" Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen programda 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen 251 kişinin yakınları ile bir araya gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, "15 Temmuz gururunu, gerçeğini tahfif etmeye çalışan, hatta hadsizce tahkir etmeye çalışan, küçümsemeye...

22:33 ANTALYA -15 Temmuz Derneği 5. Şehit Aileleri Buluşması Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, şehitlerin hatırasını yaşatmanın, 15 Temmuz ruhunu diri tutmanın herkesin önemli görevi olduğunu belirterek, "Bu anlamda şehitlerimizi ve şehit yakınlarını itibarsızlaştırma çabalarını asla kabul etmeyeceğimizi bir kez daha altını çizerek ifade...

20:09 Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Aşkar: "Köy öğretmenlerinin motive edilmesi için biz de varız" Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Aşkar: "Köy öğretmenlerinin motive edilmesi için biz de varız" Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Pehlivanoğlu: "Cumhuriyet öğretmenleri olarak kendi potansiyelinizin sınırsızlığını görmelisiniz" 'Eğitim Sigortası: Öğretmenlerimiz Projesi' için 53 ilden 385 kadın...

18:15 Emre Çukur'a yenilgisiz rakip Münih'te WBA (Dünya Boks Birliği) Kıtalar Arası Atın Kemer için ringe çıkacak süper orta sıklet boksör Emre Çukur'a yenilgisiz bir rakip denk geldi.

14:47 ANTALYA-HEDEF 1000 KADIN KÖY ÖĞRETMENİNE ULAŞMAK TÜRK Eğitim Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Selçuk Pehlivanoğlu, 'Eğitimin Sigortası: Öğretmenlerimiz' projesi 'Birdik bin oluyoruz' başlığıyla 53 ilden 354 okulda görev yapan 385 öğretmene akademik, sosyal ve psikolojik eğitim verdiklerini anlattı.

13:24 Kadın köy öğretmenleri Antalya'da buluştu Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Petek Aşkar, Türkiye'de köy okullarındaki çocukların ve kadın öğretmenlerin gerçek potansiyellerine ulaşabilmesinin çok önemli olduğunu bildirdi.

10:43 TUR TEKNELERİ KIŞ BAKIMI İÇİN KARAYA ÇIKARILIYOR ANTALYA Kaleiçi'ndeki Yat Limanı başta olmak üzere Kaş, Finike, Kemer, Manavgat ve Side gibi limanlarda yaz sezonu süresince turistik gezi ve turlara çıkan tekneler, periyodik kış bakımı için karaya çekilmeye başlandı.

15:53 Muhtarlar futbol turnuvası başladı Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl ilk kez düzenlediği Muhtarlar Futbol Turnuvası başladı.

15:33 Emniyet kemeri takmayan damada "Bir hareketine bakar hayat" uyarısı Emniyet kemeri takmayan damada "Bir hareketine bakar hayat" uyarısı Kemer takmayan damada "Bir Hareketine Bakar Hayat" cümlesini söyleterek, emniyet kemerini taktırdılar Antalya'nın Kumluca İlçesi'nde "Bir hareketine bakar hayat" kapsamında trafik kontrolü yapan ekipler, durdurdukları gelin...

11:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla 7 ildeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Kütahya, Ankara, Bilecik, Manisa, Kırıkkale, İstanbul ve İzmir'deki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

09:25 Son dakika haberleri... Enerjide acele kamulaştırma kararları Son dakika haberleri: Türkiye'nin bazı illerinde gerçekleştirilecek enerji projeleri için bunların güzergahlarında bulunan taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

02:50 'Bir Hareketine Bakar Hayat' 'kampanyası Gaziantep'te başladı 'Bir Hareketine Bakar Hayat' 'kampanyası Gaziantep'te başladı Vali Gül'den sürücülere emniyet kemeri uyarısı Gül: "KGYS üzerinden kemer denetimi başladı" İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı "Bir Hareketine Bakar Hayat" kampanyası Gaziantep'te başladı.

21:02 Karadeniz'deki 4 ilde "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında uygulama yapıldı İçişleri Bakanlığı tarafından trafik kazalarında emniyet kemerinin önemine dikkati çekmek amacıyla başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında Trabzon'da uygulama gerçekleştirildi.

17:39 Erzurum Valisi Okay Memiş, emniyet kemeri uygulamasına katıldı Erzurum Valisi Okay Memiş, İçişleri Bakanlığı'nın "Trafik güvenliği bi hareketine bakar" projesi kapsamında kent merkezinde emniyet kemeri uygulamasına katıldı, sürücüleri bilgilendirdi.

17:37 Bakan Soylu'dan öğrencilere önemli görev: "Kemer takmıyorlarsa düdüğü çalacaksınız" Düzce'de ilkokul öğrencilerine trafik kurallarının önemini anlatan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, pandemiyle birlikte şehir içinde emniyet kemeri kullanımının yüzde 85'ten yüzde 45'e düştüğünü belirtti.

17:35 Drone destekli emniyet kemeri uygulamasında sürücüler cezadan kaçamadı İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında gerçekleştirilen trafik denetiminde emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza kesildi.