Neler oluyor orada? Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü - Son Dakika
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Neler oluyor orada? Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü

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Fenerbahçe'nin Aston Villa'ya 6-0 yenildiği maçın ardından Marco Asensio ile Oğuz Çetin'in hararetli şekilde konuştuğu görüntüler dikkat çekti. Sakatlığı nedeniyle forma giymeyen İspanyol yıldızın İngiltere'ye götürülmesi ancak oynatılmaması, taraftarların tepkisini çekti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya deplasmanda 6-0 mağlup olan Fenerbahçe'de sular durulmuyor. Ağır yenilginin ardından ortaya çıkan Marco Asensio ve Oğuz Çetin'in hararetli şekilde konuştuğu görüntüler, sarı-lacivertli taraftarların tepkisine neden oldu.

ASENSIO İLE OĞUZ ÇETİN'İN GÖRÜNTÜLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Aston Villa karşılaşmasında forma giymeyen Marco Asensio'nun Oğuz Çetin ile hararetli şekilde bir şeyler konuştuğu anlar dikkat çekti. İkili arasında geçen konuşmanın içeriği bilinmezken, görüntüler özellikle Asensio'nun neden oynamadığına ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.

TARAFTARLAR AYNI SORUYU SORUYOR

Fenerbahçeli taraftarlar, sakatlık problemi yaşayan İspanyol futbolcunun İngiltere'ye götürülmesine rağmen neden sahaya çıkmadığını sorgulamaya başladı.

Bazı taraftarlar, "Madem sakat, neden İngiltere'ye götürüldü?", "Neden oynamıyor?" ve "Neler oluyor?" şeklindeki sorularla duruma tepki gösterdi.

FENERBAHÇE'DE ASENSIO BELİRSİZLİĞİ

Fenerbahçe, Aston Villa karşılaşması öncesinde yaptığı açıklamada Asensio'nun dizinde yaşadığı reaksiyon nedeniyle tedbir amaçlı maç kadrosuna alınmadığını duyurmuştu.

İspanyol futbolcunun takımla birlikte İngiltere'ye gitmesi ancak maçta görev yapmaması, 6-0'lık ağır yenilginin ardından yeniden tartışma konusu oldu. Asensio ile Oğuz Çetin arasında geçen konuşmanın neyle ilgili olduğu ise bilinmiyor.

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