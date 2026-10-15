20 yıl savaş uçağı kullandı, şimdi Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyor - Son Dakika
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20 yıl savaş uçağı kullandı, şimdi Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyor

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20 yıl savaş uçağı kullandı, şimdi Şampiyonlar Ligi\'nde tarih yazıyor
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Norveç Hava Kuvvetleri'nde 20 yıl savaş pilotluğu yapan Bjorn Mannsverk, futboldan anlamadığını söylemesine rağmen Bodo/Glimt'in yükselişinde önemli rol oynadı. Küme düşen Norveç ekibi, eski pilotun zihinsel antrenmanlarıyla ülkesinde şampiyonluklar yaşarken Avrupa devlerine de meydan okudu.

Norveç'in yaklaşık 50 bin nüfuslu Bodo kentinin takımı Bodo/Glimt'in Avrupa futbolundaki yükselişinin arkasından sıra dışı bir isim çıktı. Norveç Hava Kuvvetleri'nde 20 yıl savaş pilotluğu yapan Bjorn Mannsverk, futbolculuk ya da teknik direktörlük geçmişi olmamasına rağmen kulübün başarı hikayesinde önemli bir pay sahibi oldu.

20 YILLIK SAVAŞ PİLOTUNU TAKIMA GETİRDİLER

2016 yılında küme düşen Bodo/Glimt'te futbol direktörü Havard Sakariassen, takımın en büyük sorununun teknik yetersizlikten çok zihinsel kırılganlık olduğunu düşündü.

Çözümü futbol dünyasının dışında arayan Norveç temsilcisi, askeri kariyeri boyunca zihinsel dayanıklılık ve farkındalık üzerine çalışan eski savaş pilotu Bjorn Mannsverk ile anlaşma sağladı.

"FUTBOLDAN ANLAMAM" DEDİ, TAKIMIN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ

2017 yılında göreve başlayan Mannsverk, futbol bilgisi olmadığını açıkça dile getirmesine rağmen oyuncuların baskıyla başa çıkma biçimlerini değiştirmeye odaklandı. Kjetil Knutsen ile birlikte çalışan eski pilot, futbolculara kontrol edemedikleri sonuçlar yerine sahadaki anlık kararlarına odaklanmayı öğretti. Mannsverk'in küçük gelişimlerin zamanla büyük fark yaratacağı düşüncesine dayanan "yüzde 1 kuralı", takımın zihinsel hazırlığının temel parçalarından biri oldu.

KÜME DÜŞEN TAKIM ŞAMPİYONLUKLARA AMBARGO KOYDU

Bodo/Glimt, 2020 yılında 30 maçta 103 gol atarak tarihinin ilk Norveç ligi şampiyonluğunu kazandı. Norveç ekibi, 2021, 2023 ve 2024 yıllarında da şampiyonluğa ulaşarak ülke futbolunda önemli bir güç haline geldi.

MANCHESTER CITY'Yİ YENDİ, INTER'İ ELEDİ

Bodo/Glimt'in yükselişi Norveç sınırlarını da aştı. Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ile berabere kalan ekip, Manchester City ve Atletico Madrid karşısında galibiyet elde etti. Norveç temsilcisi, play-off turunda Inter'i toplam 5-2'lik skorla eleyerek son 16 turuna yükseldi.

3-0 KAZANDILAR, 5-0 KAYBEDİP ELENDİLER

Son 16 turunda Sporting CP'yi ilk karşılaşmada 3-0 mağlup eden Bodo/Glimt, rövanşta 5-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Mannsverk, bu ağır yenilginin ardından oyuncuların yaşadığı hayal kırıklığını da zihinsel gelişimin bir parçası olarak değerlendirdi. Eski savaş pilotu, "Maçtan sonra soyunma odasında sadece hayal kırıklığı değil, derin bir utanç vardı. Bu acıyı bastırmalarını değil, hissetmelerini istedim." ifadelerini kullandı. Mannsverk'in savaş pilotluğundan futbol sahalarına uzanan sıra dışı kariyeri, Bodo/Glimt'in başarı hikayesinin en dikkat çekici ayrıntılarından biri oldu.

Bodo GlimtNorveçSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • haydar topçu haydar topçu:
    Ortadoğu da görev yaptıysa kimbilir kimlerin canlarını aldı 3 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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