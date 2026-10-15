İstanbul Sarıyer'de sel suyunun ev çatısında aşağı akış anları kameraya yakalandı - Son Dakika
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İstanbul Sarıyer'de sel suyunun ev çatısında aşağı akış anları kameraya yakalandı

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İstanbul'da sağanak sonrası birçok nokta göle dönerken Sarıyer'de sel baskını yaşandı. Bir evin çatısına ulaşan sel suyunun aşağı doğru akışı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi ve dehşet verici anlar yaşandı.

İstanbul genelini etkisi altına alan ve kentin birçok noktasını göle çeviren şiddetli sağanak yağış, Sarıyer'de korku dolu dakikaların yaşanmasına yol açtı. Yağışın ardından dik yamaçlardan ve yüksek kesimlerden inen sel suları yerleşim yerlerini tehdit etti.

DAĞDAN GELEN SEL SUYU EVİN ÇATISINI BASTI

Sarıyer'de kaydedilen görüntüler yaşanan afetin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Yüksek kesimlerden ve dağlık alandan hızla aşağı sürüklenen dev sel suyu kütlesi, bölgedeki bir evin çatısına kadar ulaştı. Sel sularının çatının üzerinden aşağıya doğru şelale gibi aktığı anlar mahalle sakinlerine büyük korku yaşattı.

İstanbul Sarıyer'de sel suyunun ev çatısında aşağı akış anları kameraya yakalandı

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Çatıyı basan ve çevredeki yolları kaplayan sel sularının gelişi vatandaşların cep telefonu kameralarınca anbean kaydedildi. Bölgede su tahliye ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Sarıyer'de sel suyunun ev çatısında aşağı akış anları kameraya yakalandı
Kaynak: İHA
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    Yorumlar (2)

  • ARSLANOĞLU Hakan ARSLANOĞLU Hakan:
    Allah uyarıyor. 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic Mustafa Sagdic:
    Rabbim yardım etsin.Zorda olanlara, 0 0 Yanıtla
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