İstanbul'un ardından Sakarya! 2 katlı villa selde böyle yıkıldı - Son Dakika
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İstanbul'un ardından Sakarya! 2 katlı villa selde böyle yıkıldı

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Sakarya'da etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle yollar ve tarım arazileri sular altında kalırken, bazı araçlar sel sularında mahsur kaldı. Sapanca ilçesinde taşan derenin kenarındaki 2 katlı villa yıkıldı. Binanın dereye devrildiği anlar kameraya yansıdı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı dereler taştı, ev ve siteleri su bastı. Taşkınlar nedeniyle bazı yollarda ulaşım aksarken, köprü geçişlerinde de çökmeler meydana geldi. 

YOLLAR KAPANDI

Sarp, Keçi, İstanbul, Kurtköy ve Yanık derelerinin güzergahlarındaki bazı yollar, taşkın nedeniyle ulaşıma kapanma noktasına geldi. Fevziye Mahallesi'ndeki Fevziye-Akçay Deresi üzerindeki Dereköy bağlantı köprüsü derenin debisinin artması sonucu taştı. Derelere yakın yerlerdeki bazı bungalovlar yıkılma tehlikesiyle karşılaştı. Ekipler, su akışını sağlamak amacıyla dereler ve bazı yollarda kazı çalışması yaptı. Kemer Mezarlığı'nın doğu kısmı da suyla dolarken, mezarlar su altında kaldı.

2 KATLI VİLLA DEREYE KAPILDI

Sapanca Fevziye Mahallesi'nde derenin kenarındaki 2 katlı villa, debinin artmasının ardından yıkıldı. Binanın dereye devrildiği anlar, kameralara yansıdı.

İstanbul'un ardından Sakarya! 2 katlı villa selde böyle yıkıldı
İstanbul'un ardından Sakarya! 2 katlı villa selde böyle yıkıldı
İstanbul'un ardından Sakarya! 2 katlı villa selde böyle yıkıldı
Kaynak: DHA
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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Osman Dönmez Osman Dönmez:
    Dere yatağıı'na ev yaparsan doga onu senden alır millet car car bağırıyor yapmayın diye anlayan anlar anlamayan anlamaz 0 0 Yanıtla
  • Sedat Gürün Sedat Gürün:
    bunun neresi villa 0 0 Yanıtla
  • Murat denizli Murat denizli:
    nerde olmus dere yatagında yıne ev 0 0 Yanıtla
  • Ahmet Avşar Ahmet Avşar:
    Rabbim kendini ve kudretini hatırlatmaya devam ediyor .. Anlayana !! 0 0 Yanıtla
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