Azerbaycan'da tarihi protesto! Herzog kürsüye çıktı, Fidan dahil tüm salon çıktı - Son Dakika
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Azerbaycan'da tarihi protesto! Herzog kürsüye çıktı, Fidan dahil tüm salon çıktı

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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen CICA 7. Zirvesi'nde İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un konuşması sırasında büyük bir diplomatik protesto yaşandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve 10’dan fazla ülkenin temsilcisi salonu terk etti.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirilen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 7. Zirvesi, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandıran büyük bir diplomatik protestoya sahne oldu.

Zirve kapsamındaki oturumlar devam ederken, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edildi.

HERZOG KÜRSÜYE ÇIKTI, TÜRK HEYETİ VE DİĞER ÜLKELER SALONU TERK ETTİ

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un öğle saatlerinde konuşmasına başladığı anlarda, Türkiye’nin başı çektiği çok sayıda ülke temsilcisi duruma tepki gösterdi. Türkiye’yi temsil eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve beraberindeki Türk heyeti ile birlikte 10’dan fazla ülkenin temsilcileri yerlerinden kalkarak salonu terk etti.

Azerbaycan'da tarihi protesto! Herzog kürsüye çıktı, Fidan dahil tüm salon çıktı

BAKÜ'DE İSRAİL'E KARŞI ORTAK TAVIR

Geniş katılımlı zirvede gerçekleşen bu toplu protesto anları salonda soğuk rüzgarlar estirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve diğer ülke temsilcilerinin salondan ayrılmasıyla birlikte koltuklar boş kalırken, verilen bu sert diplomatik mesaj CICA 7. Zirvesi’nin en çok konuşulan olayı oldu.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Bakü'ye Türk hava sahasını kullanarak gittiİsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Bakü'ye Türk hava sahasını kullanarak gitti
Kaynak: AA
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    Yorumlar (2)

  • AbduLSameD Yildirim AbduLSameD Yildirim:
    Bu Müslüman katili yaratığın Bakü'de ne işi var 0 0 Yanıtla
  • Selahaddin Kayıcılar Selahaddin Kayıcılar:
    Helal Olsun ?? 0 0 Yanıtla
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