Doğaseverler Aydın Bozdoğan\'da Arapapıştı Kanyonu\'nu ve Arpaz Kulesi\'ni gezdi

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği üyeleri Bozdoğan ilçesindeki Arapapıştı Kanyonu'nu gezip, doğal güzellikleri yerinde gördü.

Aydın'da doğaseverler Kemer Barajı'nı besleyen akarsuların aşındırmasıyla oluşan, yöre halkının "Arapapıştı" olarak adlandırdığı İnceğiz Kanyonu'nu izlemek için seyir tepesine yürüdü. Karacasu ilçesi sınırlarında bulunan Karabağlar ve Görle kanyonlarından gelen suların oluşturduğu muhteşem coğrafyayı, Kemer Barajı'nı ve çevresindeki doğal güzellikleri yükseklerden seyretti.

Antik Karya kenti Harpasa'nın eteklerindeki, Aydın'ın önemli tarihi miraslarından biri olan Arpaz Kulesi ve Beyler Konağı'nı da ziyaret eden doğseverler, bu tarihi kompleksi yerinde inceleyerek son durumunu gözlemledi.