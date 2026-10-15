Arda Turan'ın sözleri yürek burktu! Bu galibiyetin ardında bambaşka bir hikaye var - Son Dakika
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Arda Turan'ın sözleri yürek burktu! Bu galibiyetin ardında bambaşka bir hikaye var

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Arda Turan\'ın sözleri yürek burktu! Bu galibiyetin ardında bambaşka bir hikaye var
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Savaş nedeniyle Avrupa maçlarını ülkesinde oynayamayan Shakhtar Donetsk, AEK'yi 3-1 mağlup etti. Ancak Arda Turan ve öğrencilerinin galibiyetinin arkasında 10 saatlik zorlu yolculuklar, ailelerinden gelecek haberleri bekleyen futbolcular ve savaşın gölgesinde verilen bir mücadele vardı. Türk teknik adamın maç sonundaki sözleri ise duygulandırdı.

Savaş nedeniyle iç saha maçlarını Ukrayna dışında oynamak zorunda kalan Shakhtar Donetsk, Şampiyonlar Ligi'nde AEK karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-1 galip ayrıldı. Arda Turan yönetimindeki Ukrayna ekibinin Stamford Bridge'de elde ettiği galibiyetin arkasında ise futbolun çok ötesine uzanan bir hikaye vardı.

EV SAHİBİ OLMAK İÇİN 10 SAAT YOLCULUK YAPTILAR

Shakhtar Donetsk'in 100'ü aşkın kişiden oluşan kafilesi, karşılaşma için Lviv'den dokuz minibüs ve üç otobüsle Polonya sınırına hareket etti. Polonya'daki Rzeszow-Jasionka Havalimanı üzerinden Londra'ya ulaşan takımın yolculuğu yaklaşık 10 saat sürdü. Oyuncuların dinlenebilmesi için özel hazırlıklar yapılırken, sınır geçişlerinde yaşanabilecek gecikmeler de hesaba katıldı.

MAÇLARI SİREN SESLERİYLE DURUYOR

Ukrayna'daki savaş, takımın lig karşılaşmalarını da etkiliyor. Shakhtar'ın Veres Rivne'yi 3-0 mağlup ettiği mücadelede saldırı uyarısı nedeniyle ikinci yarı 20 dakika gecikmiş, futbolcular ve görevliler sığınağa gitmek zorunda kalmıştı.

Futbolcular, Avrupa maçları için ülkelerinden ayrılsalar da geride bıraktıkları ailelerinin güvenliği konusunda endişe yaşamaya devam ediyor.

"MAÇ BİTİNCE TELEFONLARIMIZA BAKACAĞIZ"

Shakhtar'ın orta saha oyuncusu Yehor Nazaryna, eşinin, kızının ve annesinin Lviv'de yaşadığını belirterek savaşın etkisini şu sözlerle anlattı:

"Eşim, kızım ve annem orada yaşıyor. Ukrayna'daki durumu unutmak istiyorsunuz ama aileniz ve arkadaşlarınız nedeniyle bunu yapamıyorsunuz. Futbol oynarken düşüncelerinizi bir süreliğine uzaklaştırabiliyorsunuz. Ancak maçtan sonra hepimiz telefonlarımıza bakıp ailelerimizden gelen mesajları kontrol edeceğiz."

ARDA TURAN: OYUNCULARIM BANA ÖĞRETTİ

Takımının yaşadığı zorlukları anlatırken duygulanan Arda Turan, futbolcularının gösterdiği mücadeleden çok şey öğrendiğini söyledi.

Türk teknik adam, "Aslında ben bir şey yapmıyorum. Bu koşullarda nasıl yaşanacağını, bahane üretmeden mücadeleye nasıl devam edileceğini oyuncularım bana öğretti." ifadelerini kullandı. Turan, "Bunu bir dram haline getirmeye çalışmıyoruz. Ama altını çizeceğiz; çünkü savaşın içinde yaşıyoruz ve Ukrayna'da çocuklar ölüyor. Bu durumla yaşıyoruz ama bunu kabul etmiyoruz." dedi.

"ÇOCUKLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜREBİLDİĞİMİZ İÇİN MUTLUYUM"

Stamford Bridge'de 29 bin 144 kişinin izlediği karşılaşmada Shakhtar, geriye düştüğü mücadeleyi 3-1 kazanmayı başardı. Maçın ardından galibiyetin kendisi için taşıdığı anlamı anlatan Arda Turan, şu ifadeleri kullandı:

"Bombaların ve dronların saldırısı altında olabilecek çocukların yüzünü güldürebildiğimiz için çok mutluyum. Bunun dünyadaki bütün başarılara değer olduğuna inanıyorum. Beni en çok mutlu eden de bu."

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Shakhtar DonetskArda TuranSporSon Dakika

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